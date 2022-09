Fantasy: classifiche della settimana 3 (aggiornamento domenica)

Trova valutazioni di attualità, analisi aggiuntive e iscriviti alle notifiche push nella sezione delle notizie NFL Fantasy.

il punteggio Giustino Bon È stato il primo assoluto in FantasyPros Il concorso più accurato per esperti nel 2019 e si è classificato tra i primi sette dei suoi ultimi sette anni nella competizione. Segui i link sottostanti per vedere la sua classifica della settimana 3.

Metà PPR

QB | RB | WR | TE | DIFESA | K | drappo

Di base

RB | WR | TE | drappo

PPR

RB | WR | TE | drappo

terzino

Rk giocatore Squadra Di fronte 1 Josh Allen BUF @MIA 2 Galeno fa male PH @ Ero 3 Patrick Mahomes II KC @IND 4 Lamar Jackson Amico @ NE 5 Joe Borgo CI @ NYJ 6 Keeler Murray AR vs lar 7 Kirk cugini minuto vs DET 8 Matteo Stafford LA @ARI 9 Derek Carr LV @ dieci 10 Toa Tagoviloa MIA contro BUF 11 Jared Goff DET @MIN 12 Russel Wilson tana contro SF 13 Tom Brady terabyte contro GB 14 Aaron Rodgers GB @TB 15 Carson Wentz ero contro PHI 16 Marco Mariota ATL @ Mare 17 Giustino Campi chi CONTRO HO 18 Ryan Taneyhill dieci contro LV 19 Jimmy Garoppolo sesto @DEN 20 James Winston numero @ Frasi 21 Trevor Lawrence jax @LAC 22 Matt Ryan IND contro KC 23 Joe Flacco New York contro CI 24 Mac Jones Nordest contro BA 25 Jeno Smith Mare contro ATL 26 Daniele Jones NYG contro DAL 27 Insegui Daniele America Latina e Caraibi contro JAX 28 Jacobi Brisset Totale di fronte al buco 29 Cooper Rush DA @ NYG 30 Baker Mayfield Frasi per n 31 Davis Mills ho @ CHI 32 Mitch Trubesky fossa @CLE

Metà PPR

QB | RB | WR | TE | DIFESA | K | drappo

Di base

RB | WR | TE | drappo

PPR

RB | WR | TE | drappo