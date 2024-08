Farà un’offerta? – NBC Chicago

Questa settimana sul palco della Convention Nazionale Democratica di Chicago non ci saranno solo i migliori politici, ma si prevede che parteciperanno anche altre celebrità e artisti. Ma un’esibizione molto attesa del famoso cantautore James Taylor è stata ritirata dal programma poco prima della sua esibizione.

Secondo un programma pubblicato lunedì dagli organizzatori, Taylor, il cantautore Jason Isbell e l’artista country Mickey Guyton avrebbero dovuto esibirsi il primo giorno della convention allo United Center.

Queste esibizioni si aggiungono a un elenco di oltre due dozzine di relatori programmati, tra cui il presidente Joe Biden, la First Lady Dr. Jill Biden e l’ex segretario di Stato Hillary Clinton.

Guyton è stato il primo a salire sul palco e avrebbe dovuto apparire poco prima delle 19:00 dopo un discorso del sindaco di Los Angeles Karen Bass. Isbell ha poi fatto una presentazione, a seguito di un discorso dell’attivista per i diritti riproduttivi e creatore di contenuti Deja Vox.

Taylor, noto per successi come “You’ve Got a Friend” e “How Sweet It Is”, avrebbe dovuto salire sul palco più tardi quella notte, dopo un discorso della First Lady Jill Biden ma prima di presentare la figlia di Biden, Ashley Biden. Suo padre, il presidente Joe Biden.

Ma nel corso della serata, i funzionari del Comitato Nazionale Democratico hanno rilasciato una dichiarazione sul cambiamento di programma.

“A causa dei forti applausi che hanno interrotto un oratore dopo l’altro, alla fine abbiamo saltato alcuni elementi del nostro programma per assicurarci di poter arrivare al presidente Biden il più rapidamente possibile in modo che potesse parlare direttamente al popolo americano”. La dichiarazione affermava: “Siamo orgogliosi dell’atmosfera vivace nella nostra sala congressi e orgogliosi che la nostra convention mostri l’ampia e diversificata coalizione dietro il biglietto Harris-Walls per tutta la settimana dentro e fuori dal palco”.

I cambiamenti di programma cancellarono l’apparizione di Taylor, insieme ai discorsi delle rappresentanti Grace Meng e Debbie Wasserman Schultz.

Non è stato immediatamente chiaro se Taylor, Meng o Wasserman Schultz sarebbero stati aggiunti al programma della Convenzione Nazionale Democratica nei prossimi giorni.

Martedì, durante un briefing con i giornalisti, il direttore dell’NDP Alex Hornbrook ha evitato di rispondere alla domanda se coloro la cui partecipazione alla prima serata era stata cancellata sarebbero stati riprogrammati. Ha detto soltanto: “Il nostro team di programma sta lavorando molto duramente adesso per garantire che possiamo rispettare il programma”, senza fornire ulteriori dettagli.

Mentre alcuni relatori per il secondo giorno della Convenzione Nazionale Democratica, tra cui l’ex presidente Barack Obama, l’ex First Lady Michelle Obama e il governatore dell’Illinois J.B. Pritzker, sono stati annunciati a partire dalle 12:00, la formazione completa per martedì non è stata annunciata.