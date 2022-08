Fase a gironi sorteggio fase a gironi UEFA Champions League

Il sorteggio per la fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23 è stato confermato dopo che Dinamo Zagabria, Copenaghen e Rangers si sono assicurate gli ultimi tre posti mercoledì sera.

Il sorteggio si svolgerà a Istanbul, in Turchia, giovedì alle 16:00 GMT, mezzogiorno ET, quando le 32 squadre saranno divise in otto gironi da quattro.

La prima fascia contiene i detentori della Champions League e della European League (Eintracht Frankfurt), nonché i campioni dei sei maggiori campionati europei: Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, First Division e Premier League. Dato che il Real Madrid ha vinto il campionato e il doppio dell’UCL, c’è un posto vacante tra i primi due e questo va al campione di Eredivisie – l’Ajax.

Le fasce sono classificate da 2 a 4 in base al coefficiente UEFA, che misura i risultati e le prestazioni in Europa in un periodo di cinque anni.

Il secondo piatto includerà Liverpool e le altre squadre inglesi, Chelsea e Tottenham, oltre a Barcellona e Juventus.

Il Borussia Dortmund potrebbe affrontare un girone difficile in quanto sarà nel terzo piatto.

Una squadra per ogni scommessa viene estratta in un girone che non può contenere più di una squadra di una lega.

ciotola 1

Real Madrid

Eintracht Francoforte

Manchester

AC Milan

Bayern Monaco

Parigi Saint Germain

Porto

Aiace

ciotola 2

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Juve

Atletico Madrid

Siviglia

RB Lipsia

Tottenham Hotspur

3. pentola

Borussia Dortmund

FC Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Inter Milan

Napoli

Benfica

Lisbona sportiva

Bayer Leverkusen

4. ciotola

Avviso

Dinamo Zagabria

Marsiglia

FC Copenaghen

Club Brugge

celtico

Vittoria Plzen

Maccabi Haifa

Date delle partite:

Primo turno: 6-7 settembre

Secondo turno: 13-14 settembre

Terzo turno: 4-5 ottobre

Quarto turno: 11-12 ottobre

Quinto round: 25-26 ottobre

6 Turno: 1-2 novembre