Fatture vs risultato.

Alla fine della prima metà di “Sunday Night Football”, i Buffalo Bills continuano ad emergere come una delle migliori squadre della NFL. I Bills guidano i Green Bay Packers in visita 24-7 all’intervallo.

In effetti, Buffalo ha segnato tre gol nel suo primo possesso, dando a Green Bay l’opportunità di passare in vantaggio all’inizio. Ma la spinta di successo nell’area di Buffalo è stata interrotta ei Packers non sono riusciti a convertire la 4a e la 3a dalla linea delle 38 yard di Bills. Poi Josh Allen è andato al lavoro, guidando tre motori di atterraggio rettilineo. I primi due si sono conclusi con passaggi da touchdown di Allen, uno per Dawson Knox e uno per Stefon Diggs. Il terzo si è concluso con Isaiah Mackenzie che ha eseguito da solo un jet sweep nella end zone.

Nel frattempo, i giocatori hanno trovato un modo per ottenere il primo punteggio della partita, ma il modo in cui lo hanno fatto ha esemplificato la differenza tra le due squadre. La corsa di registrazione di Green Bay ha richiesto 12 riproduzioni e ha coperto 80 iarde, di cui 10 sono state riprodotte. Ci sono volute 8:38 dell’ora prima che Romeo Dobbs si fermasse nell’angolo posteriore della end zone…. L’ultimo drive di Green Bay si è fermato a metà a meno di un minuto dalla fine e, dopo il calcio dei Packers, Allen Diggs ha segnato per 53 yard per impostare un field goal di Tyler Bass.

I Bills manterranno il loro vantaggio o i Packers faranno una sorprendente rimonta nel secondo tempo? Lo scopriremo abbastanza presto. Nel frattempo, tienilo chiuso al nostro blog live per il resto della serata mentre ti aggiorniamo con statistiche, punteggi e funzionalità.