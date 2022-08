Fauci dice che si dimetterà a dicembre per proseguire il suo prossimo capitolo

In qualità di scienziato governativo per più di cinque decenni, il Dr. Fauci ha aiutato a guidare l’America attraverso diverse minacce pandemiche. Ma prima del coronavirus, era meglio conosciuto per il suo lavoro sull’HIV/AIDS. Era anche un bersaglio polarizzante degli attivisti che lo accusavano di essere responsabile della morte di uomini gay non spostando più rapidamente i nuovi trattamenti attraverso il processo di approvazione.

Nel corso del tempo, ha stretto amicizia con molti di quegli attivisti. In un messaggio di posta elettronica lunedì, uno degli attivisti, Peter Staley, ha ricordato di aver “sfilato un’effigie della sua testa insanguinata su un bastone davanti al suo edificio al NIH”, ma “non ha ancora chiuso la porta”. su di noi”, il sig. Staley ha aggiunto: “Non ho mai incontrato un uomo più decente”.

In un momento in cui quasi tutti i malati di AIDS morivano, il dott. Fauci fu profondamente colpito dalle loro cure. UN Documentario pubblicato da National Geographic L’anno scorso, ha ricordato di essere venuto al capezzale di un malato di AIDS che all’improvviso non lo aveva riconosciuto; L’uomo ha perso la vista.

Mentre il dottor Fauci racconta la storia, la sua voce si incrina. I realizzatori hanno chiesto perché lo ha colpito dopo tutti questi anni. Smise di raccogliersi. “Sindrome da stress post-traumatico”, si fermò di nuovo. “Questo è tutto.”

Dott. Fauci è diventato un nome familiare I primi giorni della pandemia di coronavirus. Il suo volto è stato ricordato quel giorno felpe, Calzini al ginocchio e tazze; UN Petizione Ha ricevuto più di 28.000 firme per essere nominato “Sexiest Man Alive” dalla rivista People.

Quando gli è stato chiesto in un’intervista quest’anno perché fosse diventato una figura così polarizzante, il dottor Fauci ha detto che il sig. Ha indicato alcuni degli aiutanti di Trump, che ha detto hanno cercato di provocarlo insistendo sul fatto che tutto ciò che ha detto era sbagliato. Non ha contestato direttamente Trump.