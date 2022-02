Home » Top News Felicity Ace: nave da carico di lusso in fiamme nel mezzo dell’Oceano Atlantico Top News Felicity Ace: nave da carico di lusso in fiamme nel mezzo dell’Oceano Atlantico 0 Views Save Saved Removed 0

La nave cargo Felicity Ace roll-on/roll-off da 656 piedi ha preso fuoco mercoledì mentre trasportava merci tra cui Porsche e Volkswagen da Emden, in Germania, a Davisville, nel Rhode Island, nel Nord Atlantico. Al momento dell’incendio, la nave stava viaggiando a 90 miglia nautiche a sud-ovest delle Azzorre in Portogallo, ha affermato la marina portoghese in una dichiarazione mercoledì.

In seguito all’incendio del carico, si è diffuso e ha costretto 22 membri dell’equipaggio ad abbandonare la nave. Secondo un altro rapporto della marina portoghese, l’equipaggio è stato portato in salvo e portato in un hotel locale, dove i soccorsi sono stati coordinati dal Centro di coordinamento per la ricerca e il salvataggio marittimo di Ponta Delcata. Secondo il rapporto, non ci sono prove significative di inquinamento causato dall’incendio.

I proprietari della nave hanno predisposto la trazione mentre continua a bruciare. Registrata a Panama, Felicity Alice è gestita da Mitsui OSK Lines (MOL), una compagnia di navigazione giapponese. MOL non ha risposto a una richiesta di commento.

Porsche ha confermato alla CNN Business che molte delle sue auto erano in stock e che i clienti che possiedono auto sulla nave in fiamme vengono contattati dai loro concessionari.