Festeggiamenti e dolore coincidono con la celebrazione a Cipro del cinquantesimo anniversario della divisione

NICOSIA, Cipro (AP) – Sabato il presidente della Turchia ha smorzato le speranze per una rapida ripresa dei colloqui per sanare mezzo secolo di conflitto. Divisione etnica Per quanto riguarda Cipro, sottolinea il suo sostegno all’accordo sui due Stati, che i greco-ciprioti respingono in quanto irrealizzabile.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha escluso un accordo di pace basato su un piano approvato dalle Nazioni Unite per istituire un’unione federale, mentre parlava prima di una parata militare che celebrava il cinquantesimo anniversario dell’invasione turca guidata dagli Stati Uniti. Divisione dell’isola Per motivi etnici.

Sebbene Erdogan avesse precedentemente rifiutato il piano di unione, la Grecia e i greco-ciprioti speravano che avrebbe ammorbidito la sua posizione.

L’anniversario è un’occasione celebrativa per i turco-ciprioti della parte settentrionale dell’isola, che vedono l’invasione come una liberazione dal dominio della maggioranza di lingua greca. L’invasione seguì un colpo di stato volto all’unificazione con la Grecia, sostenuto dalla giunta militare allora al potere ad Atene.

Nel sud, le sirene dei raid aerei all’alba hanno dato inizio a una giornata solenne che commemora quello che i greco-ciprioti ricordano come un disastro che provocò migliaia di morti o dispersi e costrinse un quarto della popolazione greco-cipriota a sfollare.

Le dichiarazioni di Erdogan potrebbero complicare ulteriormente la missione del Segretario generale dell’ONU Antonio Guterres Facile da ottenere Entrambi i lati indietro La sua inviata personale, María Ángela Holguín Cuellar, ha trascorso gli ultimi sei mesi esplorando entrambe le parti.

“Continueremo a lottare con tutta determinazione per il riconoscimento della Repubblica turca di Cipro del Nord e l’attuazione della soluzione dei due Stati”, ha detto Erdogan alla folla di turco-ciprioti in fila lungo il percorso della parata nel caldo soffocante nella parte settentrionale di Cipro. la capitale divisa, Nicosia.

“Una soluzione federale a Cipro non è possibile, e questo è ciò in cui crediamo. La parte turco-cipriota, al pari della parte greca, è pronta a negoziare ed è pronta a sedersi e negoziare. Se volete una soluzione, avete bisogno riconoscere i diritti dei turco-ciprioti”, ha detto Erdogan.

Il leader turco-cipriota Ersin Tatar ha affermato che i turco-ciprioti rifiutano “l’egemonia” della maggioranza greco-cipriota e cercano “uguale status nazionale” per il loro stato secessionista che hanno dichiarato unilateralmente nel 1983 e che è riconosciuto solo dalla Turchia. Ha aggiunto che ora non esiste un “terreno comune” per tornare ai negoziati di pace.

Riferendosi alla recente risoluzione del parlamento di Ankara che chiede una soluzione a due Stati, Tatar ha affermato che questa risoluzione “aiuterà incredibilmente noi e la nostra causa”.

Il presidente greco-cipriota Nikos Christodoulides ha affermato di essere impegnato a riprendere i colloqui di pace per riunire l’isola come federazione, nonostante gli ostacoli o addirittura le “minacce” di Erdogan.

Ma Christodoulides ha detto che non firmerà alcun accordo che includa accordi a due Stati o che non sia applicabile e non garantisca i diritti concessi a nessun altro cittadino dell’UE.

Intervenendo durante lo stesso evento, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha affermato che non c’era altra scelta se non quella di riprendere i colloqui, una valutazione che ha detto di aver condiviso con il Segretario generale delle Nazioni Unite.

“Chi non ha ragione e non ha argomenti evita il dialogo”, ha detto Mitsotakis.

Dopo diversi round falliti di negoziati di pace, molti ciprioti di entrambe le parti – per quanto annoiati – si aggrappano ancora ad un barlume di speranza per un accordo di pace.

Oltre all’evento serale al Palazzo Presidenziale, le celebrazioni greco-cipriote prevedevano anche l’inaugurazione di monumenti commemorativi agli eroi caduti e funzioni religiose.

Erdogan aveva precedentemente presieduto le attività del “Giubileo d’oro”, che includevano una visita alla prima nave d’assalto anfibia della Turchia che trasportava potenti aerei Bayraktar e uno spettacolo aereo.

L’Unione Europea, alla quale Cipro ha aderito nel 2004, ha esortato entrambe le parti a mostrare “un impegno genuino” per un accordo di pace in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Un portavoce dell’UE ha dichiarato: “È stato perso troppo tempo e la partizione forzata non potrà mai essere una soluzione. Resta la speranza per un futuro migliore e per una Cipro unita”.

Lo scrittore dell’Associated Press Andrew Wilkes da Istanbul ha contribuito a questo rapporto.