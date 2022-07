File digitali per il fallimento di Crypto Lender Voyager

Stephen Ehrlich, CEO e co-fondatore di Voyager Digital Ltd., parla durante la Piper Chandler Global Exchange and FinTech Conference l’8 giugno 2022 a New York City. REUTERS/Brendan McDermid

6 luglio (Reuters) – Voyager Digital, prestatore di criptovalute statunitense (VOYG.TO) Mercoledì ha dichiarato di aver dichiarato fallimento, un’altra vittima del drammatico calo dei prezzi che ha scosso il settore delle criptovalute.

I prestatori di criptovalute come Voyager hanno prosperato sulla scia della pandemia di Covid-19, attirando i depositanti con tassi di interesse elevati e un facile accesso ai prestiti che le banche tradizionali raramente offrono. Tuttavia, il recente crollo dei mercati delle criptovalute, innescato dal crollo di due importanti token a maggio, ha danneggiato gli istituti di credito.

Celsius, con sede nel New Jersey, ha interrotto il richiamo a giugno e ha assunto consulenti su una possibile dichiarazione di fallimento. Voyager ha congelato i prelievi questo mese, così come un altro prestatore, il Vault di Singapore. leggi di più

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

La scorsa settimana, Voyager ha dichiarato di aver emesso un avviso di default all’hedge fund di criptovalute con sede a Singapore Three Arrows Capital (3AC) per essere inadempiente su oltre $ 650 milioni di debito crittografico. leggi di più

3AC ha dichiarato bancarotta secondo il Capitolo 15 più tardi quella settimana, che consente ai creditori stranieri di proteggere i beni statunitensi, rendendolo uno degli investitori più colpiti dal calo dei prezzi delle criptovalute. 3AC è ora in via di scioglimento, ha riferito Reuters la scorsa settimana. leggi di più

“La volatilità sostenuta e il contagio nei mercati delle criptovalute negli ultimi mesi e l’insolvenza di Three Arrows Capital sul debito di Voyager Digital, LLC, la sussidiaria della società, hanno richiesto un’azione deliberata e decisiva ora”, ha affermato l’amministratore delegato di Voyager. Lo ha detto l’agente Stephen Ehrlich in una nota.

Capitolo 11

Nella sua dichiarazione di fallimento secondo il Capitolo 11 di martedì, Voyager – con sede nel New Jersey ma quotata a Toronto – ha stimato di avere più di 100.000 creditori e tra $ 1 miliardo e $ 10 miliardi in attività e prestiti per un valore all’incirca dello stesso importo.

Voyager il mese scorso ha firmato un accordo con la società commerciale Alameda Ventures, fondata da Sam Bankman-Fried, CEO della principale borsa valori FTX. Un deposito presso la Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha mostrato che Alameda era il più grande creditore unico di Voyager, con $ 75 milioni di debiti non garantiti.

Alameda non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il capitolo 11 delle procedure fallimentari pone un freno a tutte le questioni di contenzioso civile e consente alle aziende di preparare piani di risanamento mentre il processo è in corso.

In un messaggio ai clienti su Twitter, Ehrlich ha affermato che il processo proteggerà le risorse e “aumenterà il valore per tutte le parti interessate, in particolare i clienti”.

Voyager ha detto mercoledì di avere più di 110 milioni di dollari in contanti e di possedere criptovalute. Vuole pagare i dipendenti regolarmente e continuare i loro vantaggi premium e alcuni programmi per i clienti senza interruzioni.

Voyager ha ingaggiato Moelis & Company e The Consello Group come consulenti finanziari, Kirkland & Ellis LLP come consulente legale e Berkeley Research Group LLC come consulente per la ristrutturazione.

READ Guida definitiva per acquistare una lista sostanze chimiche domestiche pericolose nel 2022 - I migliori 40 compilati! Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

Reporting di Shivam Patel a Bangalore e Sinead Cruise e Tom Wilson a Londra; Segnalazione aggiuntiva di Ann Maria Shibu; Montaggio: Rashmi Eich, Bradley Perrett, Alexandra Hudson

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.