Filo di rinuncia alla settimana 6 di Fantasy Football: aggiungi Kenneth Walker, Jakobi Meyers, Geno Smith e altre concessioni

Rashad Penny è fuori stagione dopo aver subito una frattura del perone nella quinta settimana della sconfitta di domenica a New Orleans. La rete NFL ha riferito che subirà un intervento chirurgico e dovrà affrontare un periodo di recupero di quattro mesi.

Questa è una notizia scioccante per Penny, i Seahawks e tutti i registi di Fantasy che hanno contato su di lui in questa stagione. Ma la sua assenza ha creato un’opportunità per il rookie Kenneth Walker III, che avrebbe assunto il ruolo principale nel cortile di casa di Seattle.

Dopo che Penny ha lasciato la partita contro i Saints, Walker ha sparato da 69 yard. Ha concluso la sconfitta con otto run per 88 yard e un touchdown per 14 PPR, facilmente la sua migliore uscita della stagione. Ha anche giocato il 58 percento dei tiri, che è il livello più alto della stagione.

Penny ha dominato il carico di lavoro dei Seahawks in questa stagione, giocando il 69% delle scelte in tre delle cinque partite. Ha avuto tre uscite con non meno di 14 tocchi totali. Ma tieni presente che Penny ha giocato solo una partita con oltre otto punti PPR, che è stata la settimana 4 nei Lions (27 punti PPR), che hanno probabilmente la peggior difesa della NFL. Ha anche segnato solo quattro gol su cinque in questa stagione.

Ma Penny si sentiva come se avesse appena iniziato. E ora Walker avrà la possibilità di mettersi alla prova. È stato selezionato nel secondo round del draft NFL fuori dal Michigan per un motivo. Doveva essere un regista per i Seahawks e una polizza assicurativa per Penny, spesso infortunato. Ora, questa politica sarà erogata.

Walker è elencato nel 68 percento dei campionati su CBS Sports, il che lo pone leggermente al di sopra della soglia dei giocatori di cui discutiamo di solito. Ma per tutti i campionati in cui è disponibile, dovrebbe essere il giocatore numero 1 aggiunto. E dovresti pianificare di spendere un’enorme quantità del FAB rimanente – tutte possibilità a seconda dello stato attuale – per quella che potrebbe essere di nuovo una vittoria in campionato.

I Seahawks useranno DeeJay Dallas, Tony Jones appena acquisito, e alla fine Travis Homer (costole) quando uscirà dalla riserva infortunata per sillabare Walker, che potrebbe non avere un ruolo significativo nel gioco del passaggio. Ma se Walker coglierà questa opportunità, potrebbe diventare una star.

Fa schifo vedere Penny subire un altro infortunio e non essere più in grado di giocare nel 2022. Ma Walker ha la possibilità di mettersi alla prova ora e potrebbe essere un creatore di squadre per i manager di Fantasy per il resto dell’anno, a partire dalla sesta settimana contro l’Arizona.

Nota del redattore: per questa colonna del bonifico di esenzione, stiamo esaminando solo i giocatori del 65% inferiore dei campionati sportivi della CBS.

Concessioni della sesta settimana



Addio: Derek Carr, Ryan Tanehill, Jared Gough e Davis Mills.

Derek Carr, Ryan Tanehill, Jared Gough e Davis Mills. Lesioni: Dak Prescott (pollice), Tua Tagoviloa (commozione cerebrale), James Winston (schiena), Mac Jones (caviglia), Russell Wilson (spalla), Carson Wentz (spalla), Teddy Bridgewater (commozione cerebrale) e Baker Mayfield (caviglia).

Dak Prescott (pollice), Tua Tagoviloa (commozione cerebrale), James Winston (schiena), Mac Jones (caviglia), Russell Wilson (spalla), Carson Wentz (spalla), Teddy Bridgewater (commozione cerebrale) e Baker Mayfield (caviglia). Elimina i candidati: Jared Gough (87 percento quotato), Tua Tagoviloa (84 percento) e Ryan Tanehill (51 percento). Goff non merita di segnare in campionato con i Lions in un addio nella settimana 6. Ha due partite con almeno 34 punti Fantasy e tre partite con 18 punti Fantasy o meno. … Tagoviloa era ancora nel protocollo di commozione cerebrale lunedì e potrebbe uscire di nuovo nella sesta settimana contro il Minnesota. Può avere una lunga assenza, il che lo rende uno che cade nei campionati. …Tannehill, come Goff, non dovrebbe essere incluso nei roster della lega con i Titans in addio. Ha due partite con almeno 20 punti fantasia e tre partite con 17 punti o meno.

Elenco delle priorità di assegnazione per la quinta settimana

filo di rinuncia voltare le spalle



Addio: Dundee Swift, Jamal Williams, Damon Pierce, Rex Burkhead, Josh Jacobs e Derek Henry.

Dundee Swift, Jamal Williams, Damon Pierce, Rex Burkhead, Josh Jacobs e Derek Henry. Lesioni: Jonathan Taylor (caviglia), Dandrey Swift (spalla), James Conner (costole), Damien Harris (bicipite femorale), Rashad Penny (caviglia), Cordrill Patterson (ginocchio), Niheim Hines (commozione cerebrale), Elijah Mitchell (ginocchio), Daryl Williams (ginocchio), Justice Hill (bicipite femorale), Joss Edwards (ginocchio), Damien Williams (costole), Tyrion Davis-Pryce (caviglia) e Boston Scott (costole).

Brian Robinson Jr (82% nella lista), Alexander Mattison (81%), Raheem Mostert (80%), Michael Carter (73%), Rashad White (71%), Kenneth Walker III (68%). Robinson ha fatto il suo debutto nella NFL nella settimana 5 contro il Tennessee e ha guidato Washington in nove campagne. Aveva solo 22 yard e non aveva cattura, ma una maggiore produzione dovrebbe arrivare con un ritorno del 100 percento. Tieni presente che è flessibile nella sesta settimana a Chicago. …Mattison potrebbe essere più di una manetta dopo aver avuto 12 tocchi totali (tre tocchi) insieme a Dalvin Cook nella settimana 5 contro Chicago. Riuscì solo a 40 yarde e sarebbe stato il suo principale valore di fantasia se Cook si fosse infortunato. Mattison dovrebbe essere indicato come biglietto della lotteria in tutti i tornei. …Mostert è emerso come primo assoluto a Miami e merita di iniziare almeno come flessibile in tutti i tornei. Ha almeno 79 yard in tre delle sue ultime quattro partite e ha appena segnato 18 PPR nella settimana 5 nei Jets. Dovrebbe avere una possibilità per un’altra uscita di qualità nella settimana 6 contro il Minnesota. … anche se l’epidemia di Bryce Hall inizia, Carter non andrà lontano. Quest’anno ha totalizzato almeno 11 tocchi totali in ogni partita e ha appena segnato due gol nella settimana 5 contro Miami. Potrebbe essere un’opzione flessibile nelle leghe profonde e un potenziale biglietto della lotteria se Hall si fa male. …Il bianco è ancora un biglietto della lotteria Leonard Fortnite e ha otto tocchi totali in ciascuna delle sue due partite precedenti, con otto tocchi su nove gol durante quel periodo. Può essere un’opzione flessibile nei tornei PPR più profondi. … Vedi sopra per informazioni su Walker. Elimina i candidati: Antonio Gibson (96 per cento quotato), Chase Edmonds (91 per cento) e Latavius ​​Murray (34 per cento). Gibson ha visto il suo conteggio dei colpi diminuire ogni settimana dal 64% nella prima settimana al 32% nella quinta, che ha coinciso con il debutto di Robinson nella NFL. A meno che i leader non utilizzino Gibson per sostituire JD McKissic come corridore in corsa a Washington, il che sembra improbabile, sarà difficile fidarsi di Gibson quando tutti gli altri saranno in salute. Ha anche raccolto solo 14 punti nelle ultime due settimane. … Edmonds avrà probabilmente bisogno di colpire Mostert per essere una fantasia correlata dopo quello che è successo nella quinta settimana nei Jets. Mostert ha giocato il 69 percento dei tiri e ha recuperato per 122 turbolenti yard e touchdown mentre Edmunds ha giocato un minimo stagionale con il 15 percento dei tiri e si è precipitato una volta per una yard e non è riuscito a catturare nessuno dei suoi gol. È stato anche messo in panchina per Miles Gaskin a fine partita. … vedremo quale ruolo giocherà Murray con i Broncos nella sesta settimana ora che dovrebbe essere completamente preparato per il tempo di gioco, ma sembra che sarà al massimo terzo nella classifica di profondità dietro Melvin Gordon e Mike Boone. Se è così, non vale la pena nascondere Murray nella maggior parte dei campionati.

Elenco delle priorità di assegnazione per la quinta settimana

filo di rinuncia recettori ampi



Addio: Davant Adams, Hunter Renfrew, Amon Ra Saint Brown, Josh Reynolds, Robert Woods, Branden Cook e Nico Collins

Davant Adams, Hunter Renfrew, Amon Ra Saint Brown, Josh Reynolds, Robert Woods, Branden Cook e Nico Collins Lesioni: Terek Hill (piede), T. Higgins (caviglia), Michael Thomas (punta), Kenan Allen (bicipite femorale), Chris Olaf (commozione cerebrale), Drake London (ginocchio), Rashod Bateman (piede), Jahan Dotson (tendine) ginocchio) , Julio Jones (sconosciuto), Jarvis Landry (caviglia), Isaiah Mackenzie (commozione cerebrale), Trillon Berks (alluce), Cadarius Tony (bicipite femorale), Christian Watson (bicipite femorale), DJ Shark (caviglia). ), Kenny Golladay (ginocchio) , Andel Robinson (ginocchio) e Nelson Agulor (bicipite femorale).

George Pickens (80 percento nella lista), Michael Gallup (74 percento) e Tyler Boyd (70 percento). In sei quarti con Kenny Pickett centrato, Pickens ha ottenuto 10 catture per 154 yard. Ora ha segnato 30 PPR nelle due partite precedenti e dovrebbe essere nei roster per il 100% dei campionati. … Gallup ha avuto una produzione mediocre in due partite di una AFC Champions League distrutta lo scorso anno con sei catture combinate per 68 yard e touchdown su otto gol. Sono entusiasta di vedere cosa può fare con un sano Duck Prescott (pollice) e cercherò di includere Gallup in tutti i tornei, se possibile. … Boyd potrebbe essere diretto a un ruolo più importante se gli manca T. Higgins (caviglia) in qualsiasi momento. E anche se Higgins è in buona salute, Boyd può comunque essere produttivo, avendo segnato non meno di 13 punti PPR in due partite quest’anno. Elimina i candidati: Allen Robinson (76 percento quotato), Elijah Moore (75 percento), Hunter Renfrew (74 percento), Jarvis Landry (60 percento) e Julio Jones (58 percento). Robinson ha giocato un’altra partita nella settimana 5 contro Dallas con tre corse da 12 yard su cinque gol. Potrebbe migliorare nella sesta settimana contro Carolina in casa, ma non c’è motivo di fidarsi di lui visto come è andato in questa stagione. Ha solo una partita con oltre quattro punti PPR. …Moore non è riuscito a segnare alcun touchdown in questa stagione e ha segnato nove punti PPR o meno in ogni uscita. Nella quinta settimana contro Miami, ha ottenuto una presa per 11 yard su quattro gol. Sarebbe difficile fidarsi di lui se Corey Davis e Garrett Wilson fossero sani. … Renfrew è tornato da un’assenza di due partite con una commozione cerebrale nella settimana 5 a Kansas City e ha guadagnato quattro gol per 25 yard su quattro gol. Ora ha giocato la maggior parte delle tre partite e non è riuscito a segnare touchdown o primi 10 punti PPR. Venendo addio nella sesta settimana, non c’è alcun buon motivo per nascondere Renfrow, specialmente nei campionati non PPR. … Landry ha saltato la settimana 5 per un infortunio alla caviglia e non siamo sicuri se sarà pronto per andare nella settimana 6 contro i Bengals. Con Michael Thomas (il suo piede) che dovrebbe tornare nella sesta settimana, e si spera che Chris Olaf (commozione cerebrale) stia bene, è dubbio che Landry avrà un ruolo importante quando tutti saranno al 100%. Ha segnato 18 punti PPR nella settimana 1 ad Atlanta, ma da allora ha raccolto solo 14 punti PPR. … il direttore generale dell’hacking Jason Licht ha detto lunedì che la squadra sta “giocando la partita lunga” con Jones a causa del suo ginocchio nella speranza di stare bene a fine stagione. Questo dice tutto. Non vale la pena fare liste se non sa giocare.

Elenco delle priorità di assegnazione per la quinta settimana

Addio: Darren Waller, TJ Hawkinson e Austin Hopper.

Darren Waller, TJ Hawkinson e Austin Hopper. Ferite notevoli: Darren Waller (bicipite femorale), Kyle Bates (bicipite femorale), Pat Fryermouth (commozione cerebrale), Dalton Schultz (ginocchio), Dawson Knox (piede), Logan Thomas (polpaccio) e Cameron Pratt (commozione cerebrale).

Darren Waller (bicipite femorale), Kyle Bates (bicipite femorale), Pat Fryermouth (commozione cerebrale), Dalton Schultz (ginocchio), Dawson Knox (piede), Logan Thomas (polpaccio) e Cameron Pratt (commozione cerebrale). Controlla se è disponibile: David Njoku (83 percento nella lista). Dopo un inizio lento nelle prime due settimane della stagione, Ngoku è andato a fuoco negli ultimi tre round. Ha avuto almeno cinque catture per 73 yard in ogni partita durante quel periodo e ha avuto due partite con almeno 14 punti PPR. Si spera che sia ancora caldo nella settimana 6 contro il New England, e Ngoku merita di essere usato come numero 1 in tutti i tornei.

Elimina i candidati: Tyler Conklin (69 percento quotato), Dawson Knox (66 percento) e Mike Jesicki (49 percento). Il cambio di quarterback da Joe Flacco a Zach Wilson ha schiacciato il valore immaginario di Conklin e potrebbe essere il momento di passare a un altro tight end. Conklin ha segnato sei gol in due partite con Wilson per un totale di otto PPR dopo aver segnato almeno 10 punti PPR in ciascuna delle sue prime tre partite con Flacco. … Knox ha saltato la settimana 5 contro Pittsburgh per un infortunio al piede e ha segnato otto punti PPR o meno in ciascuna delle sue prime quattro partite. Non sappiamo se giocherà nella sesta settimana a Kansas City, addio a Buffalo nella settima settimana. Non c’è nessuna buona ragione per cui Knox si nasconda mentre è ferito. … Jesekke ha una partita con oltre quattro punti PPR in questa stagione e solo due partite con più di un punto. È dubbio che presto diventerà una fantasia rilevante.

