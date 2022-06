Finale della Stanley Cup 2022 – I migliori momenti, scene e crollo della valanga del Colorado – Tampa Bay Lightning 3

Il campione della Stanley Cup potrebbe essere stato nei guai. Ma il Tampa Bay Lightning, detentore del titolo consecutivo, è tornato a casa, riducendo il proprio deficit di due partite a uno, battendo il Colorado Avalanche 6-2.

Non è stato solo il deficit di due partite nella finale della Stanley Cup a preoccupare i fan di Lightning, è stata la causa della vittoria di Avalanche. Il Colorado è balzato in testa in entrambe le partite e in Gara 2 ha completamente dominato Tampa. Portiere Andrei Vasilevskyuno dei migliori portieri post-stagione nella storia della NHL, ha segnato sette gol sabato.



Ma lunedì è stato il portiere del Colorado a sentire la pressione. Darcy Comber è stato fermato quando il Tampa Bay è avanzato 5-2 appena oltre la metà del secondo.

Ecco cosa è successo quando Lightning lo ha fatto accadere di nuovo sul ghiaccio a casa in Gara 3.

Abbiamo una serie

Il Colorado si trova in un territorio in qualche modo inesplorato.

Avalanche non perde dal 25 maggio prima di cadere 6-2 in gara tre. Non hanno perso nel post-stagione, con un margine così ampio. Darcy Comber è stato fermato, posizionando una nuvola sul loro obiettivo. Tutti questi punti profondi si sono prosciugati. Era tutto brutto.

Tampa Bay era una forza. Avrebbe dovuto essere una vittoria esaltante. Tranne che Lightning ha perso Nick Paul e Nikita Kucherov a causa di evidenti ferite nel processo. Kucherov ha lasciato alla fine del terzo dopo essere stato legato a Devon Toys lungo le scacchiere. Paul ha lasciato nel secondo tempo subito dopo aver segnato un gol.

È stata la prima sconfitta in trasferta del Colorado nei playoff, ma hanno comunque superato la serie, 2-1. Tampa Bay rimane perfetto in casa nel post-stagione. Cosa fa presagire per il gioco 4 mercoledì? rimani sintonizzato – Kristen Shelton

Tampa Bay è venuto a giocare

Come ha detto John Cooper prima della terza partita: “Questi ragazzi sono una squadra, ma lo siamo. E siamo stati in questi posti prima”.

Ha ragione lui. Il fulmine era già caduto prima. Sono stati contati prima. Come quei siti, le notizie sulla loro scomparsa nella finale della Stanley Cup sembrano molto esagerate.

Il secondo periodo in esame:

Proprio come Lightning che è tornato da 2-0 lungo la strada nella finale della Eastern Conference, sembra che siano una squadra diversa in Gara 3 contro Avalanche. Hai raccolto 16 round in Gara 2; Stanotte hanno pompato 26 colpi nel bersaglio della valanga. Hanno guadagnato il 50% dei loro tentativi di tiro in due stint dopo aver ottenuto solo il 29% nella seconda partita. Alla fine hanno fatto un conteggio nel terzo gioco. Le loro stelle erano tenute sotto controllo a Denver; Nikita Kucherov, Stephen Stamkos, Ondrej Balat e Victor Hedman si sono divertiti tutti a giocare a più punti.

Oh, e forse la cosa più importante: hanno segnato sei gol, due nella valanga, e nel frattempo hanno cacciato via il portiere del Colorado Darcy Quimper.

“Dobbiamo andare là fuori e trovare la nostra migliore partita ora”, ha detto Pat Maron prima della terza partita, a cui ha contribuito con un gol offensivo. “Non hanno visto il nostro meglio. Quindi siamo eccitati. Speriamo di poter mostrare loro il nostro meglio stasera”.

Entro 40 minuti, hanno mostrato qualcosa di simile. Ma mancano ancora 20 minuti e Avalanche è una delle poche squadre in grado di colmare il divario di quattro gol. – Greg e Shinsky

Colorado scende alla grande con due

Jared Bednar non esitò. Quando Lightning ha preso un vantaggio di 5-2 a metà campo in un secondo, Darcy Kuemper è stato eliminato dopo aver segnato cinque gol su 21 tiri. Pavel Francos ha ottenuto l’approvazione.

Doveva essere fatto.

Kuemper è stato acuto all’inizio del primo periodo, ma è diventato un peso. Non poteva sopportare la pressione di Lightning e Colorado (forse non a caso) non stava giocando con sicurezza davanti a lui.

Questa è stata la prima partita a un certo punto in cui Kuemper è stato davvero chiamato a farsi avanti. Tampa Bay è stato in svantaggio nella finale di Coppa per 2-0 e tutti sapevano che il colpo stava arrivando. La valanga non ha affrontato molte avversità ultimamente e Kuemper, che ha visto solo 16 colpi in Gara 2, non ha affrontato bene.

Certo, il Colorado non fa molto per aiutare nessuno dei produttori di Internet. Lightning ha ribaltato la sceneggiatura del gioco 2 e vince gare e battaglie. Hanno battuto il Colorado al loro stesso gioco. E Andrei Vasilevsky sembra di nuovo rinchiuso. Questo potrebbe essere peggio per la valanga che vedere la loro lotta iniziale. – Shelton

Fulmine in vantaggio di uno

Per molti di loro, il primo periodo di Lightning è sembrato più una sopravvivenza che una risposta determinata per portare il 2-0 nella valanga. Avevano bisogno del dito del piede di Andrei Vasilevskiy per salvare JT Compher a circa quattro minuti dall’inizio della partita. Avevano bisogno della classifica NHL per togliere il gol di Valeri Nichushkin dal tabellone grazie al fuorigioco. Avevano bisogno di un gol “senza tiro” non convenzionale di Anthony Cirelli per superare Darcy Quimper per il primo gol dalla seconda metà della prima partita.

Ma poi, in un lampo, sembravano di nuovo fulmini. Ondrej Palat ruba il disco da un passaggio di Devon Toews. Nikita Kucherov attira a sé i difensori nell’area offensiva. Stephen Stamkos ha aiutato la direzione a segnare il 2-1, quando l’esterno sconosciuto ha segnato un punto nella sua nona partita casalinga consecutiva. Vasilevsky ha mantenuto il vantaggio contro una maggiore pressione del Colorado, con Afs che ha segnato 14 tiri in porta nel periodo.

Fulmine 6-1 quando avanzano dopo un periodo. Ancora più importante, non hanno tracciato più gol dopo i primi 10 minuti di gioco in questa serie. Piccole vittorie. – Wyshynski

La valanga si sta allontanando

Valery Neshushkin pensava di aver segnato il primo gol della partita con un tiro variabile che ha battuto Andrei Vasilevsky all’inizio del primo tempo.

Era Tampa Bay che avrebbe avuto il resto.

Il Lightning ha sfidato con successo il gioco come fuorigioco, prendendo il vento dalle vele del Colorado in quello che era un telaio governato principalmente da Tampa Bay.

Non è durato a lungo, però. Il Colorado è una squadra resiliente come lo troverai e lo dimostrerai di nuovo nel superare sia la spinta iniziale di Tampa Bay che l’opportunità di gioco di forza iniziale. Non solo la valanga ha fermato il fulmine, ma è stato anche tirato un calcio di rigore. Gabriel Landeskog ha segnato sul vantaggio uomo che è seguito per cambiare le sorti a Tampa Bay.

È stato il nono gol mancato consecutivo che il Colorado aveva segnato nella serie.

Sono passati nove minuti e ha mostrato il meglio del Colorado: profondità, forza d’animo, talento e identità.

La valanga avrà bisogno di più di quelle parti al calar della notte. Si sono sporcati nel tempo. Ed è stato Lightning a trarre vantaggio dal raggiungimento di due obiettivi. Il Colorado non ha avuto molti problemi ultimamente. Tra la porta invertita e il primo ritardo nella finale di coppa, come faranno adesso a gestire una vera sfida? – Shelton

fan famosi

Il lanciatore delle Colorado Rockies e casa di Denver Kyle Freeland È saltato in mezzo alla folla applaudendo la band della sua città natale.

Qualcuno ha detto “parm di pollo”?

Burro di arachidi e gelatina. Batman e Robin. John Buccigross e pollo alla parmigiana. La tradizione delle squadre che servono Buccigross con il pasto è continuata prima della terza partita. Lightning è anche co-protagonista con la mascotte, ThunderBug.

Nel caso tu abbia bisogno di un aspetto migliore, Greg Wyshynski ti coprirà.

ESPN Dietro le quinte: preparare il pollo alla parmigiana

Tampa Bay è sotto ma non fuori

La situazione è perfetta? no. La serie è finita? lontano da esso. Il video di Lightning hype renderà i fan di Tampa Bay pronti a correre attraverso il muro prima che il disco cada? probabile.