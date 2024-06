FINALE DELLA STANLEY CUP: Gli Edmonton Oilers si riprendono dal baratro, si preparano per la storica Gara 7

CNN

Quando in gioco c’è la storia, una partita diventa più della somma dei minuti giocati, più che un evento sportivo, diventa una storia. Nelle parole del capitano dei Florida Panthers Alexander Fargo, The Le finali della Stanley Cup È diventato “il sogno di tutti”.

Gli Edmonton Oilers sono tornati dal baratro, hanno acceso l’immaginazione e hanno creato un capitolo unico nella storia della NHL. Tre volte Hanno evitato l’eliminazione dal campionato, e ora eccoli qui, passati da 0-3 a 3-3 nella serie al meglio delle sette e pronti a vincere Gara 7 di lunedì. , il vincitore che farà la storia.

“Gara 7, quindi il sogno di tutti, ecco perché dobbiamo essere pronti per Gara 7”, ha detto Barkov ai giornalisti.

La vittoria per 5-1 sui Panthers venerdì ha reso questo finale di stagione una storia improbabile per entrambe le squadre.

“È pazzesco”, ha detto l’attaccante degli Oilers Zach Hyman dopo la partita, mentre il compagno di squadra Leon Dryside l’ha descritta come “una storia (inferno) finora”.

Una vittoria per gli Oilers non solo metterebbe fine alla siccità della Stanley Cup durata decenni in Canada, ma renderebbe Edmonton solo la seconda squadra – i Toronto Maple Leafs furono i primi nel 1942 – a finire 0-3 in campionato, completando uno dei le più grandi rimonte. Nel gioco.

Nonostante tre sconfitte nella serie e tre opportunità mancate di vincere la serie, i Panthers sono ancora a una vittoria dal loro primo campionato nella storia della squadra. Hanno un’ultima possibilità.

“Prendi una sconfitta, la senti, fa male”, ha detto ai giornalisti l’allenatore dei Panthers Paul Morris dopo la sconfitta di venerdì a Rogers Place.

“Leccati le ferite e inizieremo a ricostruire domani. Ma chi sei stasera non significa chi sarai tra due giorni.

Forse la cosa più notevole è che il colpo di storia dei Panthers arriva sul ghiaccio di casa. Il vantaggio di casa ha storicamente aiutato, con la squadra ospitante che ha registrato un record di 12-5 in Gara 7 delle finali.

“Abbiamo una partita”, ha detto il difensore dei Panthers Dmitry Kulikov. “Fin dall’inizio eravamo pronti per giocare una serie di sette partite, ora non è cambiato nulla. Abbiamo schierato tre ragazzi e hanno giocato tre buone partite. “Ora tocca a noi vincere in casa”, ha detto.

Tuttavia, la Florida ha faticato in attacco nelle ultime tre partite, segnando solo cinque punti, come era evidente venerdì.

La svolta in Gara 6 è arrivata presto, Barkov è tornato a casa subito dopo essere stato sotto 2-0, ma Edmonton ha sfidato con successo per fuorigioco e il gol è stato annullato. Gli arbitri hanno stabilito che Sam Reinhart ha fatto avanzare il disco nella zona offensiva ed era in fuorigioco prima che il canestro fosse segnato.

“Ha cambiato lo slancio della partita”, ha detto Hyman della chiamata, secondo la NHL.

Barkov ha detto che la sua squadra ha avuto molte occasioni dopo quella chiamata, e gli Oilers “sono usciti più affamati di noi”, ha detto Carter Verhake.

“Lo adoravano, era una specie di”, ha detto, la NHL. “Non siamo stati all’altezza delle nostre aspettative all’inizio e ce l’hanno detto, quindi penso che dobbiamo fare meglio e penso che abbiamo bisogno di partenze migliori,” ha detto.

Sebbene lo slancio sia dalla parte degli Oilers, lo è anche il fulcro di questa storia.

Edmonton a un certo punto era in fondo alla classifica generale della NHL dopo un inizio di stagione 2-9-1. Hanno perso in finale ed erano quasi eliminati. La loro improbabile stagione ha avuto esiti quasi spiacevoli.

Hyman, che ha segnato il maggior numero di gol in una singola stagione con 16 da quando Joe Sakic ne aveva segnati 18 nei playoff della Stanley Cup del 1996, ha riassunto bene la posizione degli Oilers.

“Abbiamo speranza”, ha detto, secondo la NHL. “Penso che sia la parola che mi piace usare.”

“Ogni partita che vinci diventa più forte, e anche la convinzione esteriore di altre persone inizia a crederci. Molte persone non erano così interessate quando la finale era 0-3, ma ora sono sicuro che molti le persone si sintonizzeranno.

“Ecco perché lo sport è fantastico, perché accade l’impensabile. Siamo dove pensavamo che potesse essere, quando nessuno credeva che potesse accadere. Ora abbiamo una possibilità. Questo è tutto ciò che puoi chiedere.