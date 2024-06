Finale della Stanley Cup: i Panthers vincono un’emozionante Gara 7 contro gli Oilers e si assicurano il primo campionato nella storia della franchigia

Per la prima volta nella storia, i Florida Panthers divennero campioni della Stanley Cup.

La Florida ha vinto un thriller per 2-1 in Gara 7 lunedì sera contro gli Edmonton Oilers assicurandosi una vittoria per 4-3 nella finale della Stanley Cup. La vittoria ha evitato un crollo storico dopo che gli Oilers sono riusciti a recuperare da un deficit di 3-0 per pareggiare la serie sul 3-3.

Dopo aver concesso 18 gol in due sconfitte consecutive nelle partite 4-6, la difesa della Florida è tornata in forma lunedì sera, grazie a una prestazione stellare del portiere Sergei Bobrovsky, che ha respinto 23 dei 24 tiri dell’Edmonton, inclusa una raffica nel finale degli Oilers che ha minacciato di pareggiare. la partita. .

Connor McDavid ha sconfitto Conn Smythe in uno sforzo perdente

Connor McDavid di Edmonton è stato insignito del Conn Smythe Trophy come il giocatore più prezioso di tutti i playoff della Stanley Cup nonostante la sconfitta della sua squadra. È il sesto giocatore nella storia della NHL a vincere il premio da una squadra perdente e il primo dopo Jean-Sébastien Giguere degli Anaheim Mighty Ducks nel 2003. È il secondo pattinatore di sempre a vincere con una sconfitta, unendosi a Reggie Leach di Philadelphia nel 1976. Uscite.

McDavid guidò i playoff con 42 punti e stabilì un record della NHL precedentemente detenuto da Wayne Gretzky con 34 assist in una partita di playoff. Ma lunedì i Panthers hanno soffocato McDavid e il resto degli Oilers nella decisiva Gara 7.

I fan della Florida hanno fischiato sull’annuncio di Conn Smythe, ma hanno trovato molti motivi per esultare quando il capitano dei Panthers Aleksander Barkov ha issato la Stanley Cup per la prima volta nelle sue 11 stagioni con la franchigia.

Il primo tempo inizia bene. I Panthers hanno ottenuto il loro primo power play della partita su un calcio di rigore con bastone alto di Warren Foegele meno di tre minuti dopo. Non si è trasformato immediatamente in un goal di power play, ma il giocatore della Florida Carter Verhaeghe ha rotto il pareggio senza reti pochi secondi dopo la fine.

Proprio mentre Edmonton tornava in piena forza, Ivan Rodriguez della Florida ha sparato un tiro schiaffo dalla parete sinistra che ha mancato la rete destra. Ma Verheeghe colpì la palla in aria con il suo bastone e la fece passare oltre Stuart Skinner, dando alla Florida un vantaggio per 1-0.

Il gol a 15:33 dalla fine del periodo ha dato alla Florida il suo primo vantaggio nella serie da quando ha chiuso Gara 3 con una vittoria per 4–3. Fu di breve durata.

La risposta degli Oilers

Solo 2:17 dopo, Matthias Janmark di Edmonton ha pareggiato la partita con un gol in fuga su un passaggio elegante di Cody Ceci.

Dopo un turnover della Florida, Ceci ha bloccato il disco dietro la linea di porta di Edmonton e poi lo ha lanciato sul ghiaccio attraverso tre difensori della Florida. Janmark ha ricevuto il passaggio davanti alla linea blu della Florida e ha attaccato la rete senza essere intercettato da nessun difensore. Ha fatto una finta a Bobrovsky e ha mandato un tiro di polso nella parte sinistra della rete.

Il gol ha pareggiato la partita sull’1-1 e ha continuato una tendenza che aveva afflitto i Panthers mentre gli Oilers si sono ripresi per pareggiare la serie da un deficit di 3-0. Il gol è stato il quinto consecutivo di Edmonton in una serie di occasioni in fuga. Si è rivelato essere quest’ultimo.

La difesa della Florida prende il sopravvento, decidendo chi vince la serie

Le possibilità di Edmonton si sono esaurite quando la partita è entrata nel secondo tempo in parità sull’1-1. Gli Oilers hanno controllato la palla per gran parte del secondo, ma hanno faticato a trasformare quel controllo in opportunità da gol. A più di 15 minuti dalla fine del primo tempo, i Panthers trasformano l’occasione da gol degli Oilers in un’occasione tutta loro.

Voegele ha minacciato il vantaggio per 2-1 degli Oilers con un tiro dalla linea di porta destra sopra una rete affollata. Ma Dmitry Kulikov della Florida respinge la palla e i Panthers se la assicurano per iniziare l’attacco. Il centro Sam Reinhart ne approfitta sull’altro fronte con un tiro veloce dalla fascia destra che trova il fondo della rete per il 2-1 dei Panthers, mandando in delirio gli entusiasti tifosi della Florida.

Il secondo periodo si chiude senza altri gol, ed i Panthers entrano nel terzo periodo, con la storia dalla loro parte. Le squadre in testa a Gara 7 della finale della Stanley Cup dopo due periodi hanno vinto 13 volte nelle precedenti 14 opportunità. I Panthers hanno vinto 25 partite consecutive quando erano in vantaggio dopo due partite.

Sam Reinhart festeggia il gol della vittoria della Stanley Cup nel secondo periodo. (Peter Gonnelett/Icona Sportswire tramite Getty Images)

Bobrovsky riporta l’attacco tardivo degli Oilers

Bobrovsky e la difesa della Florida hanno assicurato che i Panthers non avrebbero interrotto questa tendenza. L’unità che ha deciso la serie sulla strada per un vantaggio di 3-0 ha ripreso il controllo. I Panthers hanno cercato con parsimonia McDavid e hanno continuato a tenere sotto controllo l’All-Star Leon Draisaitl (zero gol nella finale della Stanley Cup) per gran parte del terzo periodo.

La migliore occasione da gol di McDavid è poi arrivata a 7:05 dalla fine della partita. Ma ha perso il controllo della palla proprio davanti alla rete e gli Oilers non sono riusciti a superare Bobrovsky.

Edmonton ha messo pressione su Bobrovsky negli ultimi minuti del regolamento, ma non è riuscito a sfondare nonostante diverse occasioni nel finale.

Gli Oilers hanno tirato fuori Skinner senza successo negli ultimi momenti della partita. La Florida ha continuato a celebrare il campionato della Stanley Cup sul ghiaccio di casa. La vittoria negò agli Oilers la possibilità di vincere il primo titolo canadese da quando i Montreal Canadiens vinsero la Stanley Cup nel 1993.

La Florida è stata la squadra più fisica in Gara 7 poiché ha totalizzato 30 valide contro le 19 di Edmonton. I Panthers avevano un vantaggio di 17-13 sulle stoppate e di 12-7 sui takeaway. È stata una conclusione degna di nota per una squadra dei Panthers che ha concesso il minor numero di gol in campionato durante la stagione regolare.

I Panthers stanno sfondando dopo 30 stagioni

La vittoria è la prima di tre trasferte alla finale della Stanley Cup per i Panthers dal loro debutto nel 1993-94. Giocarono per la prima volta per la Coppa nel 1996, il loro terzo anno nella NHL, ma furono travolti dai Colorado Avalanche. Sono tornati in rimonta la scorsa stagione, il primo sotto la guida di Paul Morris, ma sono caduti contro i Vegas Golden Knights in cinque partite. Il campionato è il primo di Morris nelle sue 26 stagioni come capo allenatore della NHL.

I Panthers non hanno avuto alcun tipo di sbornia in questa stagione dopo una lunga corsa ai playoff nel 2023. Sono migliorati con 10 vittorie e 18 punti per vincere il titolo della Atlantic Division e finire terzi nella Eastern Conference durante la stagione regolare.

Nei playoff, i Panthers eliminarono i Tampa Bay Lightning in cinque partite e i Boston Bruins e i New York Rangers in sei partite per raggiungere la finale di Coppa contro gli Oilers. Adesso erano campioni della Stanley Cup per la prima volta.

Finale della Stanley Cup 2024 (i Panthers vincono la serie 4-3)

Gioco 1: Panthers 3, Oilers 0

Gioco 2: Panthers 4, Oilers 1

Gioco 3: Panthers 4, Oilers 3

Gioco 4: Oilers 8, Panthers 1

Gioco 5: Oilers 5, Panthers 3

Gioco 6: Oilers 5, Panthers 1

Gioco 7: Panthers 2, Oilers 1