Finalmente le cose cominciano a migliorare per la navicella spaziale interstellare Voyager 1

Una volta ero seduto con mio padre mentre cercavo su Google quanto sono diverse le cose nel sistema solare dalla Terra. Stava cercando i numeri esatti ed era molto chiaro che si interessava di più a ogni nuova cifra che gridavo. Mi sentivo così felice. la luna? In media, 238.855 miglia (384.400 km). Telescopio spaziale James Webb? Aumentalo fino a circa 1 milione di miglia (1.609.344 km). il Sole? 93 milioni di miglia (149.668.992 km). Nettuno ? 2.8 un miliardo Miglia (4,5 miliardi di km). “Bene, aspetta di sentire della Voyager 1”, dissi alla fine, supponendo che sapesse cosa sarebbe successo. Non lo era.

“La navicella spaziale Voyager 1 della NASA non è più nel sistema solare”, ha annunciato. “No, sono più di 15 miliardi di miglia (24 miliardi di chilometri).” Lontano da noi “E sta andando oltre mentre parliamo.” Non riesco a ricordare la sua risposta, ma ricordo un’espressione di totale incredulità. Ci furono domande immediate su come ciò potesse accadere fisicamente. Ci furono risate sconcertate e diversi modi di dire “cool.” Per lo più, c’era un senso contagioso di stupore, e così è nato un nuovo fan di Voyager 1.

È facile capire perché Voyager 1 è tra i nostri esploratori spaziali robotici più amati – e quindi è facile capire perché così tante persone hanno sentito dolore nel cuore diversi mesi fa, quando Voyager 1 ha smesso di parlarci.

Imparentato: La navicella spaziale Voyager 1 della NASA finalmente chiama casa dopo 5 mesi senza contatti

Per ragioni sconosciute all’epoca, questa navicella spaziale fu lanciata Rimanda indietro parole senza senso Invece degli zeri e degli uno attentamente strutturati e ricchi di dati che ha fornito da allora Lanciato nel 1977 . È stato questo classico linguaggio informatico che ha permesso alla Voyager 1 di parlare ai suoi creatori, guadagnandole il titolo di “l’oggetto più lontano creato dall’uomo”. È così che la navicella spaziale ha trasmesso la visione vitale che ha portato alla scoperta delle nuove lune gioviane e, grazie a questa sorta di podcast binario, gli scienziati hanno incredibilmente identificato un nuovo anello di Saturno e creato il primo e unico “ritratto di famiglia” del sistema solare . Questo codice è, in sostanza, cruciale per l’oggetto stesso Voyager 1.

Inoltre, a peggiorare le cose, il problema dietro questo problema era legato al sistema di dati di volo del veicolo, il sistema che trasmette informazioni sulla salute della Voyager 1 in modo che gli scienziati possano correggere eventuali problemi che potrebbero sorgere. Problemi come questo. Inoltre, a causa dell’enorme distanza che separa la navicella dai suoi operatori sulla Terra, occorrono circa 22,5 ore affinché una trasmissione raggiunga la navicella, e poi 22,5 ore per ricevere la trasmissione indietro. Sfortunatamente, le cose non andarono bene per un po’, circa cinque mesi, per l’esattezza.

Ma poi, il 20 aprile, la Voyager 1 Alla fine chiamò a casa Con 0 letti e 1 non letto.

Ultime notizie dallo spazio e gli ultimi aggiornamenti su lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora! READ Il test del missile lunare Artemis I della NASA è stato rinviato

“La squadra si è riunita presto una mattina del fine settimana per vedere se la telemetria sarebbe tornata”, ha detto a Space.com Bob Rasmussen, membro della squadra di volo della Voyager. “È stato bello avere tutti riuniti in un posto come questo per condividere il momento di sapere che i nostri sforzi hanno avuto successo. I nostri applausi sono andati all’intrepida navicella spaziale e ai compagni che ne hanno consentito il recupero.”

E Poi, Il 22 maggio Gli scienziati della Voyager hanno dato il benvenuto all’annuncio che la navicella spaziale ha ripreso con successo a restituire dati scientifici da due dei suoi quattro strumenti, il sottosistema delle onde al plasma e lo strumento magnetometro. Ora stanno lavorando per rimettere in funzione gli altri due sistemi, il sottosistema dei raggi cosmici e lo strumento per le particelle cariche a bassa energia. Anche se tecnicamente c’erano altri sei strumenti a bordo della Voyager, erano fuori servizio da qualche tempo.

La Terra è un “punto azzurro” visto dalla Voyager 1 nel 1990. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech)

Ritorno

Rasmussen era in realtà un membro del team Voyager negli anni ’70, lavorando al progetto come ingegnere informatico prima di partire per altre missioni tra cui Cassini, che lanciò la navicella spaziale che ci insegnò quasi tutto ciò che sappiamo attualmente su Saturno. Tuttavia, è tornato sulla Voyager nel 2022 a causa di un dilemma separato relativo alla missione, e da allora è rimasto nella squadra.

“Ci sono molte persone originali che erano lì quando la Voyager fu lanciata, o anche prima, che facevano parte della squadra di volo e del team scientifico”, Linda Spilker, una scienziata planetaria del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che ha lavorato anche alla missione Voyager , ha detto a Space.com .com nel podcast This Week from Space sulla rete TWiT. “È un vero tributo alla Voyager: alla longevità non solo della navicella spaziale, ma anche dei membri del team.”

Per riportare online la Voyager 1, in modo un po’ cinematografico, il team ha ideato una soluzione complessa che ha spinto l’FDS a inviare una copia della sua memoria sulla Terra. Attraverso la lettura della memoria, gli operatori sono stati in grado di scoprire il nocciolo del problema – codice corrotto in esecuzione su un chip – che è stato poi risolto da un altro chip (onestamente, Molto interessante) Processo di modifica del codice. Il giorno in cui la Voyager 1 finalmente parlò di nuovo, “avresti potuto sentire uno spillo cadere nella stanza”, disse Spilker. “Era molto silenzioso. Tutti guardavano lo schermo, aspettavano e guardavano.”

Il razzo che lanciò la Voyager 1 nel 1977. (Credito immagine: NASA)

Naturalmente Spilker ha portato anche delle noccioline da mangiare per la squadra, ma non noccioline qualunque. Arachidi fortunate.

È una tradizione di lunga data al Jet Propulsion Laboratory (JPL) organizzare un banchetto di noccioline prima dei principali eventi della missione come lanci e traguardi, così come la potenziale resurrezione della Voyager 1. sembrare Negli anni ’60, quando l’agenzia stava cercando di lanciare la missione Ranger 7, che avrebbe dovuto scattare foto e raccogliere dati sulla superficie della luna. I Ranger da 1 a 6 avevano tutti fallito, quindi Ranger 7 è stato un grosso problema. Pertanto, l’ingegnere del percorso della missione Dick Wallace ha portato un sacco di noccioline affinché la squadra potesse mangiare e rilassarsi. Il Ranger 7 è stato sicuramente un successo e, come disse una volta Wallace, “Il resto è storia”.

La Voyager 1 aveva bisogno di alcune di quelle vibrazioni positive.

“Sono passati cinque mesi dall’ultima volta che abbiamo avuto informazioni”, ha spiegato Spilker. Quindi, in questa stanza di silenzio, insieme al suono delle noccioline mangiate, gli operatori della Voyager 1 sedevano davanti ai monitor dei loro sistemi, in attesa.

“All’improvviso ho iniziato a compilare i dati”, ha detto Spilker. Fu allora che i programmatori che stavano fissando quegli schermi in attesa saltarono giù dalle loro sedie e iniziarono ad esultare: “Penso che fossero le persone più felici nella stanza, e c’era un senso di gioia per il ritorno di Voyager 1.” “.

Scene esultanti mentre la squadra di volo Voyager 1 della NASA riceve notizie dal rover per la prima volta in cinque mesi. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech)

Alla fine, Rasmussen afferma che il team è riuscito a concludere che il guasto potrebbe essersi verificato a causa di una combinazione di invecchiamento e danni da radiazioni attraverso i quali le particelle energetiche nello spazio hanno bombardato il veicolo. Questo è anche il motivo per cui pensa che non sarebbe troppo sorprendente vedere un simile fallimento accadere in futuro, dal momento che Voyager 1 sta ancora vagando oltre i confini del nostro quartiere stellare, proprio come la sua navicella spaziale gemella, Voyager 2.

Certo, la navicella spaziale non è stata ancora completamente riparata, ma è bello sapere che le cose stanno finalmente migliorando, soprattutto con la recente notizia che alcuni dei suoi strumenti scientifici sono tornati in funzione. A dir poco, Rasmussen afferma che tutto ciò che la squadra ha imparato finora è preoccupante. “Siamo fiduciosi di aver compreso bene il problema e restiamo ottimisti sul fatto che tutto tornerà alla normalità, ma ci aspettiamo anche che questo non sarà l’ultimo”, ha affermato.

Il percorso del viaggiatore. (Credito immagine: NASA)

Infatti, spiega Rasmussen, gli operatori della Voyager 1 sono diventati ottimisti sulla situazione per la prima volta dopo aver identificato con certezza la causa principale del malfunzionamento. Ha anche sottolineato che il morale della squadra non è mai crollato. “Sapevamo da prove indirette che avevamo un veicolo spaziale per lo più intatto”, ha detto. “Dire addio non era nei nostri pensieri.”

Ha continuato: “Volevamo invece spingere per una soluzione il più rapidamente possibile in modo che altre questioni che erano state trascurate per mesi potessero essere affrontate. Ora ci stiamo muovendo silenziosamente verso questo obiettivo”.

Il futuro della Voyager

Non si può ignorare che negli ultimi mesi c’è stata un’atmosfera di ansia e paura in tutto il pubblico dominio che la Voyager 1 si stesse lentamente muovendo verso la trasmissione del suo 0 finale e dell’1 finale. Titoli di notizie su Internet, uno scritto da E io sono uno di loro , ha avuto un chiaro peso negativo. Penso che ciò sia dovuto al fatto che, anche se la Voyager 2 potesse tecnicamente portare la torcia interstellare dopo la Voyager 1, la prospettiva di perdere la Voyager 1 sembra la prospettiva di perdere un pezzo di storia.

“Abbiamo attraversato questo confine chiamato Heliopolis Edge”, ha spiegato Spilker del viaggio. “La Voyager 1 ha attraversato questo confine nel 2012, e la Voyager 2 lo ha attraversato nel 2018 – e da allora è stata la prima navicella spaziale in assoluto a effettuare misurazioni dirette del mezzo interstellare”. Questo mezzo si riferisce principalmente alla materia che riempie lo spazio tra le stelle. In questo caso, si tratta dello spazio tra le altre stelle e il nostro sole, che, anche se non sempre lo consideriamo come una stella singola, è semplicemente un’altra stella nell’universo. Una goccia nell’oceano cosmico.

“Il JPL iniziò a costruire le due navicelle Voyager nel 1972”, ha spiegato Spilker. “Per il contesto, è successo solo tre anni dopo che abbiamo fatto la prima passeggiata umana sulla Luna – e il motivo per cui abbiamo iniziato così presto è perché avevamo questo raro allineamento dei pianeti che avviene una volta all’anno. 176 anni“È stato questo allineamento che potrebbe promettere punti di controllo per i veicoli spaziali in tutto il sistema solare, inclusi Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Questi punti di controllo erano importanti in particolare per i rover. Insieme alle visite planetarie arrivano gli aiuti gravitazionali, e gli aiuti gravitazionali possono aiutare la gravità scagliando oggetti all’interno del sistema solare – e ora sappiamo cosa c’è oltre.

Come primo oggetto creato dall’uomo a lasciare il sistema solare, come relitto del primo programma spaziale americano e come testimonianza della potenza di una tecnologia vecchia di decenni, Voyager 1 ha lasciato il tipo di eredità solitamente riservata alle grandi cose perso nel tempo.

Serie di foto di famiglia del sistema solare scattate dalla Voyager 1. (Credito immagine: NASA/JPL)

“I nostri scienziati sono ansiosi di vedere cosa si sono persi”, ha detto Rasmussen. “Tutti nel team sono motivati ​​dal loro impegno in questo progetto unico e importante. Ecco da dove viene la vera pressione.”

Sul piano delle energie, però, l’approccio della squadra è stato deciso e risoluto.

“Nessuno era particolarmente eccitato o depresso”, ha detto. “Siamo fiduciosi di poter tornare presto alla normalità, ma sappiamo anche che abbiamo a che fare con un veicolo spaziale che invecchia e che è destinato ad avere nuovamente problemi in futuro. Questo è solo un dato di fatto in questa missione, quindi è non vale la pena preoccuparsi.”

Tuttavia, immagino che farà sempre piacere agli ingegneri della Voyager 1 ricordare che questo esploratore robotico sta occupando le menti curiose di tutto il mondo. (Inclusa la mente di mio padre ora, grazie a me e a Google.)

Come dice Rasmussen: “È bello sapere quanto il mondo apprezza questa missione”.