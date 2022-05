Finestra di rilascio di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X | S stretto per quest’anno

Verranno rilasciate le edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X di The Witcher 3 | S nel quarto trimestre del 2022, ha confermato lo sviluppatore CD Projekt Red. Ciò significa che sarà lanciato da ottobre a dicembre.

Era la versione di nuova generazione del popolare gioco di ruolo Ritardato a tempo indeterminato nell’aprile 2022. CD Projekt ha posticipato il gioco come parte della notizia che lo sviluppo è passato dal team russo Sabre Interactive allo stesso CD Projekt Red.

CD Projekt condanna gli attacchi russi all’Ucraina e Vendite e servizio eccezionali nello statoanche se non è noto se ciò abbia qualcosa a che fare con il cambiamento nello sviluppo o meno.

Rendiamo ancora migliore questo settimo anniversario, vero?

Siamo lieti di condividere che la prossima uscita di The Witcher 3: Wild Hunt è prevista per il quarto trimestre del 2022.

Ci vediamo in viaggio, streghe! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh – The Witcher (witchergame) 19 maggio 2022

I fan hanno atteso a lungo l’uscita di PS5 e Xbox Series X | S da The Witcher 3, dove si trovava il gioco Dovrebbe essere lanciato nel 2021.

Come la versione di nuova generazione di Cyberpunk 2077, The Witcher 3 sfrutterà la potenza extra di quei sistemi per rendere il gioco ancora migliore. Edizione PS5 e Xbox Series X in arrivo | S anche con tutte le espansioni rilasciate in precedenza, così come le nuove versioni Contenuti basati sul popolare programma televisivo Netflix The Witcher.

Chiunque abbia acquistato The Witcher 3 ottiene già l’aggiornamento gratuito, come è avvenuto anche con la nuova versione di Cyberpunk 2077.

The Witcher 3 è esaurito 40 milioni di copie in tutto il mondoQuesto numero aumenterà sicuramente ancora quando usciranno PS5 e Xbox Series X | S. Guardando al futuro, CD Projekt ha confermato che i lavori sono iniziati The Witcher 4, che girerà su Unreal Engine 5.