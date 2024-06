Finora nessuno è riuscito a battere la forma finale di Destiny 2, e ora è la più alta di sempre (aggiornamento: qualcuno lo ha fatto)

Destino 2 @strawhatkey_

aggiornare: Una squadra ha ora affermato di aver battuto il raid, fuori dal flusso. Parabellum e una band sconosciuta. Lo conferma Bungie.

Buongiorno a tutti, no, nessuno ha ancora battuto il raid Last Wish in Destiny 2, Salvation’s Edge, che ha appena superato The Last Wish, diventando il primo tentativo più lungo al mondo con oltre 18 ore.

Ci sono alcune squadre nella battaglia finale contro il Testimone, incluse leggende della comunità come Dato, Saltigrippo E Giocatori di tennis professionisti. Tuttavia, il problema è che tutte queste squadre sono così determinate a vincere, che hanno fatto del loro meglio per proteggere le loro strategie l’una dall’altra.

Mentre il quarto showdown di otto ore di ieri ha visto queste squadre disattivare i loro microfoni e offuscare parti dei loro schermi contenenti buff e buff, tutte le migliori squadre sono ora entrate in modalità blackout completo. ATP visualizza un’immagine fissa. Dato ha una macchina fotografica tutta per sé e guarda lo schermo. Saltegreppo ha trasmesso in streaming il combattimento vero e proprio senza audio per un po’, ma ora è tutto buio. La cosa più simile che vediamo ora in uno scontro con un boss è il riflesso delle luci colorate sul volto di Dato.

Capisco Perché questo succede. Queste squadre vogliono disperatamente essere le prime a completare il raid più importante e difficile nella storia di Destiny. Ma affinché questo fosse un evento comunitario entusiasmante, ha smesso di esserlo. È anche possibile che siano offline, poiché nella migliore delle ipotesi possiamo sentire alcuni suoni di combattimento. Spesso nemmeno quello.

Destino 2 evanf1997

C’è stato un appello per implementare “regole” a riguardo, ma sarebbe in gran parte inapplicabile in quanto costringerebbe chiunque cerchi di superare il raid a trasmetterlo in streaming, ed è sempre stato così che puoi giocare in privato e vincere in questo modo, nel senso che nessuno è escluso dal provarci. Non sono sicuro di quale sia la risposta qui.

Per quanto riguarda il raid in sé, molti lo hanno descritto come il migliore di sempre in Destiny. Il primo incontro ha richiesto molto tempo per molte squadre, inclusa la squadra televisiva inizialmente più seguita, Aztecross, che ha attirato 100.000 spettatori, ma la stanza dei quattro puzzle ha sbalordito tutte le squadre per otto ore, e la maggior parte di loro è ancora lì. Dato tutto questo silenzio, non ho idea di come funzionino questi meccanismi.

Ora, con il capo, prima che tutto diventi oscuro, sembra esserci una meccanica di cancellazione di Instagram molto rapida in cui il Testimone lancia un incantesimo di morte se non fai… qualcosa. Ho sentito che il team di Dato potrebbe aver capito come usare il DPS, ma non sono sicuro che sia vero. Se La fine potrebbe essere in vista, ma 18 ore dopo, questi ragazzi non dormono, non pensano o non giocano come potrebbero. Considerando le oltre 24 ore per completarlo, l’abbiamo già visto con alcune squadre, ma sì, in termini di primo posto nel mondo, ora è il periodo più lungo. Ad un certo punto mi chiedo se Bungie inizierà a preoccuparsi della salute dei giocatori. Nessuna di queste squadre finaliste si fermerà, qualunque cosa accada, non dopo tutto.

Ho sentimenti contrastanti su come ciò sia accaduto. La lunghezza e la difficoltà sono ottime e sembra adattarsi sempre al raid. Ma l’esperienza visiva per le migliori squadre è passata da non così eccezionale a quasi insopportabile, eppure 70.000 persone sono effettivamente sedute a guardare la faccia di Dato. Datto vincere l’ultima gara del raid dopo quasi così tanti primati sarebbe una delle migliori storie nella storia di Destiny. Vorrei solo che potessimo vederlo.

