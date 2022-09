Nota dell’editore: Colpito dalla tempesta? Usa la CNN sito leggero per larghezza di banda ridotta.





Fiona La costa orientale del Canada è stata spazzata dalla forza di un uragano dopo essere atterrata in Nuova Scozia sabato, facendo precipitare la regione in forti venti e tempestedrena l’energia di centinaia di migliaia e lava o fa crollare alcune case costiere.

Fiona, ora a Post-tropicale L’uragano ha avuto venti massimi sostenuti di 70 mph mentre ha continuato a indebolirsi lentamente sabato sera, secondo gli Stati Uniti. Centro nazionale per gli uragani. Ma i funzionari canadesi hanno avvertito che rimane una tempesta pericolosa e che le minacce sono tutt’altro che finite.

Il suo epicentro era a circa 80 miglia a nord-ovest della città costiera di Channel-Port, o Paesi Baschi, a Terranova e Labrador, dove la tempesta ha lasciato una scia di devastazione. Le immagini inviate dalla provincia sabato mattina hanno mostrato che alcune case costiere della zona sono crollate e alcuni edifici crollati sono caduti in mare o sono stati circondati dalle acque alluvionali.

A Channel-Port au Basque, le case sono state spazzate via, sindaco Brian Patton Egli ha detto Sabato mattina in un video di Facebook. I meteorologi hanno affermato sabato che pericolose mareggiate – che spingono le acque oceaniche verso l’interno – erano previste in alcune parti del Canada atlantico, accompagnate da “onde grandi e distruttive”.

Le autorità della provincia hanno annunciato a Emergenza Sabato mattina, tra “incendi elettrici multipli, piogge torrenziali ed erosione residenziale”.

René Roy, caporedattore Stampa del relittouna testata giornalistica locale, ha descritto la scena della carneficina durante la tempesta: alberi sono stati sradicati, almeno otto case vicine sono scomparse all’indomani di una violenta tempesta e cabine galleggianti e una barca trasportata dall’alluvione nel mezzo di uno stadio locale.

“Ho vissuto l’uragano Juan ed è stata una giornata nebbiosa rispetto a questa bestia”, ha detto alla CNN Roy, 50 anni. Uragano Juan Ha colpito la costa canadese come tempesta di categoria 2 nel 2003, distruggendo linee elettriche e alberi e lasciando dietro di sé ingenti danni. “Quello che sta succedendo qui è surreale”, ha aggiunto Roy.

Immagini e due punti Fiona critica la costa atlantica del Canada Andrew Vaughan/The Canadian Press/The Associated Press Le onde hanno colpito le coste dell’East Passage, in Nuova Scozia, quando Fiona è approdata sabato 24 settembre. Immagini e due punti Fiona critica la costa atlantica del Canada Darren Calabrese/The Canadian Press/The Associated Press Sabato un uomo rimuove arti e detriti dalla sua strada ad Halifax, in Nuova Scozia. Immagini e due punti Fiona critica la costa atlantica del Canada Greg Locke/Reuters I residenti si trovano nelle acque alluvionali dopo la morte di Fiona sabato a Shediac, nel New Brunswick. Immagini e due punti Fiona critica la costa atlantica del Canada Darren Calabrese/The Canadian Press/The Associated Press Sabato i lavoratori sollevano i cavi caduti per consentire alle macchine di raggiungere gli alberi caduti ad Halifax. Immagini e due punti Fiona critica la costa atlantica del Canada Eric Martin/Reuters Una barca a vela sdraiata sulla spiaggia sabato a Sherwater, in Nuova Scozia. Immagini e due punti Fiona critica la costa atlantica del Canada Darren Calabrese/The Canadian Press/The Associated Press Georgina Scott ispeziona sabato i danni alla sua strada ad Halifax. Immagini e due punti Fiona critica la costa atlantica del Canada Darren Calabrese/The Canadian Press/The Associated Press I tavoli dei ristoranti vengono capovolti ad Halifax prima di Fiona venerdì 23 settembre. Immagini e due punti Fiona critica la costa atlantica del Canada Ingrid Bulmer/Reuters Frances Prohm piazza sacchi di sabbia intorno alle porte del Nova Scotia Power Building ad Halifax venerdì. Immagini e due punti Fiona critica la costa atlantica del Canada Darren Calabrese/AFP Un pedone si protegge con un ombrello mentre cammina lungo il lungomare di Halifax venerdì.



Roy ha detto alla CNN di aver lasciato la sua casa e di essere rimasto con suo cugino su un terreno più alto. Non aveva idea se la sua casa fosse ancora in piedi e il personale di emergenza gli ha impedito di guidare per controllare. Hanno avvertito che non era sicuro.

Le foto scattate da un residente locale, Terry Osmond, hanno mostrato a Un edificio a Channel-Port aux Basques è crollato circondato dall’acqua di mare sulla riva, legname sparso e altri detriti in tutta la città.

“Mai nella mia vita c’è stata così tanta devastazione… nel nostro quartiere”, ha scritto Osmond, 62 anni, per la CNN.

La Royal Canadian Mounted Police ha detto che una donna della città è stata salvata dall’acqua sabato pomeriggio dopo che la sua casa è crollata. È stata portata in ospedale. La polizia ha detto che l’entità delle sue ferite non è stata immediatamente nota.

A circa 30 minuti di auto a est, diversi edifici sono stati fatti saltare in aria nella comunità costiera di Terranova delle Isole Burnet, Video pubblicato su Facebook da Pio Scott mostrare. Le case – o parti di esse – crollarono in cumuli, spargendo detriti sul terreno e sull’acqua di mare.

Sabato pomeriggio il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato in una conferenza stampa che il governo stava valutando i danni causati dalla tempesta, ma i funzionari avevano già iniziato ad aiutare le comunità colpite, incluso l’accettazione della richiesta di aiuti federali della Nuova Scozia. Trudeau ha detto che anche le forze armate canadesi si schiereranno nell’area per aiutare a valutare e ripulire i danni.

Nel frattempo, sabato notte sono state segnalate interruzioni di corrente per quasi mezzo milione di clienti di servizi pubblici nel Canada atlantico, di cui oltre 339.000 in Nuova Scozia e oltre 84.000 nell’Isola del Principe Edoardo, secondo il Poweroutage.com.

Il ripristino dell’elettricità era tra le priorità principali dei funzionari, ha detto sabato il premier della Nuova Scozia Tim Houston durante una conferenza stampa, descrivendo danni “scioccanti” in tutta la provincia, comprese le comunità che hanno lavato le strade e disseminate di alberi caduti e linee elettriche.

Peter Gregg, Presidente e CEO di Nova Scotia Power, ha affermato che le condizioni meteorologiche rimangono troppo severe in molte aree per consentire agli equipaggi di iniziare a valutare e riparare i danni. Più di 900 tecnici dell’energia sono in viaggio verso la zona, ma poiché le condizioni di tempesta persistono in alcune parti della contea, Greg ha aggiunto che alcuni clienti potrebbero subire interruzioni di corrente per diversi giorni.

La tempesta è atterrata nell’oscurità all’inizio di sabato come un potente ciclone post-tropicale nella Nuova Scozia orientale, tra Canso e Gisboro, e attraverso l’isola di Cape Breton nella provincia. I funzionari dell’area di Cape Breton hanno dichiarato lo stato di emergenza e Ha chiesto alle persone di rifugiarsi sul posto.

Comune regionale di Cape Breton Ha scritto Sabato pomeriggio su Twitter, i sistemi di telecomunicazione stavano rendendo difficile per i funzionari ricevere informazioni sugli annunci che invitavano i residenti a rimanere al riparo e a non viaggiare.

E ha avvertito che “ci sono più di 70 strade chiuse e rischi”.

Nell’entroterra occidentale, ad Halifax, la capitale della Nuova Scozia, il tetto di un complesso di appartamenti è crollato, costringendo circa 100 persone a trasferirsi in un rifugio, ha detto sabato alla Galileus Web il sindaco Mike Savage.

“La portata di questa tempesta è stata mozzafiato”, ha detto Savage più tardi in una conferenza stampa sabato. “Si scopre che tutto è previsto”.

I forti venti e i rischi di inondazioni costiere persistono fino alla fine della giornata, hanno affermato sabato pomeriggio i funzionari di Halifax, esortando i residenti a rimanere fuori dalle strade durante gli sforzi di bonifica.

Nella capitale dell’Isola del Principe Edoardo, Charlottetown, la polizia cinguettare Foto dei danni compreso il tetto crollato della casa.

“Le condizioni sono diverse da qualsiasi cosa abbiamo visto prima”, ha scritto la polizia di Charlottetown su Twitter all’inizio di sabato.

Secondo il tracciato delle previsioni, il centro di Fiona avrebbe dovuto spostarsi attraverso il Labrador e sul Mar del Labrador alla fine di sabato e domenica, il centro degli uragani. Egli ha detto.

Il centro ha aggiunto che le grandi mareggiate di Fiona, che possono causare “onde pericolose per la vita e condizioni di rottura delle correnti”, hanno colpito sabato sera il Canada atlantico, la costa nord-orientale degli Stati Uniti e le Bermuda.

Si prevede che forti venti e venti di burrasca continueranno a soffiare attraverso parti del Canada atlantico fino all’inizio di domenica, ha affermato il centro.

Sabato mattina, soffiano gli uragani Sono segnalati in parti del Canada marittimo, generalmente compresi tra 70 e 95 mph (da 110 a oltre 150 km / h). La tempesta massima a metà mattinata è stata di 179 km/h ad Arisaig, in Nuova Scozia, secondo Environment Canada.

Le precipitazioni possono arrivare fino a 10 pollici in alcuni punti e sono possibili gravi inondazioni, affermano i meteorologi Egli ha detto.

La tempesta ha già ucciso almeno cinque persone e tagliato l’elettricità a milioni di persone Isole distrutte nei Caraibi e nell’Oceano Atlantico all’inizio di questa settimana.

Era Fiona Classe 4 Una tempesta all’inizio di mercoledì sull’Atlantico dopo aver attraversato le isole Turks e Caicos ed è rimasta tale fino a venerdì pomeriggio, quando si è indebolita avvicinandosi al Canada. era diventato Post-tropicale Prima di approdare, cioè al posto di un nucleo caldo, la tempesta ora ha un nucleo freddo. Non influisce sulla capacità della tempesta di produrre forti venti, pioggia e mareggiate, significa solo che la meccanica interna della tempesta è cambiata.

Fiona ha avuto la capacità di farlo Diventa la versione canadese di Tempesta Sabbiosaha detto Chris Fogarty, direttore del Canadian Hurricane Center, prima che colpisse Fiona. Sandy nel 2012 ha colpito 24 stati e tutta la costa orientale, causando danni stimati per 78,7 miliardi di dollari.

Sabato è stato registrato un record non ufficiale di pressione atmosferica di 931,6 megabyte su Hart Island, il che renderebbe Fiona la tempesta di atterraggio con la pressione più bassa di sempre, secondo il Canadian Hurricane Center.