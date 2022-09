Firefly Edition di The Last of Us PS5 spedita in condizioni orribili

Sony ha commesso un grosso errore PlayStation diretta esclusivo Il nostro ultimo: parte prima Edizione Firefly – Non ho investito in una confezione abbastanza buona. Chiunque acquisti l’edizione limitata da $ 100 lo fa per motivi di raccolta: alcuni preordini erano persino in corso Segnalato per un massimo di $ 450 sui siti di aste Quando il pacchetto è andato esaurito all’inizio dell’anno, ha senso solo che i fan possano aspettarsi che la custodia sia originale all’arrivo.

Sfortunatamente, ci sono esempi diffusi di questi articoli che appaiono in gravi difficoltà. Se è solo uno lo attribuiamo alla sfortuna, ma ci sono decine e decine di esempi di danni Twitter. In alcuni casi, la sottile busta di carta è stata strappata, in altri, la colla che sigillava la busta si è attaccata alla busta di cartone, causando un pasticcio.

Lo stesso… per me e mio fratello… davvero arrabbiato. pic.twitter.com/AGsSHsNx5m– Greco Thunder (@Joshhawks92) 2 settembre 2022

Bene, ecco come è stata consegnata la mia versione Firefly di The Last of Us Part 1. Non sono sorpreso @Stazione di gioco. A chi devo rivolgermi per sostituire la scatola? Lo apro a prescindere perché dovrei essere in grado di giocare a un gioco al momento del rilascio. Incorpora il tweet @cane cattivo pic.twitter.com/ZOrXC81iXm– Connor raccoglie! (SuperClash Game) 2 settembre 2022

A peggiorare le cose, poiché si tratta di un’edizione da collezione completamente esaurita, Sony non offre alternative – Solo rimborsi. Sebbene sia positivo (anche se previsto) che i consumatori possano ancora ottenere un rimborso per un prodotto danneggiato, coloro che hanno acquistato questa versione lo faranno perché sono fan e volevano davvero aggiungere la versione Firefly alla loro collezione.

Hai ordinato una delle edizioni da collezione? E che tipo di condizione hai raggiunto? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.