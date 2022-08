Focolaio di E. coli di Wendy: 37 persone sono state infettate in quattro stati

Non sono stati segnalati decessi.

Nessun alimento specifico è stato confermato come la fonte dell’epidemia, secondo il CDC, ma 22 dei 26 pazienti hanno riferito di aver mangiato panini nei ristoranti di Wendy’s nel Michigan, Ohio e Pennsylvania prima di ammalarsi.

Per precauzione, Wendy’s sta rimuovendo la lattuga romana utilizzata nei panini dai ristoranti della zona, dove la maggior parte dei pazienti ha riferito di aver mangiato panini con lattuga, secondo l’agenzia.

Il CDC ha affermato che non consiglia alle persone di evitare di mangiare da Wendy’s o di smettere di mangiare lattuga.

L’agenzia sta indagando per confermare se la lattuga romana fosse la fonte dell’epidemia e se la lattuga utilizzata nei negozi di Wendy fosse servita o venduta in altre attività.

19 casi sono stati segnalati in Ohio, 15 in Michigan e due in Pennsylvania. Un altro caso è stato segnalato in Indiana. Il CDC ha affermato che tre dei casi nel Michigan coinvolgono persone con un tipo di insufficienza renale chiamata sindrome emolitico uremica.