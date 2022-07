Fonti affermano che 49 residenti di San Francisco hanno concesso agli agenti di Jimmy Garoppolo il permesso di cercare scambi

I San Francisco 49ers hanno dato Jimmy GaroppoloGli agenti sono autorizzati a cercare uno scambio che includa il veterano quarterback, hanno detto fonti ad Adam Shifter di ESPN.

Una fonte della squadra ha detto a Shifter che Garoppolo, che si sta riprendendo da un intervento chirurgico alla spalla fuori stagione, è stato autorizzato ad iniziare l’allenamento mentre i Niners si preparano per iniziare il ritiro la prossima settimana.

I Niners dovrebbero ancora esercitare cautela quest’estate con Garoppolo, che ha subito un intervento chirurgico a marzo, una procedura che ha ritardato gli sforzi di San Francisco per scambiarlo.



L’allenatore dei Niners Kyle Shanahan ha ammesso a maggio che Garoppolo “probabilmente sarebbe stato scambiato”, ma poi ha notato che l’accordo “non era una garanzia”.

Quarterback secondo anno Lancia dell’albero Ha lavorato come debuttante durante il programma Offseason a San Francisco, mentre Garoppolo, che è stato il titolare dei Niners dalla fine della stagione 2017, ha trascorso la maggior parte della sua riabilitazione fuori stagione nel sud della California. Garoppolo è stato rilasciato dal campo junior obbligatorio della squadra all’inizio di giugno dopo non aver partecipato al programma di condizionamento fuori stagione della squadra.

I veterani dovrebbero presentarsi al campo di addestramento dei Niners martedì.

Garoppolo, 30 anni, sta entrando nell’ultima stagione del suo contratto e dovrebbe contare $ 26,95 milioni per il tetto salariale del 2022. Quell’accordo includeva una clausola di non scambio solo per la stagione 2021 e i 49 giocatori potrebbero sostituirlo con qualsiasi squadra di la loro scelta.

La squadra che guadagna riceverà uno stipendio di $ 24,2 milioni se scambia con Garoppolo in questo momento, ma quello stipendio non è garantito e le squadre interessate possono lavorare con lui su un prolungamento del contratto che elimina la cifra salariale in cambio di garanzie.