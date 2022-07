Fonti affermano che il divorzio di Liz Campage Sparks ha caratterizzato un conflitto dalla selezione del numero di maglia ai pugni nella sala cinematografica e in tribunale

Liz Cambage ha giocato 25 partite per gli Sparks prima di separarsi dalla squadra. Los Angeles aveva nove partite rimaste nella stagione regolare. (Foto di Meg Olivant/Getty Images)

Los Angeles – Liz campeggio Sabato si è lamentata tranquillamente in tribunale mentre giocava contro la sua ex squadra Gli assi di Las Vegas, fonti della lega hanno detto a Yahoo Sports. La sua convinzione derivava dal non aver ricevuto abbastanza postumi da lei Scintille di Los Angeles compagni di squadra, che secondo fonti vicine alla squadra è un comportamento normale per un quattro volte WNBA All-Star.

Fonti affermano che i suoi compagni di squadra non hanno potuto fare a meno di riconoscere l’indignazione di Cambage e, in cambio del fastidio, hanno iniziato ad alimentarle forzatamente la palla, indipendentemente dal gioco che doveva essere eseguito. distanza Sparks 84-66 imbarazzante perdita di scoppioCambage si è precipitato negli spogliatoi per vestirsi per un’uscita anticipata dal ring dopo aver terminato con 11 punti e cinque board in 22 minuti. Prima di lasciare lo spogliatoio, aveva un messaggio per i suoi compagni di squadra:

“Non posso più farlo. Ha dichiarato prima di partire, secondo fonti a conoscenza della sua partenza.

Fonti dicono che i suoi compagni di squadra sono rimasti scioccati dai tempi, ma non dal risultato finale.

Martedì, La famiglia Sparks ha annunciato il suo accordo per un “divorzio contrattuale”. Con Cambage, ha concluso la sua unica stagione dopo 25 partite giocate con l’organizzazione.

Non è stato possibile raggiungere Cambage per un commento martedì.

Cambage ha avuto una lotta WNBA molto prima della sua pausa a Los Angeles

La star di 6 piedi e 8 è stata la versione fuori dagli schemi del franchise quando ha firmato come free agent a febbraio. Ha negoziato personalmente un accordo di un anno da $ 170.000 dopo la sua separazione dal suo agente di lunga data Alison Galler.

The Sparks ha avuto due grandi attori in uscita negli ultimi anni Candice Parker per me Cielo di Chicago E il Chelsea Grey agli Assi. L’aggiunta di Cambage ha dato vita a una potenziale finestra di campionato con un’altra grande presenza dominante che apre la strada, simile a Lisa Leslie e Parker durante i giorni di gloria di Sparks.

Cambage è arrivato con i bagagli.

Ha eliminato Tulsa Shock nel 2013, la squadra che l’ha scelta con la scelta numero 2 in assoluto nel Draft WNBA 2011. Tulsa ha mantenuto i suoi diritti e in seguito è diventata i Dallas Wings. Dal 2013 al 2018 ha suonato all’estero. Cambage ha richiesto un accordo da Wings nel 2019, un anno dopo aver firmato un contratto pluriennale.

La storia continua

In vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, Cambridge – nazionale australiana e membro della squadra nazionale australiana – Secondo quanto riferito, giocatori della nazionale nigeriana “Scimmie” durante il campo di addestramento. Si è ritirata settimane prima del torneo, a causa di problemi di salute mentale.

Notare “scimmia” non può essere facile per i veterani di Sparks – nnica E il Chiney Ogwumike – Delle sorelle di origine nigeriana che si appellano attivamente al rifiuto della Federazione Internazionale di Pallacanestro della loro domanda di giocare per la nazionale nigeriana.

Derek Fisher, capo allenatore e direttore generale di Sparks fino alla sua lezione a giugno, ha portato Cambridge a Los Angeles.

Diversi giocatori della squadra hanno ritenuto che la posizione potrebbe aiutare Sparks se fosse stata concentrata e impegnata, ma hanno espresso preoccupazione per il fatto che sia conosciuta come una giocatrice con cui agli altri non piace giocare, hanno detto le fonti.

Nonostante quelle riserve, Fisher ha assunto la stella.

I giocatori di Sparks si occupano della gestione della squadra per Cambage e altri problemi del club

Prima dell’inizio della stagione WNBA 2022, le cose erano già iniziate male.

Cambage le ha chiesto di indossare il numero 8, ma Sparks l’ha informata che il numero sarebbe stato ritirato in onore di DeLisha Milton-Jones, dicono le fonti. Quindi ho composto il numero 1, ma questo numero è per l’inoltro Amanda Zahway b.

Secondo le fonti, Fisher ha contattato Zahoe B. Cambage voleva ancora il numero. Il tempo è passato e fonti affermano che la direzione alla fine ha chiamato per dare il numero al nuovo centro di partenza.

Fonti hanno detto che Zahui B ha appreso che il suo numero era stato consegnato tramite i social media.

Fonti affermano che questo approccio ha fatto arruffare le piume all’interno dello spogliatoio.

Con una mossa non correlata, Sparks avrebbe sospeso Zahui B per la stagione 2022. Secondo la fonte della squadra, Fischer era consapevole che il suo impegno esterno l’avrebbe costretta a saltare le prime 13 partite e la squadra doveva finire il suo roster prima della stagione regolare . Un giocatore squalificato non riceve uno stipendio per quella stagione e la squadra mantiene i diritti del giocatore.

Negli ultimi anni, i giocatori di Sparks si sono lamentati della mancanza di leadership, delega e responsabilità da parte degli alti funzionari.

Nelle sessioni fotografiche, fonti affermano che era consuetudine per Cambage chiamare i suoi compagni di squadra, accusandoli di prendersi cura di lei e di non prenderla di mira. I suoi compagni di squadra rispondono che non si blocca al palo e raramente torna a difendere quando si verifica un giro. Era un dilemma irrisolto.

Una delle lamentele in corso della squadra è il luogo di allenamento del club.

Sparks si è allenato al complesso Jump Beyond Sports per la maggior parte della stagione ed è stato descritto come il peggior impianto di allenamento del campionato, affermano le fonti. Fonti hanno detto che Fischer e lo staff hanno scelto questo luogo prima della stagione, con grande dispiacere dei giocatori.

“AAU non vorrebbe giocare lì”, ha detto un giocatore.

Fisher non ha risposto alle domande dei messaggi di testo di Yahoo Sports.

Questo mese, Sparks ha tenuto alcune sessioni di formazione presso la USC e Crypto.com Arena.

L’ex centro di Los Angeles Sparks Liz Campage partecipa agli ESPY 2022 al Dolby Theatre il 20 luglio 2022 a Hollywood, California. (Foto di Leon Bennett/Getty Images)

Quali sono le prospettive di “Liz Campag”?

Cambage ha avuto le sue statistiche più basse dalla sua stagione da rookie, con una media di 13 punti e 6,4 rimbalzi. Non è stata votata per l’All-Star Game a Chicago. Cambage è stato avvistato a Las Vegas al culmine della NBA Summer League e successivamente è risultato positivo al COVID-19. Ha saltato due partite prima di tornare a giocare il 21 luglio contro l’Atlanta e sabato contro gli Aces. Questa sarà la sua ultima partita con Sparks.

Dove va Cambage da qui?

Fonti affermano che al momento non ci sono squadre WNBA interessate. Alcuni credono che Cambage utilizzerà il tempo libero per concentrarsi sulla sua carriera di modella e deejay, abilità che si dice siano grandiose.

Una domanda scottante dei giocatori della WNBA di tutta la lega su Cambage: “Se non puoi arrivare in uno spogliatoio pieno di professionisti professionisti, dove può arrivare?”