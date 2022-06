Tra le ripercussioni della partenza di Quinn Snyder dopo otto stagioni come allenatore jazz dello Utah e guardia all-star Donovan Mitchell Fonti hanno detto a ESPN domenica che “c’è irrequietezza, tensione e meraviglia su cosa riserva con certezza il futuro”.

Mitchell ha considerato il ruolo chiave di Snyder nell’estensione del contratto massimo di Snyder al 2020 e fonti ESPN hanno affermato che la decisione di Snyder di partire domenica è stata “sorprendente e deludente”.

Mitchell ama Snyder e accetta le ragioni delle sue dimissioni, ma l’effetto immediato della decisione di Snyder è che Mitchell sta spendendo e cercando di implementare ciò che la perdita dell’allenatore significa per la società e per se stesso in un modo più ampio, hanno detto le fonti.

La ricerca dell’allenatore nello Utah dovrebbe iniziare immediatamente, hanno detto le fonti.

Secondo le statistiche ESPN e la ricerca sulle informazioni, Snyder ha una percentuale di successo di .623 nelle ultime sei stagioni, la terza migliore della NBA. Con lo Utah era 372-264 (.585) nelle sue otto stagioni.

Mitchell, due volte All-Star, ha raggiunto i playoff della Western Conference in ciascuna delle sue cinque stagioni ed è diventato la prima guardia. Alan Iverson Secondo le statistiche e i dati informativi di ESPN, ha una media di 20 punti in ciascuna delle sue cinque campagne.

Snyder, dietro Jerry Sloan, il secondo allenatore di maggior successo nella storia del proprietario, ha stretto una forte relazione con Mitchell e il resto del cast. Rudi Cobert.

Jazz ha raggiunto le semifinali della Western Conference due volte negli ultimi cinque anni, ma è stato eliminato al primo turno in ciascuna delle ultime due stagioni. Jazz prevede di aggiornare la squadra nel mercato commerciale quest’estate.

Mitchell ha ancora quattro anni di contratto e 135 milioni di dollari, inclusa un’opzione giocatore per l’ultima stagione.