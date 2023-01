Fonti dicono che Mike Williams è stato fuori per due o tre settimane con una frattura alla schiena

Ricevitore largo dei Los Angeles Chargers Mike Williams Ha una piccola frattura non chirurgica alla schiena che dovrebbe tenerlo fuori gioco per due o tre settimane, secondo quanto riportato venerdì da Lindsey Terry di ESPN.

Escludendo la corsa al Super Bowl, la stagione della Williams è probabilmente finita.

La Williams viene retrocessa alla partita di playoff di sabato ai Jacksonville Jaguars. I Chargers hanno detto che Williams rimarrà a Los Angeles per continuare a ricevere cure.

Il ricevitore del sesto anno non si è allenato per tutta la settimana dopo essersi infortunato nel finale di stagione regolare contro i Denver Broncos, una partita che non ha influito sulla posizione dei Chargers.

La radiografia iniziale su Williams è stata negativa e anche la prima risonanza magnetica è risultata negativa. Tuttavia, Williams non stava progredendo come previsto con la diagnosi iniziale di un livido alla schiena, che ha portato a una risonanza magnetica e una diagnosi di frattura.

L’allenatore dei Chargers Brandon Staley giovedì ha difeso la sua decisione di giocare partendo contro i Broncos.

“È difficile dire chi gioca e chi no e chi è più prezioso degli altri”, ha detto Staley. “Quello che stai cercando di fare è stabilire uno standard per il tuo spettacolo su come fai le cose. Questo è ciò in cui credo, e non volevo che nessuno si facesse male nel processo.” [the game]Non importa il loro status, perché tutti contano”.

Selezionato al primo turno nel 2017, la Williams ha ottenuto 63 passaggi per 895 yard e quattro touchdown in questa stagione. Ha saltato quattro partite a causa di una distorsione alla caviglia, che lo ha coinvolto Keenan Allen in sole quattro partite complete nel 2022. I Chargers sono stati 4-0 in quelle gare.

Giosuè Palmerche è secondo della squadra in ricezioni (72) e yard (769), partirà al posto di Williams.

Williams ha affrontato problemi alla schiena per tutta la sua carriera e ha saltato le prime cinque partite della sua stagione da rookie nel 2017 a causa di un infortunio alla schiena.

I Chargers al quinto posto (10-7) stanno facendo la loro prima apparizione ai playoff dal 2018 e affrontano i Jaguars nella postseason per la prima volta.

In questo rapporto vengono utilizzate le informazioni dell’Associated Press.