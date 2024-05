Fonti: I Clippers vogliono firmare un prolungamento per l’allenatore Ty Lue

I Los Angeles Clippers intendono perseguire un prolungamento del contratto con l’allenatore Tyronn Lue che gli consentirà di evitare di entrare nell’ultimo anno del suo contratto nel 2025-26, hanno detto fonti a ESPN venerdì.

Si prevede che Lue sarà un obiettivo nella caccia all’allenatore dei Los Angeles Lakers e forse in altri posti vacanti all’orizzonte.

I Clippers seguono i Dallas Mavericks 3-2 nel primo turno dei playoff della Western Conference, con Gara 6 fissata per venerdì (ESPN, 21:30 ET), ma il risultato di questa stagione non ha alcuna influenza sul desiderio dei Clippers di continuare. Fonti hanno detto che Lue ha mantenuto Lue come allenatore a lungo termine della franchigia. Los Angeles aveva un record di 51-31 ed era la quarta testa di serie nella Western Conference in questa stagione.

I Clippers sono stati senza l’attaccante All-NBA Kawhi Leonard per gran parte della stagione a causa di un’infiammazione al ginocchio destro, ma l’obiettivo dell’organizzazione resta quello di firmare nuovamente gli agenti liberi Paul George e James Harden insieme a Leonard, hanno detto fonti.

I Lakers hanno offerto a Lowe la posizione di capo allenatore nel 2019, ma lui ha rifiutato l’offerta quando le due parti non sono riuscite a mettersi d’accordo sui termini, hanno detto fonti. Dopo un anno con i Clippers di Doc Rivers in quella stagione, Lue è entrato nel ruolo di capo e ha portato i Clippers al primo posto per le finali della Western Conference del franchise nel 2020-2021.

I Clippers – che hanno subito numerosi infortuni da giocatori di punta durante il mandato di Lue – sono passati ai playoff in ciascuna delle ultime due stagioni. La squadra ha il sesto miglior record nella NBA dal 2020-21 sotto Lue con 184-134, secondo ESPN Stats & Information.

Lue ha trascorso gran parte del suo mandato nei Clippers adattando formazioni e schemi per superare gli infortuni delle sue stelle. In questa stagione, Lue ha dovuto adattarsi una settimana all’inizio della stagione regolare quando i Clippers hanno scambiato Harden solo per tre partite nella stagione.

Dopo lo scambio, i Clippers hanno perso sei partite consecutive, di cui cinque con Harden in formazione. Ma dopo che Russell Westbrook ha iniziato a partire dalla panchina, Lue e i Clippers hanno ribaltato la loro stagione. Ad un certo punto, hanno perso 26-5 e si sono piazzati in cima alla classifica della Western Conference il 6 febbraio.

Lue ha ottenuto consecutivamente il titolo di Allenatore del mese della Western Conference per dicembre e gennaio.

Lue ha dovuto adattarsi di nuovo ad aprile quando Leonard ha saltato le ultime otto partite della stagione regolare a causa di un’infiammazione al ginocchio destro. Leonard ha saltato Gara 1 prima di tornare a giocare nei Giochi 2 e 3. Ma il ginocchio riparato chirurgicamente di Leonard non ha risposto come aveva sperato, e da allora la squadra ha tenuto da parte il suo giocatore di punta.

Lue, che ha vinto un campionato NBA come allenatore di Cleveland nel 2016, è 312-217 (.590) in totale nella stagione regolare e 52-33 (.612) nei playoff.

