Fonti – I Dodgers acquisiscono Cavan Biggio in scambio con i Blue Jays

I Los Angeles Dodgers hanno acquisito l’interbase super efficiente Cavan Biggio in uno scambio con i Toronto Blue Jays, hanno detto fonti a ESPN, aggiungendo il veterano dopo che i Blue Jays lo hanno designato per l’incarico la scorsa settimana.

Nell’accordo, i Blue Jays acquisiranno il mitigatore destro Braydon Fisher, che ha diviso il suo tempo in questa stagione tra Double-A e Triple-A, hanno detto fonti.

Biggio, 29 anni, è stato tolto dal roster di 40 giocatori dei Blue Jays la scorsa settimana dopo aver faticato nel primo terzo della stagione, colpendo .200/.323/.291 con due fuoricampo in 131 presenze con Toronto 33. -. 34 Al terzo posto nella American League East.

Ha trascorso gran parte della sua carriera in seconda base, ma in questa stagione ha giocato anche in prima, terza e destra. Biggio si unirà a una squadra dei Dodgers che detiene un vantaggio di 7 partite nella National League West ma ha ottenuto una produzione offensiva minima da Chris Taylor, Gavin Lux e Kiki Hernandez e manca la terza base Max Muncy, che è nella lista degli infortunati con un obliquo sottoporre a tensione. .

Biggio ha debuttato nel 2019 ed era uno dei tre figli di giocatori di lunga data della Major League, insieme all’interbase Vladimir Guerrero Jr. e all’interbase Bo Bichette, che avrebbero dovuto fungere da nucleo della squadra esordiente dei Blue Jays. Ha segnato 16 fuoricampo in 100 partite nella sua stagione da rookie e ha fatto seguito a un 2020 accorciato dal coronavirus con una percentuale in base di 0,375, sembrando un pezzo chiave in seconda base.

Gli infortuni hanno limitato Biggio negli anni successivi, e in questa stagione ha perso tempo contro Davis Schneider e Isiah Kiner-Faleeva. Con i Blue Jays in difficoltà offensiva, la DFA gli ha chiesto di fare spazio a Spencer Horowitz, che ha iniziato tutte e quattro le partite al secondo posto da quando è stato convocato. Biggio avrà una stagione di controllo del club dopo quest’anno e potrà beneficiare della free agency dopo il 2025.

Fisher, 23 anni, è stata una scelta al quarto round nel 2018 e ha eliminato 30 battitori e camminato 15 in 19 inning, registrando un’ERA di 5,68 in questa stagione.