Fonti – I Lions firmano il quarterback Jared Goff con un contratto quadriennale da 212 milioni di dollari

I Detroit Lions stanno firmando il quarterback Jared Goff per un prolungamento del contratto quadriennale da 212 milioni di dollari che include 170 milioni garantiti, hanno detto lunedì fonti ad Adam Schefter di ESPN.

L’accordo fa sì che l’ex numero 1 scelga il giocatore più pagato nella storia della franchigia.

Lo stipendio medio annuo di 53 milioni di dollari nel nuovo contratto di Goff lo rende il secondo quarterback più pagato della NFL, dietro Joe Burrow dei Cincinnati Bengals (55 milioni di dollari).

Classifica NFL Cantieri di passaggio 9.013 il secondo Passaggio del TD 59 T-3 td/int 3.1 il secondo 1a percentuale in ribasso. 38% il quarto – Statistiche e informazioni ESPN

Detroit ha ora premiato tre delle sue stelle in questa offseason con oltre 444 milioni di dollari in estensioni contrattuali con Goff, il wide receiver Amon-Ra St. Brown e il placcaggio offensivo Penei Sewell.

St. Brown ha ricevuto un contratto quadriennale del valore di 120,01 milioni di dollari mentre Sewell ha firmato per 112 milioni di dollari in quattro anni. Con questi acquisti massicci, i Lions si rendono conto che il livello di Detroit è stato alzato.

“Abbiamo molto lavoro da fare”, ha detto Goff a ESPN ad aprile. “Le aspettative sono alte, ma internamente i nostri standard sono alti, le nostre aspettative sono alte, abbiamo obiettivi e cose che vogliamo fare. Non è che ci presenteremo e ricominceremo a vincere”.

Goff, 29 anni, ha prosperato in tre stagioni con i Lions da quando è stato acquisito in un accordo che ha mandato il quarterback Matthew Stafford ai Los Angeles Rams.

La scorsa stagione, ha tirato per 4.575 yard con 30 touchdown e 12 intercettazioni, guidando i Lions a due vittorie nei playoff post-stagionali per la prima volta dal 1957, mentre Detroit ha conquistato il titolo di prima divisione in più di tre decenni. I Lions hanno raggiunto l’NFC Championship Game per la prima volta dal 1991.

Nelle ultime due stagioni, Goff ha aiutato i Lions a vincere 21 partite, un record per il maggior numero di vittorie in un arco di due stagioni. Le loro 12 vittorie nel 2023 equivalgono anche al maggior numero di vittorie in una singola stagione nella storia della franchigia, fissata nel 1991.

In tre stagioni a Detroit, Goff passò per 12.258 yard e 78 touchdown con appena 27 intercettazioni.

Mentre Goff si prepara ad entrare nell’ultimo anno del suo attuale contratto, ha ripetutamente espresso interesse a rimanere a Detroit e ha mantenuto un approccio professionale confidando nel suo agente per portare a termine l’accordo.

“Lo faccio da nove anni e ci sono abituato”, ha detto Goff a ESPN ad aprile “Ovviamente apprezzo il supporto dei miei compagni di squadra, ma è stato facile”. “Concentrati solo su ciò che conta e cerca di migliorare e aiutare la nostra squadra a vincere le partite e ad andare oltre rispetto all’anno scorso e, si spera, essere l’ultima squadra ad arrivare alla fine. Questo è tutto ciò a cui penso”.

