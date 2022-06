Ford ha annunciato investimenti per 3,7 miliardi di dollari in nuove auto elettriche, camion e Mustang

Ford ha quasi 200.000 preordini per il camion . Ford ha dichiarato in un annuncio che la casa automobilistica con sede nel Michigan investirà 2 miliardi di dollari nel suo stato d’origine, un investimento che creerà 2.000 nuovi posti di lavoro. I soldi serviranno per aumentare la produzione Presa elettrica F-150 Lightning costruito in uno stabilimento vicino alla sede della Ford a Dearborn, a 150.000 camion all’anno.Ford ha quasi 200.000 preordini per il camion in precedenza Come ha affermato la società, i primi modelli sono stati consegnati ai clienti la scorsa settimana

Il denaro andrà anche alla produzione di un’auto di medie dimensioni compatta Ford Ranger riprogettata nello stabilimento di Wayne, nel Michigan, nonché di una nuova Ford Mustang a Flat Rock, nel Michigan.E il Sebbene la società non abbia ancora pianificato in dettaglio se la prossima Mustang avrà una versione elettrica. Saranno stanziati ulteriori 35 milioni di dollari per creare un nuovo servizio clienti e un centro di imballaggio che spedisca i ricambi auto direttamente ai clienti.

Ford spenderà 1,5 miliardi di dollari in uno stabilimento di assemblaggio in Ohio per costruire un “nuovo veicolo elettrico commerciale”, che sarà introdotto intorno al 2025. La società investirà anche circa 100 milioni di dollari in un impianto di motori e di trasmissione nello stato.

Nel Missouri, Ford sta spendendo 95 milioni di dollari per aggiungere un’ulteriore trasformazione dell’impianto per la produzione di camion Transit commerciali alimentati a gas e furgoni elettrici.