Forspoken non riesce a certificare traduttori e collaudatori di garanzia della qualità

Facebookl’ultimo film d’azione e avventura dello sviluppatore Luminous Productions, ha catturato Internet dopo che non è riuscito a elencare completamente i team di garanzia della qualità e localizzazione.

Pubblicato da Square Enix, Facebook È un gioco di ruolo d’azione open world ricco di azione. Interpreti nei panni di Frey Holland, un nativo di New York che viene trasportato nel magico mondo di Athena dove Le regine delle streghe malvagie fanno rima con sufficiente frequenza Forse per scrivere un intero album rap. Il gioco ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica e ha ricevuto un punteggio 68 su Metacritic E 69 in Critica aperta. Ma non è solo Facebook‘S Dialoghi alla Whedon Questo ha fatto infuriare Internet.

Leggi di più: Tutti coloro che hanno lavorato a un gioco dovrebbero essere nei titoli di coda

“in FacebookPuoi trovare mostri, magia, fantastiche abilità… ma nessun riconoscimento adeguato”, ha twittato la traduttrice di audiovisivi e videogiochi Yasmina Casado Gonzalez il 24 gennaio, come notato per la prima volta. Il giocatore. Per qualsiasi motivo non hai dato credito all’intero team di localizzazione, [Luminous Productions]? Vedo un enorme elenco di aziende/subappaltatori, ma quasi zero nomi individuali…”

Nel loro tweet una foto di FacebookI nomi dei subappaltatori, come Dynamo Pictures e Opus Studio Inc. , su sole quattro persone (tre per il reparto traduzione, una per il reparto controllo qualità). Qualcun altro ci lavora Facebook Come parte di queste due squadre, non sembra apparire da nessuna parte nei titoli di coda del gioco.

Read More:In che modo le società di giochi utilizzano i crediti per premiare o punire gli sviluppatori

“in Facebook di [Luminous Productions] E [Square Enix]i traduttori non sono nei crediti”, Loc in Credits, un account Twitter dedicato a seguire e pubblicare l’hashtag #TraduttoriNeiCreditiE cinguettio. “I campioni locali hanno lavorato alla sceneggiatura AR/PT-BR/RU secondo il loro sito Web. Non conosco gli altri e potrebbero esserci nomi che mi sono perso nell’elenco.”

L’hashtag ha preso piede perché altri giochi o media relativi ai giochi non sono stati all’altezza del livello di riconoscimento che tutti dovrebbero. Problema afflitto Il Protocollo Callisto, Persona 3 E 4, e HBO L’ultimo di noi Programma televisivo, tipo Il giocatore puntando a.

“Questo non è accettabile”, ha twittato l’utente di Twitter CWDGH Egli ha detto, condividendo una foto di quattro persone nominate dai dipartimenti di garanzia della qualità e localizzazione del gioco. Innumerevoli persone hanno lavorato Facebook È trascurato nei titoli di coda. Tre persone sono menzionate per la localizzazione, una persona per il QA. sciocco.”

Kotaku Square Enix ha chiesto un commento.

come Kotaku lei ha precedentemente citatoTutti coloro che hanno lavorato a un gioco, che si tratti di scrivere codice, locale o produrre arte, devono apparire alla fine dei titoli di coda, indipendentemente dal fatto che stiano ancora lavorando per lo studio. Cancellare i loro nomi è come cancellare i loro contributi al progetto, che a sua volta potrebbe danneggiare le loro prospettive e aspirazioni future. Gli sforzi di tutti dovrebbero essere apprezzati e l’accreditamento è uno dei tanti modi per farlo.