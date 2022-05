FOTO: Il viaggio di Biden in Asia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parla con i membri dell’esercito americano e le loro famiglie durante la sua visita alla base dell’aeronautica militare di Osan a Pyeongtaek domenica 22 maggio. Saul Loeb/AFP/Getty Images

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è qui Una visita per rafforzare l’alleanza in Asia, Un primo viaggio tardivo in una regione che rimane centrale per i suoi obiettivi di politica estera anche dopo che la sua attenzione si è spostata.

L’interruzione da parte di Biden di due fedeli alleati degli Stati Uniti – Corea del Sud e Giappone – ha lo scopo di rafforzare le partnership in un momento di instabilità globale. Mentre Biden e il suo team hanno speso molto del loro tempo e delle loro risorse Invasione russa dell’Ucraina, Le provocazioni dalla Corea del Nord si sono intensificate e la Cina continua a proiettare la sua potenza economica e militare.

Il presidente sta effettuando la sua prima visita in Asia più tardi durante la sua presidenza di quanto avrebbe voluto, secondo i funzionari, che affermano che le restrizioni del Covid e il richiamo di altre crisi hanno reso difficile programmare un viaggio. Biden è il terzo presidente consecutivo degli Stati Uniti a tentare di riorientare la politica estera sull’Asia, sebbene eventi sovrapposti spesso si mettano di mezzo.