FOTO: Moda da red carpet agli MTV VMA 2022

anno 2022 MTV Video Music Awards È iniziato domenica sera, con stelle come Lizzo e Blackpink che sono salite sul tappeto rosso per la grande serata.

Rispetto alle cerimonie di premiazione a Hollywood, i VMA spesso vedono i partecipanti perdersi e ostentare la propria personalità, di solito scegliendo abiti divertenti, sexy o sperimentali su smoking e costumi da gonna. Anche qui la storia della moda è stata scritta, come la tuta viola con una manica e capezzoli di Lil’ Kim nel 1999 o l’iconico vestito di carne di Lady Gaga nel 2010.

L’evento di quest’anno, tenutosi al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, ha visto esibizioni di artisti del calibro di Bad Bunny e Nicki Minaj, con i presentatori Jack Harlow e LL Cole J. Anche le celebrità della moda hanno avuto molto da festeggiare quando i fan della moda tra cui Taylor Swift, Lil Nas X e Becky G sono arrivati ​​negli ensemble dello spettacolo.

Diverse star hanno indossato colori scuri per abbinarsi al “tappeto nero” di quest’anno, anche se hanno portato abiti con accessori di ispirazione fetish, come la collana di pelle spessa della cantante Dove Cameron, o lampi di colore, come l’abbellimento arcobaleno di Sabrina Carpenter.

Le star hanno anche osato spiare, con celebrità come Ashley Graham, Tate McRae e Jenny di Blackpink che le hanno fatto luce sull’ombelico. Nel frattempo, Anita e Victoria de Angelis di Manskin hanno apparentemente reso omaggio agli iconici abiti da VMA del 1999 di Lil’ Kim con copricapezzoli alla moda.

Anche alcuni uomini della serata hanno esposto il loro busto. La moda fluida di genere ha aggiunto un po’ di morbidezza alle collezioni di abbigliamento maschile, con Ethan Turchio di Maneskin che sfoggia un corsetto trasparente, Conan Grey in un costume di Harris Reed in pizzo e Bob the Drag Queen che modifica una gonna bianca, abbinata a una giacca scozzese e un corpetto.

Lizzo è arrivato presto sul tappeto rosso e ha alzato l’asticella, uscendo in una nuova creazione di Jean Paul Gaultier haute couture. a lui attribuito: Dia Dipasobel / Getty Images

Becky G ha indossato un completo aderente colorato di Zuhair Murad, impreziosito da illustrazioni ispirate al vetro colorato e numerosi tagli laterali. a lui attribuito: Kathryn Powell/Getty Images

La top model Ashley Graham era l’immagine della fiducia in un vestito della Houghton di New York che si fissava in punti sul busto per rivelare scorci del suo ombelico. a lui attribuito: Ivan Agostini / Invision / AP

Il cantante Conan Gray era un visionario in bianco, indossava uno stravagante completo Harris Reed con strascico di pizzo e giacca. a lui attribuito: Jeff Kravitz / Getty Images

Sophia Carson era l’epitome dell’eleganza in un abito nero con cappuccio e maniche a sbuffo, fuori dalla spalla. a lui attribuito: Ivan Agostini / Invision / AP

Il candidato e conduttore Jack Harlow ha saltato l’abito nero standard e ha optato per un completo in pelle color cioccolato, completo di un’insolita camicia a collo alto di un colore simile. a lui attribuito: Dia Dipasobel / Getty Images

Indossando un abito Zigman argento personalizzato, Chloe Bailey l’ha incantata mentre camminava, con un busto intricato e uno spacco per le gambe che portano il dramma. a lui attribuito: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Tate McRae ha portato le vibrazioni degli anni ’90 in un due pezzi verde acqua, che ha accessoriato con gioielli di David Yurman. a lui attribuito: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Bob the Drag Queen indossava una giacca scozzese grigia, un blazer abbinato e una voluminosa gonna bianca. a lui attribuito: Ivan Agostini / Invision / AP

Ethan Turchio, Victoria De Angelis, Damiano David e Thomas Rage di Maneskin portano il loro stile di genere fluido sul tappeto nero, con capezzoli a forma di cuore, mantelle scintillanti e trasparenti corsetti Gucci. a lui attribuito: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Sabrina Carpenter ha scelto un abito Moschino nero con fiori arcobaleno e tagli alti fino alle cosce. a lui attribuito: Ivan Agostini / Invision / AP

La cantante Dove Cameron era uno studio in contrasto con un abito Paco Rabanne senza spalline, che combina elementi floreali ed elementi di abbigliamento in pelle, e una collana nera per completare il tutto. a lui attribuito: Andres Kodaki/AFP/Getty Images

Tutti gli occhi erano puntati sul cantante Sami Hawk con la sua giacca di pelle ispirata ai graffiti e il suo cappello verde brillante. a lui attribuito: Kathryn Powell/Getty Images

I membri di Blackpink Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé sono arrivati ​​in abiti complementari completamente neri a lui attribuito: Dia Dipasobel / Getty Images

Il verde brillante è così popolare sul tappeto VMA che il rapper Latto indossa un abito corto con lacci in una tonalità neon. a lui attribuito: Dimitrios Kambouris / Getty Images

L’ospite LL Cool J ha creato un look collaudato, optando per un completo tutto nero, berretto, occhiali da sole e spolverini personalizzati “Cool J” su misura. a lui attribuito: Andres Kodaki/AFP/Getty Images

In un apparente omaggio agli iconici VMA del 1999 di Lil Kim, Anitta ha osato indossare un corsetto asimmetrico rosso e un copricapezzoli artistico di Schiaparelli Haute Couture Autunno/Inverno 2022. a lui attribuito: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Sempre elevato nell’abbigliamento maschile, l’approccio avorio di J Balvin all’abito di Louis Vuitton presenta pantaloni a gamba larga, una giacca doppiopetto e gioielli Tiffany & Co.. a lui attribuito: Ivan Agostini / Invision / AP

Uno dei look più sperimentali della serata è stato l’abito scultoreo trapuntato che indossava Chloe Feynman, con rifiniture in corallo e indossato con una microborsa metallica. Disegnata da Rich Asfour per Instacart, ha completato il look con un tacco argentato. a lui attribuito: Dimitrios Kambouris / Getty Images

L’attore Colton Haynes sarebbe stato impossibile da perdere in un abito Dior verde acido brillante, che comprendeva una giacca a portafoglio, una spilla di diamanti e scarpe con la zeppa. a lui attribuito: Ivan Agostini / Invision / AP

Lil Nas X è stato un duro contendente per il miglior vestito, indossando un completo scultoreo Harris Reed con una gonna e un copricapo piumati. a lui attribuito: Jeff Kravitz / Getty Images

Foto in alto: Taylor Swift (Jeff Kravitz/Getty Images)