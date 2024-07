Foto sul tappeto rosso per la premiere di Deadpool e Wolverine: Ryan Reynolds, Hugh Jackman

Studi Marvel Deadpool e Wolverine Avrà la sua anteprima mondiale a New York City lunedì 22 luglio alle David H. Teatro capanna.

Il regista Shawn Levy si è unito al cast stellato sul tappeto rosso, tra cui Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Altri ospiti includono Daphne Keen, Brianna Hildebrand, Gigi Hadid, Blake Lively, Tyler Mann, Aaron Stanford, Piggy the Dog e altri.

CORRELATO: ‘Deadpool’: guarda le foto di tutti i film con Ryan Reynolds

I dettagli della storia sono stati mantenuti con molta attenzione, facendo speculare i fan sui dettagli del film. Tuttavia, una serie di teaser hanno offerto scorci sulle possibili apparizioni dei personaggi e sull’attesissimo arrivo di Lady Deadpool.

Levy, Reynolds, Korine e Jackman hanno fatto diverse apparizioni in tutto il mondo durante il fan tour per promuovere il film. Partendo da Shanghai, in Cina, il cast ha visitato diverse città, tra cui Seoul, Berlino, Rio de Janeiro e Londra.

Il film uscirà nelle sale statunitensi e canadesi il 26 luglio e sarà disponibile in IMAX, RealD 3D, Dolby Cinema, 4DX, Cinemark XD e sugli schermi premium ovunque.