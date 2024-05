Frana in PNG: più di 2.000 morti, dice il governo

MELBOURNE, Australia (AP) – Il governo della Papua Nuova Guinea ha dichiarato venerdì che più di 2.000 persone sono rimaste sepolte in una frana e ha lanciato un appello formale per gli aiuti internazionali.

La cifra del governo è tre volte superiore alla stima delle Nazioni Unite di 670.

In una lettera vista dall’Associated Press al coordinatore umanitario delle Nazioni Unite datata domenica, il direttore ad interim del centro nazionale per i disastri della nazione insulare del Sud Pacifico ha affermato che la frana “ha seppellito vive più di 2.000 persone” e ha causato “una distruzione di massa”.

Le stime delle vittime dopo il disastro sono variate ampiamente e non è stato immediatamente chiaro come i funzionari siano arrivati ​​a stabilire il numero delle persone colpite.

Questo è un aggiornamento di notizie dell’ultima ora. La storia precedente di AP è qui sotto.

MELBOURNE, Australia (AP) – L’Australia si sta preparando a inviare lunedì aerei e altre attrezzature sulla scena di una devastante frana in Papua Nuova Guinea mentre la pioggia ha sferzato le montagne della nazione del Pacifico meridionale durante la notte. Gli abitanti dei villaggi possono diventare pericolosamente instabili.

Il ministro della Difesa australiano Richard Marles ha detto che i suoi funzionari hanno parlato con le loro controparti della Papua Nuova Guinea da venerdì. Una collina è crollata nel villaggio di Yambali Secondo le stime delle Nazioni Unite, nella provincia di Enga sono state uccise 670 persone. Finora sono stati recuperati solo sei corpi.

“L’esatta natura del supporto che stiamo fornendo emergerà nei prossimi giorni”, ha detto Marles all’Australian Broadcasting Corporation.

“Abbiamo la capacità aerea per portare le persone lì. Potrebbero esserci altre attrezzature che possiamo portare in termini di ricerca e salvataggio, di cui stiamo parlando ora con PNG”, ha aggiunto Marles.

La Papua Nuova Guinea è il vicino più vicino all’Australia e i paesi stanno sviluppando legami di sicurezza più stretti come parte degli sforzi australiani per contrastare la crescente influenza della Cina nella regione. L’Australia è un donatore molto generoso di aiuti esteri alla sua ex colonia, che ha ottenuto l’indipendenza nel 1975.

Wapak, il capoluogo della provincia, a 60 chilometri (35 miglia) dal villaggio devastato, è stato colpito durante la notte da due ore di forte pioggia. Non è stato immediatamente disponibile un bollettino meteorologico da Yambali, dove le comunicazioni sono scarse.

Ma comunque Soccorritori di emergenza Erano preoccupati per l’impatto della pioggia sui detriti già instabili a una profondità compresa tra 6 e 8 metri (da 20 a 26 piedi), grande quanto tre o quattro campi da calcio.

L’escavatore, donato domenica da un costruttore locale, era la prima parte di una pesante macchina per il movimento della terra portata qui per aiutare gli abitanti del villaggio a scavare con pale e attrezzi agricoli per trovare i corpi. Lavorare intorno ai detriti ancora in movimento è pericoloso.

Serhan Aktoprak, capo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni in Papua Nuova Guinea, ha affermato che l’acqua penetra tra i detriti e il terreno sottostante, aumentando il rischio di ulteriori frane.

Non si aspettava di conoscere le condizioni meteorologiche a Yambali fino a lunedì pomeriggio.

“La cosa che mi preoccupa di più personalmente è il tempo, il tempo, il tempo”, ha detto Aktoprak. “Perché il terreno continua a scivolare. Cadono rocce”, ha aggiunto.

Il ministro della Difesa della Papua Nuova Guinea, Billy Joseph, e Laso Mana, direttore del National Disaster Center del governo, si sono recati domenica a bordo di un elicottero militare australiano a Yambali, 600 chilometri (370 miglia) a nord-ovest della capitale Port Moresby. Un primo sguardo a ciò che è necessario.

L’ufficio di Mana ha pubblicato la foto di un funzionario locale che consegna un assegno di 500.000 kina (130.000 dollari) per acquistare forniture di emergenza per 4.000 sopravvissuti sfollati.

Lo scopo della visita era decidere se il governo della Papua Nuova Guinea dovesse richiedere ufficialmente il sostegno internazionale.

Le attrezzature per il movimento terra utilizzate dall’esercito della Papua Nuova Guinea sono state trasportate sul luogo del disastro a 400 chilometri (250 miglia) dalla città di Leh sulla costa orientale.

Gli abitanti del villaggio, scioccati, sono divisi sulla questione se sia opportuno consentire ai macchinari pesanti di scavare e danneggiare ulteriormente i corpi dei parenti sepolti, hanno detto i funzionari.