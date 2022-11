Francia, Germania e Spagna concordano di portare avanti lo sviluppo dell’aereo da guerra FCAS-Berlino

Francia, Germania e Spagna hanno raggiunto un accordo sull’avvio della prossima fase di sviluppo di un nuovo velivolo da combattimento denominato FCAS, il più grande progetto di difesa europeo con un costo stimato di oltre 100 miliardi di euro ($ 103,4 miliardi). ), ha dichiarato venerdì il governo tedesco.

Il ministero della Difesa ha affermato in una dichiarazione che un accordo industriale è stato raggiunto dopo lunghi negoziati, confermando un precedente resoconto di Reuters secondo cui i tre paesi e le loro industrie hanno raggiunto un accordo.

Il ministero ha affermato che è stato concordato al più alto livello di governo di adottare un approccio altrettanto collaborativo al progetto, che rientra nella responsabilità generale francese.

Il ministero della Difesa spagnolo ha dichiarato che Madrid spenderà 2,5 miliardi di euro (2,58 miliardi di dollari) per il progetto, di cui 525 milioni di euro (542 milioni di dollari) saranno pagati nel 2023. Il ministero ha affermato che il gabinetto ha approvato queste spese ma non ha fornito ulteriori dettagli. .

“L’accordo politico su FCAS è un passo meraviglioso e, soprattutto in questi tempi, un segno importante dell’eccellente cooperazione franco-tedesco-spagnola”, ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht.

“Rafforza le capacità militari dell’Europa e assicura un importante know-how non solo per la nostra industria, ma anche per l’industria europea”.

In precedenza, le fonti hanno affermato che la prossima fase di sviluppo del Future Air Combat System (FCAS) dovrebbe costare circa 3,5 miliardi di euro, da dividere equamente tra i tre paesi.

Dassalto francese (AM.PA)Airbus (AIR.PA) e indra (IDR.MC) – gli ultimi due in rappresentanza rispettivamente di Germania e Spagna – sono coinvolti in un piano per iniziare a sostituire il Rafale francese e l’Eurofighter tedesco e spagnolo a partire dal 2040.

“Ora, è necessario adottare una serie di misure formali nei rispettivi paesi per consentire la rapida firma del contratto che dovremo rispettare”, ha affermato Airbus nei commenti via e-mail.

Il presidente francese Emmanuel Macron e l’allora cancelliere tedesco Angela Merkel hanno annunciato per la prima volta i piani per FCAS nel luglio 2017, che includerebbero un aereo da combattimento e una serie di armi associate, compresi i droni.

Di recente, il progetto – originariamente destinato a unire gli europei dopo la crisi migratoria e la decisione della Gran Bretagna di uscire dall’Unione Europea – è stato fonte di tensioni tra i due paesi.

E il mese scorso, Macron ha annullato una riunione ministeriale congiunta franco-tedesca a causa di disaccordi con Berlino su una vasta gamma di questioni, tra cui progetti di difesa ed energia.

Entrambe le parti hanno lottato per più di un anno per concordare la fase successiva dello sviluppo del FCAS, sebbene i governi francese e tedesco abbiano ampiamente concordato sul progetto.

Alcune fonti hanno attribuito la colpa a Dassault, poiché la società si è rifiutata di fare marcia indietro in una disputa di lunga data sui diritti di proprietà intellettuale.

Altre fonti hanno incolpato Airbus per aver spinto per una quota di lavoro più ampia nel progetto guidato da Dassault, e hanno insistito sul fatto che dovrebbe essere dato un “par footing” con la compagnia francese.

($ 1 = 0,9675 euro)

