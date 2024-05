Francis Ford Coppola e Jon Voight diventano politici riguardo a “Megalopoli”

GT

“Non avevo idea che la politica dell’epoca avrebbe reso questo un grosso problema per rappresentare un’epopea romana ambientata nell’America moderna”, ha detto Francis Ford Coppola venerdì a Cannes riferendosi all’epopea da 120 milioni di dollari che ha richiesto 40 anni di produzione. Principali città.

Il film segue New Rome, un’allegoria di New York City, in cui l’architetto di Adam Driver, Cesare Catilina, compete con il declino del sindaco dello status quo Franklin Cicero (Giancarlo Esposito) e con il ribelle radicale Claudio Pulcher (Shia LaBeouf) nel film. Spera di costruire una società utopica.

“Ciò che sta accadendo in America, nella nostra repubblica, nella nostra democrazia è esattamente il modo in cui Roma perse la sua repubblica migliaia di anni fa”. Il Padrino Lo ha detto il regista durante una conferenza stampa del film dopo la sua première mondiale giovedì sera a Cannes.

“La nostra politica ci ha portato al punto in cui potremmo perdere la repubblica, e quindi non saranno le persone che diventeranno politici a fornire la risposta, ma gli artisti americani”.

“Il ruolo dell’artista è quello di illuminare la vita contemporanea, di farne luce, di essere la lampada. Pertanto, fare arte che non illumini la vita contemporanea è come fare un hamburger che si mangia senza alcun nutrimento, ed è anche così .

A Coppola è stato chiesto quanto abbia paura del futuro, in particolare di politici come l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Uomini come Donald Trump non sono al potere in questo momento”, ha sottolineato Coppola, “ma c’è una tendenza in atto nel mondo… C’è una tendenza verso una nuova divisione di destra, persino il fascismo, il che è spaventoso”. Tutti coloro che erano vivi durante la Seconda Guerra Mondiale hanno visto gli orrori che si sono verificati e non vogliamo che ciò accada di nuovo. Ancora una volta, penso che il ruolo degli artisti cinematografici sia quello di evidenziare ciò che accade nel mondo.

Poi Coppola tirò fuori il suo Principali città L’attore Jon Voight, noto per le sue opinioni conservatrici, è entrato nella conversazione. “John, tu hai opinioni politiche diverse dalle mie…”

“Una delle cose che posso dire del nostro fantastico cast è che riflette tutti i tipi di idee politiche”, ha detto Coppola.

Voight si è espresso a nome di Trump e, in un video pubblicato di recente, ha difeso Trump, dicendo che veniva “ridicolizzato” e “distrutto come Gesù”. Voight ha anche detto che Trump “è stato preso di mira a causa delle sue informazioni che potrebbero demolire la palude corrotta” ed è “l’unico uomo che può distruggere la propaganda negativa che ha prestato giuramento in questo ufficio”.

Tuttavia, oggi sul palcoscenico mondiale di Cannes, Voight ha mantenuto le sue osservazioni per lo più apolitiche, dicendo a Coppola che l’obiettivo del regista “è creare un mondo migliore”.

Voight ha continuato: “Dove stiamo andando? Penso che in questo momento ci stiamo tutti ponendo questa domanda. Dove stiamo andando e cosa possiamo fare? Sono un po’ più vecchio adesso – alcuni di voi potrebbero averlo notato – e io ho una quantità di tempo limitata. E sto pensando a… Io stesso, cosa posso fare per incoraggiarci verso un mondo migliore per proteggere questi bambini. Questo è esattamente quello che faccio, è nella mia mente ogni secondo della giornata? per vedere cosa possiamo fare per rendere questo mondo migliore. So che è possibile.

“Sono d’accordo con questo film e con il punto di vista di Francis secondo cui gli esseri umani possono risolvere ogni problema in cui ci troviamo. Possiamo farcela; questo è ciò che dice Adam nei momenti finali del film aiutarci a vicenda”, ha detto. E dobbiamo ascoltarci a vicenda, e dobbiamo prendere questo e creare un mondo migliore. Ne abbiamo passate tante, abbiamo esperienza, dobbiamo fare del nostro meglio e lo abbiamo fatto fare del nostro meglio per apprezzare queste persone che stanno facendo coming out e stanno cercando di mostrarci un po’ la strada.

Voight ha detto che conosceva Coppola Principali città Un’idea da 25 anni.

ha detto il premio Oscar Andare a casa “Era una visione che gli dava fastidio esprimerla, e doveva farlo.”