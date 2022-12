Franco Harris, NFL Hall of Famer che ha ricevuto “un’accoglienza immacolata”, muore a 72 anni

“Abbiamo perso un grande giocatore di football, un grande ambasciatore della Hall of Fame e, soprattutto, uno dei migliori gentiluomini che si possano mai incontrare”, ha dichiarato Jim Porter, presidente della Pro Football Hall of Fame. dichiarazione.

Harris è nato il 7 marzo 1950 a Fort Dix, NJ. Dopo essersi diplomato alla Rancocas Valley Regional High School in NJ, ha giocato come terzino alla Penn State, aprendo corsie per il running back Liddell Mitchell.

Redatto dagli Steelers con la tredicesima scelta nel primo round del Draft NFL 1972, ebbe un impatto immediato, vincendo gli onori di Rookie of the Year con 1.055 yard e 10 touchdown. Gli Steelers non hanno mai avuto un record di sconfitte nelle loro 12 stagioni, e il loro record in carriera di 354 yard corse nei Super Bowls è valido oggi.

Ha giocato per i Seattle Seahawks nella sua tredicesima e ultima stagione.

Harris lascia la moglie, Dana Dokmanovic, e il figlio, Doc, secondo l’Associated Press.

Questa è una storia in via di sviluppo. Presto sarà pubblicato un necrologio completo.