Freddy Freeman spara agli agenti, ‘indignato’ per i colloqui di free agent: reportage

Venerdì, Freddy Freeman Stava piangendo durante il suo primo viaggio ad Atlanta come giocatore in visita.

Martedì, secondo quanto riferito, ha licenziato gli agenti che hanno supervisionato la sua partenza fuori stagione dai Braves ai Los Angeles Dodgers. Lo riporta Buster Olney di ESPN Quel primo uomo importante ha tagliato i legami con Excel Sports Management, che non è riuscito a raggiungere un accordo con i Braves prima di firmare Freeman come free agent con i Dodgers. Per Olney, Freeman “furioso per il modo in cui si sono svolte le negoziazioni del free agent”.

Dopo il rapporto, Freeman ha descritto la sua recitazione come una situazione “flessibile”. Dichiarazione di Mark Bowman da MLB.com.

“Lo scorso fine settimana ad Atlanta è stato un momento molto emozionante per me e la mia famiglia”, ha detto Freeman in una nota. “Sto lavorando su alcuni problemi con i miei vecchi proxy in Excel. La mia rappresentazione è ancora una situazione flessibile e aggiornerò se necessario.”

Bowman ha confermato che Freeman ha presentato i documenti per porre fine alla sua relazione con Excel Sports, fermandosi prima di confermare una chiusura ufficiale dell’agenzia.

Freddy Freeman attende durante le prove di battuta prima della partita di venerdì contro i Braves. (Foto AP/Butch Dale)

Freeman preferisce giocare per i Braves?

Fino alla sua partenza fuori stagione, Freeman è stato il volto della franchigia Braves scelta da lui nel secondo round di Progetto MLB 2007. Freeman ha fatto il suo debutto in major league con i Braves nel 2010 e ha giocato ad Atlanta per 12 stagioni, ottenendo cinque prestazioni All-Star e un premio NL MVP 2020. Guida i Braves alla loro prima vittoria nel campionato del mondo dal 1995 la scorsa stagione.

Freeman è entrato in bassa stagione come free agent, poiché i colloqui con i Braves si sono interrotti. il coraggioso Si dice che abbia offerto a Freeman $ 135 milioni in cinque anni Poco dopo la fine del periodo di chiusura della bassa stagione. Bear Olney, l’agente principale di Freeman, Casey Close, ha risposto con una controfferta “molto più alta”. Secondo quanto riferito, Atlanta ha risposto con un’offerta fino a $ 140 milioni.

Secondo quanto riferito, la scadenza fissata da Excel è scaduta e i Braves negoziano con il primo poliziotto di Oakland, Matt Olson, e la sua firma su Per otto anni, 168 milioni. Il giorno dopo, Freeman Ha firmato un contratto di sei anni del valore di $ 162 milioni Con Dodgers che include $ 57 milioni di stipendio differito. Per Olney, il denaro differito combinato con tasse più elevate in California potrebbe alla fine far guadagnare a Freeman meno dell’offerta dei Braves.

L’emozionante ritorno di Freeman ad Atlanta

Nel frattempo, Freeman ha forti sentimenti per l’unico franchise per cui ha giocato prima di unirsi a Los Angeles. lui è Combatti le lacrime intense per 16 minuti interi Dalla conferenza stampa pre-partita di venerdì dopo che i Dodgers si sono recati ad Atlanta per una serie di tre partite. Le sue emozioni sono rimaste palpabili quando il manager dei Braves Brian Snitker gli ha presentato l’anello del Campionato del Mondo insieme al ritornello “Freddie, Freddie, Freddie” dagli spalti di Truist Field esauriti.

Sul Los Angeles TimesMartedì, Freeman ha detto che non gli importa delle persone che pensano che vorrebbe essere ancora un coraggioso Atlanta.

“Il tempo è scaduto”, ha detto Freeman. “Ora sono un Los Angeles Dodger. Se vogliono vedermi, come mi sento riguardo a un’organizzazione con cui ho passato metà della mia vita, è così che vogliono vedermi. Va bene. Sono d’accordo con quello. “

“Ma ho avuto tre mesi. Ho avuto il tempo di piangere e fare tutte le mie ricerche e raccogliere informazioni. Era ora di andare avanti e concentrarmi sui Dodgers. Ed è quello che continuerò a fare”.