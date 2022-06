Freevee di Amazon cattura il sequel di “Who’s the Boss” – The Hollywood Reporter

Il seguito della sitcom degli anni ’80 Chi è il responsabile lui sta per Amazon‘S mio paese servizio di trasmissione.

Progetto in fase di sviluppo per circa due anniha le star della serie originale Alyssa Milano e Tony Danza attaccate per riprendere i loro ruoli. Un giorno alla volta Anche gli ex studenti Mike Royce e Brigitte Muñoz Lebowitz hanno partecipato come sceneggiatori allo show, che proviene dalla Sony Pictures Television.

Il nuovo spettacolo si concentrerà su Samantha Micheli di Milano, una madre single che vive nella stessa casa in cui è cresciuta nella serie originale. Suo padre in pensione Tony (Danza) vive con lei. Non si sa ancora se anche Judith Light e Danny Pintauro riprenderanno i loro ruoli; Katherine Helmond, che ha recitato nel film originale, è morta nel 2019.

Creato da Martin Cohan e Blake Hunter, Chi è il responsabile È andato in onda dal 1984 al 1992 su ABC. È stato prodotto da Norman Lears Embassy Communications, che è stata acquisita da Sony come parte del suo accordo del 1991 con la Columbia Pictures. Lo studio e Lear hanno collaborato negli ultimi anni a diversi aggiornamenti degli spettacoli dei leggendari produttori, tra cui Netflix e Pop TV Un giorno alla volta, Versione animata di tempi felici Ambientato su Netflix e ABC Dal vivo davanti al pubblico in studio Speciali.

Lear e il suo partner di Act III Productions, Brent Miller, saranno i produttori esecutivi Chi è il responsabile Con Royce, Muñoz Lebowitz, Milano, Danza e Dan Farah di Farrah Films, che ha portato il sequel alla Sony con le due stelle allegate.

Freevee (ex IMDb TV) trasmette le prime due stagioni della serie originale e la serie di proprietà di Fox Tubi ha i diritti su sei stagioni, ma la serie completa non è attualmente disponibile in un unico luogo.

Freevee ha anche rianimato Showtime di recente ruggine americana e conta Bosch: Legacy, Alex Ryder, Leva: Redenzione Vista della corte Giuda Giustizia tra le sue origini.

Limite La notizia è stata riportata per la prima volta.