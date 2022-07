Fughe di notizie, voci e tutto ciò che sappiamo finora

Sebbene Mela Nessuna data è stata ancora ufficializzata. La serie iPhone 14 dovrebbe arrivare a settembre. Quest’anno, le indiscrezioni hanno già suggerito molto sulla nuova serie di iPhone 14, comprese grandi differenze tra i modelli Pro e non Pro, la mancanza di una variante “mini” e una nuova scelta di design per la tacca caratteristica di Apple. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla prossima serie di iPhone 14.

Non più “mini”

Le perdite per mesi hanno suggerito che la serie iPhone 14 arriverà senza una variante “mini” più piccola. Apple sembra aver deciso di abbandonare l’iPhone più piccolo a causa delle scarse vendite e non lo farà più dalla serie iPhone 14 in poi. Mentre l’ammiraglia della serie No si concentra su telefoni più grandi, i fan di Apple che desiderano un dispositivo più piccolo ora possono utilizzare solo la serie iPhone SE.

Quattro nuove varianti di iPhone

Nonostante la mancanza di una variante “mini”, quest’anno Apple produrrà quattro distinte varianti di iPhone, simili alle serie iPhone 12 e 13. Tuttavia, il nuovo iPhone 14 Max debutterà quest’anno insieme alla solita gamma di Apple iPhone 14, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Questo lascia due scelte per gli acquirenti di un iPhone più grande, in quanto possono ottenere un iPhone più grande senza spendere troppi soldi.

Chipset diversi in tutta la serie

La serie iPhone 14 potrebbe anche essere la prima serie di iPhone in cui verranno visti diversi chipset che alimentano le varianti Pro e non Pro del telefono. Secondo l’analista Apple Ming-Chi Guo, Apple porterà il nuovo chip A16 Bionic solo su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Nel frattempo, iPhone 14 e iPhone 14 Max potrebbero essere alimentati dal chip A15 dell’anno scorso o dalla sua variante con alcune modifiche.

Si dice anche che Apple porterà nuovi componenti Sony (per la fotocamera) e LG (per il display del telefono) solo per le varianti Pro, suggerendo che le varianti iPhone 14 non Pro non vedranno un importante aggiornamento della fotocamera rispetto allo scorso anno.

Nuova tacca a “I”.

È stato anche riferito che il nuovo iPhone 14-sere abbandonerà per la prima volta la tacca Apple e lo sostituirà con uno nuovo. Formo picco. Include un foro circolare con una lunga tacca a forma di pillola. Anche se dovrebbe contenere una fotocamera frontale perforata, la tacca a forma di pillola potrebbe ospitare sensori IR per la funzionalità FaceID di Apple.

Questo è l’iPhone 14 Pro in viola @Jon_prosser

Scopri di più nell’ultimo episodio di FPT https://t.co/sOKPnU6U4N pic.twitter.com/AJSIR52ns7 — Ian Zelbo (@ianzelbo) 25 maggio 2022

Tuttavia, non sappiamo ancora se il nuovo design arriverà su tutti e quattro i modelli o solo sulle varianti Pro.

I rendering completi sono trapelati

Un nuovo leak di CGTrader Le varianti iPhone 14 Pro e 14 Pro Max ci hanno mostrato che aspetto hanno. Controlla le immagini qui sotto.

Come saranno le nuove varianti di iPhone 14 Pro? (Fonte immagine: CGTrader)

Come puoi vedere, quest’anno non c’è molta differenza nel design, a parte le nuove specifiche. I telefoni avranno lo stesso design del telaio in metallo e la configurazione a tripla fotocamera sul retro.

L’iPhone 14 Max potrebbe mancare al momento del lancio

L’ultima voce della gamma, la variante “Max” non Pro, dovrebbe avere unità insufficienti. A causa di vincoli di fornitura. L’analista Ross Young ha suggerito che le spedizioni dei pannelli di visualizzazione per la nuova variante Max sono “dietro” il programma. Suggerisce anche che vedremo un pannello display unico per iPhone 14 Max, che avrà le stesse dimensioni del presunto iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici, ma con un’elaborazione notch diversa.