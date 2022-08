Fulham-Liverpool in diretta! Punteggio, Aggiornamenti, Come guardare, Streaming, Video

Sabato il Fulham ospiterà il Liverpool al Craven Cottage mentre i nuovi arrivati ​​della Premier League hanno messo alla prova l’onnipotente nel weekend di apertura della nuova stagione.

Streaming live Fulham-Liverpool

I Cottagers di Marco Silva sono stati promossi al titolo di secondo livello la scorsa stagione mentre il yo-yoing tra Premier League e Championship continua. Questa stagione è stata una cosa per il Fulham: rimanere in Premier League.

Per quanto riguarda il Liverpool di Jurgen Klopp, è andato molto vicino alla vittoria del titolo di Premier League per la seconda volta in tre anni, ma è stato battuto dal Manchester City nell’ultima giornata. Ma c’è speranza intorno ad Anfield che possano essere incoronati campioni ancora una volta.

Di seguito è tutto ciò che devi sapere in vista di Fulham-Liverpool di sabato.

Come guardare Fulham vs Liverpool in diretta, link in streaming e ora di inizio

Calcio d’inizio: 7:30 ET, sabato

Canale televisivo: Pavone

Regalo: Trasmetti in streaming tramite Premio del pavone

Analisi in tempo reale di Fulham vs Liverpool! – Joe Prince-Wright al Craven Cottage

⚪️🤝🔴 I nuovi ragazzi del Fulham hanno lottato per pareggiare 2-2 contro il Liverpool, aspirante al titolo. https://t.co/9o8zMGxakm Migliore energia da #FFC Chi avrebbe potuto vincerlo contro uno sciatto #LFC. Forse trarre una conclusione ragionevole. Ecco i miei pensieri su uno scontro selvaggio al Craven Cottage ⤵️ #completamente pic.twitter.com/AVHnLjcHdM — Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) 6 agosto 2022

Tempo pieno: Fulham-Liverpool 2-2. Loro possono! Che grande punto per il Fulham e sai, se lo è meritato. Che inizio sensazionale per un intenso sabato di Premier League.

Pochi minuti per arrivare qui. Il Fulham può resistere?

Gol! Mohamed Salah pareggia per il Liverpool. Il cross di Trent Alexander-Arnold viene sbagliato da Tim Ream. Che partita!

Per la sesta stagione consecutiva, Mo Salah ha segnato nel primo giorno! #LFC Il Liverpool ha pareggiato di nuovo la partita. In meno di 10 minuti, ci sarà un vincitore? A disposizione @peacockTV Adesso! #MyPLmattina | #completamente pic.twitter.com/wbAVxisD2K — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 6 agosto 2022

L’adolescente Fabio Carvalho, arrivato al Liverpool dal Fulham quest’estate, ci ha provato. Cue sollievo tra i tifosi di casa.

Gol! Fulham in vantaggio 2-1. Mitrovic ha segnato un calcio di rigore dopo aver subito un evidente fallo da Virgil van Dijk. Viste incredibili qui al Craven Cottage. I fan del Fulham sono nel paese dei sogni.

Rigore al Fulham!

Gol! Darvin Nunes con una foto coraggiosa, che si dirige verso una deviazione sulla destra dopo un buon lavoro di Mohamed Salah. Il Liverpool ha pareggiato. Gioca bene e veramente qui a Craven Cottage.

più vicino! Salah ha lanciato la palla a Darwin Nunez ma il suo tiro di tacco è stato parato. I tifosi del Fulham si sono seduti dietro di me: ‘Non può durare!’ È possibile però? Il Liverpool è molto frustrato.

Posta! Come ha fatto a non entrare!? USMNTTim Ream riesce brillantemente a riconquistare palla e ad andare in avanti, poi il tiro di Nieskens Kebano batte Alisson ma colpisce il palo e rimbalza fuori. Un vicino 2° posto per il Fulham.

Dentro il post! Il Fulham è andato molto vicino al raddoppio del vantaggio sul Liverpool. 📺: @peacockTV #MyPLmattina | #completamente pic.twitter.com/mTs6bXptcL — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 6 agosto 2022

Un inizio modesto per il secondo tempo qui al Craven Cottage. Il Fulham si siede un po’ più in profondità e il Liverpool cerca di uscire da dietro.

Darwin Nunez e Harvey Elliott sono entrati entrambi per il Liverpool all’inizio del secondo tempo. Thiaku cammina lentamente con la sua ferita.

👏 Il Fulham ha giocato bene e ha meritato a fondo il vantaggio contro il Liverpool in un West London molto vivace. Ecco come guardare il secondo tempo ➡️ https://t.co/qqTf1pV6nn I miei pensieri da Craven Cottage ⤵️ #FFC #LFC #completamente pic.twitter.com/dAplh3Eh6t — Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) 6 agosto 2022

metà tempo: Fulham – Liverpool 1-0 – Il colpo di testa di Mitrovic ha fatto la differenza dato che il Fulham ha davvero battuto il Liverpool qui. I Reds sono andati vicini in alcune occasioni, ma il Fulham ha meritato il vantaggio con i nuovi acquisti Pereira e Balhinha particolarmente impressionanti.

Posta! Luis Diaz colpisce il palo con un bellissimo sforzo. Il Liverpool è molto vicino al pareggio.

Dovrebbe essere 1-1. Andy Robertson viene avvistato sul secondo palo e la sua palla manca ai giocatori del Liverpool che attraversano la porta. Un gran bel gioco, questo.

GOALLLL! Stava arrivando. Aleksandar Mitrovic punta a casa sul secondo palo per Trent Alexander-Arnold che fa un cenno nella torre. Il Fulham ha meritato a fondo quel vantaggio. Finora sono stati fantastici. I fan di casa qui al Craven Cottage sono impazziti!

doveva essere lui! Dopo aver segnato 43 gol in campionato la scorsa stagione, Aleksandar Mitrovic ha portato il Fulham davanti al Liverpool. #FFC 📺: @peacockTV#MyPLmattina | #completamente pic.twitter.com/lBBjewxchA — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 6 agosto 2022

Bloccare! Il tiro di Harrison Reed è stato accolto da un cross due volte da Robertson e Mitrovic. Il Fulham è un vero viaggio qui. Il Liverpool non è ancora partito.

Tifosi del Fulham, possiamo dire che “gli ufficiali sono scontenti” in questo primo tempo? Joel Matip è riuscito a farla franca con alcuni contrasti discutibili. Gli host reggono ancora.

più vicino! Pereira del Fulham ha segnato un calcio di punizione che Tim Ream ha colpito di testa in porta, poi il tiro di Joao Balhinha è stato deviato a lato. Ottima pressione da parte dei padroni di casa.

Luis Diaz mette la palla in fondo alla rete con un bel finale di curling… ma Andy Robertson viene dichiarato fuorigioco nell’accumulo. Buona conclusione di Diaz, ancora meglio del Liverpool.

Il Fulham è un vero viaggio qui. Anthony Robinson vola lungo il fianco sinistro in ogni occasione. Il Liverpool sembra un po’ più vivace. I tifosi di casa lo adorano.

Calcio d’inizio: Una buona occasione per il Fulham in questo momento! Il passaggio di Alexander-Arnold cade dritto su Mitrovic, che prende qualche tocco di troppo e poi ne porta uno a lato senza fatica. Mithro sembrava confuso se colpirlo o meno.

Le squadre sono fuori, è rumoroso qui in capanna e siamo a posto. andiamo

Ciao e benvenuto a Craven Cottage! Una bella giornata sul Tamigi. Che posto meraviglioso per iniziare il primo sabato della nuova stagione.

🚨Benvenuto a Craven Cottage! Che giornata per giocare sulle rive del Tamigi. Scioccante. Potere #LFC Inizia alla grande contro i nuovi ragazzi #FFC? #USMNTReam e Robinson iniziano entrambi. Qui ricevo l’analisi dal vivo di Fulham vs Liverpool ➡️ https://t.co/qqTf1pV6nn pic.twitter.com/dNJD9ntC1E — Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) 6 agosto 2022

Notizie sulla squadra del Fulham, infortuni, formazione

Joe Bryan e Harry Wilson sono fuori rispettivamente per problemi al polso e al ginocchio, mentre i nuovi acquisti Bernd Leno, Shane Duffy e Kevin Mbabu sono in panchina, mentre iniziano gli altri nuovi ragazzi Joao Balhinha e Andres Pereira. Il duo USMND Tim Ream e Anthony Robinson iniziano per il Fulham.

Il tuo primo Fulham 2022/23! 👊#completamente pic.twitter.com/ZEyrqLHRog — Fulham Football Club (@FulhamFC) 6 agosto 2022

Notizie sulla squadra del Liverpool, infortuni, formazione

Jurgen Klopp ha mescolato le cose durante la preseason, ma abbiamo visto Vicino alla sua migliore linea di partenza in una vittoria di Community Shield Contro il Manchester City lo scorso fine settimana.

Il Liverpool è senza Diogo Jota, Curtis Jones, Gaomin Kelleher e Alex Oxlade-Chamberlain, mentre sono fuori anche Kostas Simikas, Nabi Keida e Ibrahima Konade. Allison torna in porta dopo aver saltato gran parte della stagione per un problema addominale.

Ecco come ci schieriamo per la stagione 2022/23 @Premier League Antipasto 👊🔴 #completamente — Liverpool FC (@LFC) 6 agosto 2022

Trama principale

Per il Fulham è stata una corsa sfrenata con due retrocessioni in Premier League e tre promozioni nelle ultime cinque stagioni. La vita è noiosa al Craven Cottage. Con la macchina dei gol serba (almeno in seconda divisione) piena di cross, tutte le speranze sono riposte ancora una volta su Aleksandar Mitrovic e la speranza che possa finalmente diventare più prolifico in Premier League. Marco Silva ha rivelato che il Fulham non ha fatto molti acquisti quest’estate e restare sveglio sarebbe un grande risultato. A Silva piace contrattaccare e ha bisogno di un buon inizio di stagione per generare vibrazioni positive. Nota a margine: il Fulhamerica sta ancora andando forte in questa stagione con Tim Ream e Anthony Robinson nei ruoli principali.

Il Liverpool ha avuto una bassa stagione nel complesso abbastanza decente e tranquilla. Hanno venduto Sadio Mane all’inizio dell’estate, ma il suo sostituto, l’acquisto del record del club Darwin Nunez, sembra destinato a essere la prossima stella dell’attaccante ad Anfield. Oh sì, sono riusciti anche a firmare con Mohamed Salah un nuovo accordo a lungo termine. La squadra di Klopp ha ottenuto strani risultati nella pre-stagione, ma si è ben riscaldata per la nuova stagione, e le grandi domande sono come Núñez, Diaz e Salah si uniranno come prime tre e quanto gas come Jordan Henderson aggiungerà. E Thiago Alcanadara ha lasciato nel serbatoio un’altra spinta per tutti e quattro i trofei.

