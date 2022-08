Funzionari sanitari affermano che il virus della poliomielite è stato rilevato nei campioni di acque reflue a New York City

“Abbiamo a che fare con una tripletta. Covid è ancora qui. Polio, abbiamo identificato la polio nelle nostre acque reflue. E abbiamo ancora a che fare con il vaiolo delle scimmie”, ha detto venerdì il sindaco di New York Eric Adams durante il New Day della CNN. “Affrontiamo le minacce mentre ci vengono davanti e siamo pronti, con l’aiuto di Washington, DC, ad affrontarle”.

In un rapporto sulla scoperta delle acque reflue, i funzionari di New York hanno sottolineato l’urgenza di tenersi aggiornati sui vaccini contro la poliomielite, in particolare per quelli nell’area metropolitana di New York.

La maggior parte delle persone negli Stati Uniti è protetta dalla poliomielite grazie alla vaccinazione. Fornisce una serie primaria di tre vaccini 99% di protezione . Tuttavia, le persone non vaccinate e non vaccinate sono vulnerabili.

“Anche se viene identificato ogni caso di poliomielite paralitica, centinaia di altri potrebbero non essere diagnosticati”, ha affermato il commissario sanitario statale, la dott.ssa Mary D. disse Bassett. “La presenza di poliovirus nei campioni di acque reflue a New York City è allarmante, ma non sorprendente”.

Il virus si diffonde solitamente attraverso le feci e l’urina meno comune Quando qualcuno infetto dal virus della poliomielite starnutisce o tossisce. Dice che il 90% delle persone infette dalla poliomielite non ha sintomi evidenti Organizzazione mondiale della Sanità. Alcune persone hanno sintomi simil-influenzali come mal di gola, febbre, affaticamento e nausea.

Circa 1 persona su 25 soffre di meningite virale, un’infezione del midollo spinale e/o del rivestimento del cervello. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Circa 1 persona su 200 avrà un ictus e sperimenterà una qualche forma di debolezza nelle braccia, nelle gambe o in entrambe. Anche i bambini che si sono completamente ripresi dalla malattia iniziale possono sviluppare dolore e debolezza muscolare Anni dopo.

L’artrite reumatoide può portare a disabilità permanente e morte perché può influenzare i muscoli utilizzati per respirare.

L’assessore comunale alla sanità dott. Ashwin Vasan ha affermato che con la diffusione della poliomielite nelle nostre comunità, “non c’è niente di più importante che vaccinare i nostri bambini contro questo virus, e se sei un adulto non vaccinato o non completamente immunizzato, per favore fai la scelta ora. Fatti vaccinare”.

Test CDC per la poliomielite a New York

La scoperta delle acque reflue arriva dopo che ai residenti della contea di Rockland, New York, è stata diagnosticata la poliomielite paralitica il 21 luglio e campioni di acque reflue dalle contee di Rockland e Orange a maggio, giugno e luglio.

Un funzionario del CDC ha detto alla CNN Il caso di questa settimana nella contea di Rockland è “la punta dell’iceberg” e suggerisce che “diverse centinaia di casi stanno circolando nella comunità”.

L’agenzia ha inviato una squadra forense a Rockland County la scorsa settimana per indagare sul caso e aiutare con le vaccinazioni. Un leader sanitario della comunità che ha incontrato il team ha detto alla CNN che gli investigatori erano “molto nervosi” per il fatto che la poliomielite “potrebbe andare fuori controllo molto rapidamente e potremmo avere una crisi tra le mani”.

Prima dell’invenzione del vaccino, la poliomielite era considerata “una delle malattie più temute in America”. Secondo il centro per la prevenzione e il controllo delle malattie. Negli anni ’40 fu disabilitato Una media Più di 35.000 persone all’anno negli Stati Uniti. Dopo che il vaccino contro la poliomielite è diventato disponibile nel 1955, il numero di casi è diminuito in modo significativo.

L’ultimo caso negli Stati Uniti è stato segnalato circa un decennio fa.

La copertura vaccinale di routine tra i bambini di New York City è diminuita dal 2019, affermano i funzionari. Basta dirlo L’86,2% dei bambini di New York di età compresa tra 6 mesi e 5 anni ha ricevuto tre dosi di vaccino contro la poliomielite, il che significa che quasi il 14% non è completamente protetto.

Alcuni bambini hanno saltato gli appuntamenti per la vaccinazione a causa dell’epidemia. Altri vivono in piccoli gruppi di comunità ebraiche ultra-ortodosse a New York, inclusa la contea di Rockland, che hanno deciso di non vaccinare i propri figli. Altri dentro Comunità ebraica religiosa In collaborazione con i funzionari della sanità pubblica a Rockland, hanno adottato sforzi per educare coloro che si rifiutano di vaccinare i propri figli.

In alcuni quartieri di New York, i tassi di vaccinazione sono significativamente inferiori rispetto ad altre città. A Williamsburg, ad esempio, solo il 56,3% dei bambini viene vaccinato. A Battery Park City è del 58%. A Bedford-Stuyvesant/Ocean Hill/Brownsville era del 58,4%. A livello nazionale, Il tasso di vaccinazione per i bambini è quasi del 93%.

“Il rischio per i newyorkesi è reale, ma la protezione è semplice: vaccinarsi contro la poliomielite”, ha affermato Wasson, commissario alla salute della città. “La poliomielite è completamente prevenibile e la sua rinascita dovrebbe essere un invito all’azione per tutti noi”.