Alexander John-Robert Trook, 39 anni, e Andy Toy Enkok Huin, 27 anni, sono stati arrestati venerdì 17 giugno durante un interrogatorio al canale RT russo in un centro di detenzione noto come Repubblica popolare di Donetsk (DPR), secondo un rapporto. Pubblicato in RT. (Bunny Drook / Joy Black)

I media statali russi affermano che due combattenti volontari statunitensi per l’Ucraina sono stati detenuti da separatisti filo-russi a Donetsk da quando sono stati catturati dalle forze russe la scorsa settimana.

Alexander John-Robert Drook, 39 anni, di Tuscaloosa, Alabama, e Andy Toy Enkok Hein, 27 anni, di Hartsella, Alabama, sono stati intervistati dal canale russo RT Channel in un centro di detenzione noto come Repubblica popolare di Donetsk (DPR). Venerdì, secondo un rapporto pubblicato su RT.

Dispersi vicino a Kharkiv: Due americani sono scomparsi durante la guerra nel nord di Kharkiv il 9 giugno e si teme che possano essere stati catturati dalle forze russe, secondo le loro famiglie e un altro combattente.

Apparizioni video: Venerdì, canali e social media filo-russi hanno rilasciato brevi video clip che mostrano uomini detenuti in un luogo sconosciuto. Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto.

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha detto alla Galileus Web venerdì che “foto e video di questi due cittadini americani sarebbero stati sequestrati dalle forze russe in Ucraina”.

“Stiamo monitorando da vicino la situazione e il nostro cuore è rivolto alle loro famiglie in questo momento critico”, hanno affermato.

“Siamo in contatto con le autorità ucraine, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le loro famiglie… Non abbiamo opinioni su questi casi in quanto sono una questione di privacy”.

Separatamente, sabato è stato rilasciato un video modificato di oltre 50 minuti di un’intervista con il canale YouTube nazionalista serbo filo-russo Helmkostal Drook e Huin.

Donetsk: In un’intervista, quando una persona dice a Drook durante una domanda, “Qui a Donetsk”, potresti sentirla rivelare il luogo della sua intervista dietro la telecamera.

Aggredito durante la custodia: Nell’intervista viene anche chiesto a Drook se ha obiezioni su come è stato trattato dalla sua cattura e rivela di essere stato aggredito più volte.

Perché la loro posizione è importante: La posizione in custodia di Drook e Huin è un potenziale sviluppo. La pena di morte è vietata in Russia, mentre Donetsk sta usando i plotoni di esecuzione per impiccare i prigionieri condannati, ha riferito il media statale russo RIA Novosti.

Combattenti stranieri: Il 9 giugno un tribunale della DPR ha condannato a morte un militante straniero, due cittadini britannici e un marocchino, accusandoli di essere “mercenari” per l’Ucraina. Il tribunale non riconosciuto a livello internazionale nel DPR ha affermato che gli uomini hanno un mese per fare appello.

Il trasferimento del prigioniero ostacolato: La speranza che lo scambio di prigionieri tra l’Ucraina ei separatisti filo-russi potesse liberare i militanti stranieri detenuti a Donetsk è fallita in seguito all’affermazione dell’autoproclamato leader della DPR Denis Bushlin che tali scambi erano fuori questione.

“Il trasferimento degli uomini britannici condannati a morte nella DPR non è in discussione e non c’è motivo di perdonarli”, ha detto giovedì Bushillin al quotidiano dell’intelligence russa indipendente Novaya Gazeta.

La Repubblica popolare di Donetsk non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla detenzione di Drook e Huin.

La CNN sceglie di non trasmettere video di prigionieri americani perché mostrano uomini che li costringono a parlare.