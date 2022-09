Furba come una volpe: la Ford Mustang del 2024 ha una funzione di rinculo nascosta

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Ford Mustang del 2024 Svelata al Detroit Auto Show, è la versione più moderna e tecnologicamente avanzata della venerabile muscle car mai costruita, ma ha un bordo molto antico.

La settima generazione della Mustang Dotato di doppio schermo digitale per il sistema di infotainment e il quadro strumenti che sono alimentati dal software Unreal Engine e possono essere configurati in base ai gusti del guidatore.

Potranno anche aggiornarli con nuove grafiche e skin, ma le auto sono precaricate con un unico design di rimbalzo.

IL CAVALLO SCURO FORD MUSTANG È BELLISSIMO

È un secondo quadro strumenti progettato per assomigliare ai doppi indicatori analogici trovati sulle auto “Fox Body” di terza generazione del 1987-1993 immortalate in Canzone di Vanilla Ice “Rollin’ In My 5.0.” Fox era il nome della piattaforma su cui si basava la Mustang, che è stata condivisa con diversi modelli, tra cui Fairmont, Granada e Mercury Capri.

Lo schermo è più ispirato all’originale che a una copia carbone, ma include un segno di spunta rosso al segno di 55 mph che era richiesto nei giorni prima dell’aumento del limite di velocità nazionale.

Può anche essere impostato su una modalità notturna che simula una retroilluminazione verde, che riporterà indietro nel tempo chiunque possieda un originale.

così freddo? Ford Depots 1990S-STYLE BIANCO GHIACCIO MUSTANG

Ford ha venduto più di 2,6 milioni di Focus Body Mustang Durante tutta la sua carriera dal 1979 al 1993, che è stata la generazione più longeva della modella.

La Mustang 2024 ha un’altra cosa in comune con la carrozzeria Fox. Il suo V-8 da 5,0 litri, ma con 500 cavalli, è due volte più potente del suo predecessore.

Insieme alla pelle di volpe, Dillo a Ford Focus News Digital Ulteriori metriche del patrimonio verranno caricate in futuro.