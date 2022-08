Futures azionari piatti dopo l’aumento di 400 punti del Dow Jones

Le azioni sono volatili e le obbligazioni non hanno fatto meglio per la maggior parte di quest’anno, con le obbligazioni statunitensi investment grade in calo nel 2022.

Ma ultimamente gli analisti sono stati rialzisti sull’investimento nel reddito poiché i rendimenti stanno ricominciando a salire.

Ecco alcuni dei modi in cui i professionisti suggeriscono che gli investitori possono posizionare i loro portafogli per diversificare e proteggersi dalla volatilità del mercato, nonché per cercare rendimenti più elevati mentre l’inflazione continua a salire. Gli abbonati professionisti possono leggere la storia qui.

– Weezin Tan