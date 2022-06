Futures Dow: il mercato scivola perché i leader avrebbero potuto incrinarsi; Tesla, nuove notizie in arrivo

Durante la notte, i futures Dow sono stati leggermente inferiori, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Tesla (TSLA) e Nio news è attivo e funzionante prima dell’apertura di giovedì. I principali indici sono scesi mercoledì a causa di preoccupazioni economiche.







X









Mercoledì, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha abbassato le sue previsioni per la crescita economica degli Stati Uniti e globale, sulla scia di un nuovo martedì mirare (TGT) avvertimento. Intel Corporation (INTC) E il Altria (MO) è diminuito poiché gli analisti sono diventati sempre più cauti nell’attuale contesto.

merce marittima come Spedizione integrata ZIM (ZIM) E il Portarinfuse stellari (SBLK) è sceso a serie di 50 giorni e oltre, cancellando alcune settimane di guadagni. Non è chiaro se il settore stia affrontando una lunga scivolata o solo una breve pausa, ma l’azione di mercoledì è stata brutta. Anche le scorte di ferrovie, camion e altri trasporti sono diminuite.

I viaggi e le miniere, in particolare i titoli siderurgici, sono stati tra i principali perdenti a causa delle vendite diffuse.

mentre, Eli Lilli (LLY), Sinossi (SNPS), Equinore (EQNR), Lago ovest (Wlk) E il gallone di petrolio (CPE) Sono tutti vicini acquistare punti. Le azioni LLY sono tra le tante grandi compagnie farmaceutiche che reggono bene. Synopsys è un raro titolo in crescita che mostra una certa forza. La compagnia petrolifera e del gas norvegese Equinor e l’operatore Callon shale stanno giocando nel campo dell’energia. Le azioni WLK sono tra i tanti nomi di prodotti chimici solidi.

Le azioni di Eli Lilly sono aumentate Classifica IBD. Lo stock SNPS è in esecuzione Leader a lungo termine di IBD. Le azioni ZIM, Westlake, Synopsys e CPE sono disponibili in archivio difetto 50. Era Westlake mercoledì Azioni IBD oggi.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dello 0,2% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,25% e i futures Nasdaq 100 hanno perso lo 0,3%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base al 3,05%.

È probabile che la Banca centrale europea metta fine agli acquisti di attività durante la riunione politica di giovedì, con un annuncio prima della campanella di apertura. Ciò aprirebbe la strada a un aumento dei tassi a luglio.

Il Dipartimento del lavoro rilascerà i dati settimanali sulle richieste di sussidio di disoccupazione alle 8:30 ET, seguiti dall’indice dei prezzi al consumo venerdì mattina. Viene prima della riunione politica della Fed la prossima settimana, con un altro aumento del tasso di mezzo punto.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Notizie Tesla

Gli investitori riceveranno i dati sulle vendite di Tesla in Cina per maggio come parte dei dati del settore della China Passenger Vehicle Association. La produzione di Tesla Shanghai è migliorata a maggio dopo che lo stabilimento è stato chiuso per la maggior parte di aprile, ma è ancora ben al di sotto del normale. La produzione di Tesla potrebbe raggiungere la piena capacità a giugno.

È arrivato come un gigantesco veicolo elettrico cinese BYD (BYDDFHa detto che avrebbe fornito batterie a Tesla. BYD, che per la prima volta in questo trimestre ha superato Tesla nelle vendite di auto, è aumentato dell’1,8% a 38,80. Sulla buona strada per un quinto guadagno settimanale consecutivo, il titolo BYD è ancora lontano dai massimi storici.

Elon Musk, CEO di Tesla Twitter (TWTR) La saga delle acquisizioni ha colpito le azioni di TSLA, tra i timori che Musk sarà costretto a vendere più azioni. Mercoledì, è stato riferito che il consiglio di amministrazione di Twitter avrebbe concesso a Musk l’accesso a tutti i suoi dati interni. Musk, dopo aver firmato un accordo da 44 miliardi di dollari su Twitter e aver rinunciato alla due diligence, ha minacciato di provare ad andarsene a meno che non ottenga più dati sugli utenti falsi. Il titolo TWTR è salito dello 0,8% a 40,44, raggiungendo il livello intraday più alto dal 13 maggio. Ma Twitter è ancora ben al di sotto del prezzo di acquisto di Musk di $ 54,20.

Le azioni Tesla sono aumentate dell’1,25% a 725,60 mercoledì, ma sono lontane dai massimi mattutini dopo aver raggiunto la resistenza sulla linea dei 21 giorni. Le azioni TSLA sono ben al di sotto delle serie di 50 e 200 giorni.

Tesla contro BYD: Incontra il nuovo re di EV

Nuovi profitti أرباح

La maggior parte dei produttori cinesi di auto elettriche ha già riportato i dati di produzione e consegna a maggio, inclusi BYD e Nuovo (NIO). Nio rilascerà gli utili del primo trimestre prima dell’apertura di giovedì, anche se l’attenzione sarà probabilmente rivolta alle indicazioni per il secondo trimestre e oltre. Il titolo Nio è salito del 3,7% a 20,38 mercoledì, continuando a salire dalla sua serie di 50 giorni in discesa lunga.

Giornata degli analisti AMD

Microdispositivi avanzati (AMDGiovedì è la giornata degli analisti. Mercoledì, il titolo AMD è sceso del 3,2% a 101,90, dirigendosi verso la sua linea discendente a 50 giorni. Diversi analisti hanno abbassato le stime degli utili per l’arcirivale Intel mercoledì, a seguito dei cauti commenti del management. Il titolo INTC è sceso del 5,3% al livello di chiusura più basso dalla fine del 2017.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è stato misto per gran parte della mattinata, ma i principali indici hanno chiuso con solide perdite.

Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,8%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dell’1,1%. Il Nasdaq Composite ha perso lo 0,7%. Small cap Russell 2000 è sceso dell’1,55%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 2,5 per cento a 122,11 dollari al barile, il livello più alto degli ultimi tre mesi. I futures sulla benzina sono appena al di sotto dei livelli record. Il gas naturale è in calo del 6,4%, ancora vicino al massimo degli ultimi 14 anni. Il calo di mercoledì è avvenuto a causa di un incendio in un terminale di esportazione GNL del Texas. Mercoledì le azioni legate al GNL sono scese.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 6 punti base al 3,03%.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) ha perso il 2,3%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) è diminuito dell’1,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è diminuito dello 0,7%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito del 2,1%. Le azioni AMD e Intel sono componenti SMH notevoli.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) inadempiente del 3,8% e US Global Infrastructure Development Fund X (ETF) )culla) esenzione del 2,5%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo del 2,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) in calo del 2%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in rialzo dello 0,2% e il Financial Select SPDR ETF )XLF) è diminuito dell’1,8%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dello 0,8%

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è salito del 2,7% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 2,4%. Le azioni Tesla rimangono la partecipazione n. 1 di Ark Invest. Ark, che ha venduto una quantità significativa di azioni TSLA per diversi mesi, ha acquistato molte azioni dalla fine di maggio, incluso martedì. Il fondo Cathy Wood possiede anche alcune azioni di BYD e Nio.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Scorte vicino ai punti di acquisto

Il titolo di Eli Lilly è salito dello 0,4% a 313,47 mercoledì, colpendo la resistenza attorno al suo vecchio punto di acquisto a 314,10. Il titolo LLY è rimbalzato questa settimana dalle sue serie di 21 giorni e 10 settimane, dopo essersi ritirato la scorsa settimana in mezzo a un tumulto per il controllo dei prezzi. Il Linea di forza relativa Le azioni di Lilly sono appena sotto i massimi storici. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance del titolo rispetto all’indice S&P 500.

Le azioni SNPS sono scese del 2% a 322,89. Gli investitori possono trattare l’attuale consolidamento come doppia base inferiore Con 342,69 acquista punti. È possibile che le azioni Synopsys inizino a lavorare su una maniglia, il che abbasserebbe la voce ufficiale. Mentre le azioni SNPS sono fuori dai massimi, la linea RS è ai massimi storici.

Le azioni EQNR sono scese dello 0,3% a 37,75, lavorando a un ingresso di 38,80 tazze con una maniglia, secondo Analisi MarketSmith. La linea RS di Equinor è ai massimi storici.

Il titolo WLK è sceso dell’1,5% a 131,92, consolidandosi vicino alla serie di 10 settimane. Le azioni di Westlake Chemical sono sulla buona strada per l’acquisizione base piatta Con 141,29 acquisto di pips alla fine della settimana. Gli investitori possono effettuare un ingresso anticipato al di sopra dei massimi a breve termine a 136-137. La linea RS è in quota.

Il titolo CPE è salito dello 0,1% a 62,50. Quel giorno, le azioni Callon hanno raggiunto 63,96, realizzando un punto di acquisto di 63,44 tazze con una maniglia. Mercoledì, i principali indici sono scesi, pesando sul produttore di petrolio di scisto. Ma il titolo CPE ha una storia recente di grandi guadagni intraday che svaniscono o si trasformano in perdite alla chiusura. CPE stock linea RS è a livelli elevati.

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario è sceso bruscamente mercoledì. Il volume del Nasdaq è aumentato rispetto alla sessione precedente, inaugurando un nuovo giorno di distribuzione.

In generale, i principali indicatori continuano a mostrare movimenti laterali, trovando supporto alle medie mobili a 21 giorni. Tuttavia, l’S&P 500 e il Dow Jones hanno incontrato resistenza alle linee delle 10 settimane, mentre il Russell 2000 è sceso al di sotto delle linee delle 10 settimane dei 50 giorni.

Ulteriori azioni collaterali possono essere costruttive per l’ascesa del mercato, consentendo la formazione di più basi e maniglie. Ma con la singola linea di 21 giorni che tende al rialzo e le linee di 50 giorni e 10 settimane che tendono costantemente al ribasso, i principali indicatori potrebbero subire pressioni per rompere al rialzo o al ribasso.

I titoli energetici rimangono uno di spicco, anche se i singoli nomi possono sicuramente avere alcune grandi oscillazioni giornaliere o settimanali. Nel frattempo, altri settori stanno lottando per mostrare la leadership per un certo periodo di tempo. La relativa carenza di azioni che possono essere acquistate – e l’alto tasso di fallimento tra le nuove opportunità di acquisto – è stato un aspetto preoccupante dell’attuale rally del mercato.

ZIM e Star Bulk hanno rinunciato ad alcune settimane di guadagni mercoledì, mentre Timken Acciaio (TMS) E il Amphstar Pharmaceuticals (AMP) è sceso al di sotto dei punti di acquisto dopo gli impressionanti breakout di martedì.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Se hai costruito una vista mediocre nelle ultime due settimane, non c’è alcun buon motivo per aggiungere lavori al momento. Il rally del mercato è di portata limitata, con il rapporto sull’IPC di maggio previsto per venerdì e la riunione della Federal Reserve la prossima settimana. Gli investitori dovrebbero ridurre rapidamente le perdite e prendere in considerazione l’idea di ottenere profitti almeno parziali in tempi relativamente brevi.

Un rally di mercato potrebbe deteriorarsi, spingendo gli investitori in disparte. Oppure potrebbe migliorare rapidamente, determinando una raffica di opportunità di acquisto. Gli investitori devono essere attenti ai cambiamenti del mercato ed essere pronti ad agire.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Potrebbe piacerti anche:

Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grandi perdite? Prova SwingTrader

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: sblocca oggi le quotazioni, gli strumenti e l’analisi delle azioni IBD Premium