Futures Dow: il rally del mercato è in flessione ma non in rottura; Grande settimana per Tesla, rivale di veicoli elettrici

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario è sceso la scorsa settimana, ma i principali indici hanno ridotto le perdite entro la chiusura di venerdì, con il Nasdaq ancora una volta di fronte a un grosso ostacolo.







Componente Dow Jones Salute Unita (Nazioni Unite) è balzato in territorio di acquisto venerdì grazie ai forti guadagni, spingendo oltre gli altri assicuratori sanitari acquistare puntiCompreso due centesimi (CNC) E il umana (mmm). Opzione cura della salute (aprire) E il Onde d’urto mediche (SAV) è passato anche alle aree di acquisto.

È una grande settimana per i giganti delle auto elettriche Tesla (TSLA) e la Cina BYD (BYDDF). Gli utili di Tesla sono previsti mercoledì sera, mentre gli investitori cercano di vedere come la casa automobilistica ha resistito alla chiusura del Covid e ad altri venti contrari lo scorso trimestre. BYD, che ha registrato guadagni iniziali in forte espansione nella prima metà della scorsa settimana, inizierà le vendite della Seal Sedan, la sua concorrenza Model 3, lunedì. Sia le azioni Tesla che quelle BYD sono diminuite drasticamente la scorsa settimana e hanno bisogno di tempo per risolverlo.

Le fiches azionarie non sono eseguibili da nessuna parte. Ma stanno mostrando alcuni segni di forza nel mezzo di una lunga e dolorosa tendenza al ribasso. Questo è un segnale positivo di un continuo rally del mercato.

Le azioni delle Nazioni Unite sono in corsa Classifica IBD. Le azioni di UnitedHealth e CNC si trovano in difetto 50. HUM condivide IBD Big Cap 20. Era un’opzione sanitaria venerdì Azioni IBD oggi.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è sceso per la maggior parte della settimana, ma ha recuperato la maggior parte delle perdite entro la fine della settimana.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,2% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,9%. L’indice Nasdaq Composite è sceso dell’1,7%. Small cap Russell 2000 in calo dell’1,4%

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 17 punti base al 2,93%. Il rendimento dei Treasury a 2 anni è salito di 5 punti base al 3,12%. La curva dei rendimenti dei Treasury invertiti da 2 a 10 anni è un avvertimento di recessione, ma è meno reversibile rispetto a quella infrasettimanale. Il rendimento dell’anno, che ha superato il rendimento biennale per la maggior parte dei giorni della settimana, ha chiuso al 3,1%.

La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono scesi del 6,9% a 95,78 dollari al barile, anche dopo essere leggermente rimbalzati dai minimi di giovedì.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta(La scorsa settimana è sceso dello 0,9%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)in forma) immersione 0,6. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è diminuito del 4,4%, con a Servizio ora (Attualmente) Avviso di danneggiamento del settore. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è uscito di quasi il 3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) in calo dello 0,1% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (cullaGuadagna 1 centesimo. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato dell’1,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 0,5%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in calo del 3% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è in calo dello 0,9%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è in calo dello 0,4%, in rimbalzo a fine settimana. Lo stock delle Nazioni Unite è uno dei principali titoli in XLV.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 5,9% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) è sceso del 2,9%, poiché il software e la crescita ad alto valore hanno lottato. Le azioni Tesla sono una delle principali proprietà degli ETF di Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possiede anche alcune azioni di BYD.

Azioni nelle aree di acquisto

Guadagni UnitedHealth facilmente Batti gli spettatori del secondo trimestre all’inizio di venerdì. Il titolo delle Nazioni Unite è balzato del 5,4% venerdì a 529,75, rimbalzando sopra il punto di acquisto di 518,80 di entrambi base a tazza con manico o a doppia base inferiore con una maniglia. Per la maggior parte della settimana, le azioni UnitedHealth sono scese, per testare la linea dei 50 giorni giovedì prima di rimbalzare per guadagni minimi. Il forza relativa della lineala linea blu nei grafici forniti, è a un livello record, riflettendo la forte sovraperformance del titolo delle Nazioni Unite.

Ha anche aumentato i guadagni UnitedHealth dei concorrenti. Le azioni Centene sono aumentate del 4,55% a 89,66, tornando al di sopra di 87,44 punti di acquisto a doppio fondo, secondo Analisi MarketSmith. Il titolo Humana è salito del 3,2% a 487,54, riguadagnando 475,54 punti di ingresso. Le azioni Centene e HUM hanno entrambe riportato utili a fine mese.

Il titolo Option Care è balzato del 7,7% venerdì a 31,58 in condizioni di trading pesante. Questo è stato cancellato il 31.18 base della tazza acquisto a punti. Ma l’ingresso migliore era 30.41, appena sopra il grip incompleto. La linea RS di OPCH è salita a nuove vette. Il dividendo di Option Care Health scade il 27 luglio.

Il titolo Shockwave è salito del 5,2% a 209,90 venerdì, liberando il livello incompleto che offriva un ingresso anticipato a 208,28. L’ingresso del titolo SWAV coincide anche con una linea di tendenza lunga dal massimo di novembre. La linea RS ha già raggiunto un nuovo massimo, anche con l’onda d’urto fuori dagli alti. Tuttavia, il volume basso di venerdì non era l’ideale.

I profitti di Tesla incombono

Gli utili di Tesla sono previsti mercoledì sera. Il secondo trimestre è stato segnato da una prolungata chiusura della fabbrica a Shanghai a causa del blocco Covid della città, seguita da un prolungato rimbalzo della produzione completa. Anche le fabbriche di Berlino e Austin hanno visto un lento aumento. Tuttavia, gli analisti prevedono che il profitto di Tesla aumenterà del 26% rispetto all’anno precedente, anche se ciò porrebbe fine a una serie di cinque trimestri di crescita a tre cifre. La crescita delle vendite dovrebbe rallentare fino a raggiungere un guadagno annuo del 42%. Sia l’utile per azione che l’utile dovrebbero diminuire in modo significativo rispetto al primo trimestre.

Gli investitori non vederanno l’ora di ricevere indicazioni per il resto dell’anno, nonché eventuali suggerimenti per prodotti futuri. Il CEO Elon Musk ha dichiarato venerdì che i prezzi delle auto Tesla, che sono aumentati nell’ultimo anno, potrebbero diminuire se i costi delle materie prime diminuissero.

Il titolo Tesla è sceso del 4,3% a 720,20 la scorsa settimana, scivolando appena al di sotto della linea dei 50 giorni ma mantenendosi al di sopra della linea dei 21 giorni. Si può dire che le azioni TSLA hanno formato una base di fondo, ma non c’è molto rialzo precedente dai minimi di maggio.

Sigillo di approvazione BYD?

BYD Seal sarà ufficialmente in vendita il 18 luglio. Il modello concorrente 3, che ha una gamma e dimensioni simili ma costa $ 10.000 in meno, probabilmente inizierà la consegna dopo pochi giorni.

Secondo quanto riferito, i preordini per il sigillo, iniziato a fine maggio, sono molto alti.

Mentre Tesla e BYD possono rivendicare la corona di veicoli elettrici, questo è il primo caso chiaro in cui le case automobilistiche si scontrano. Non sarà l’ultimo. BYD dovrebbe rilasciare il Sea Lion, un concorrente del crossover Y, entro la fine dell’anno.

Il titolo BYD è sceso dell’8,6% a 37,74 la scorsa settimana. Le azioni sono crollate sulle voci secondo cui Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) vende da molto tempo parte o tutta la sua grande partecipazione in BYD. Non ci sono state ancora conferme in merito.

Le azioni BYD sono effettivamente rimbalzate dai minimi settimanali di 32,91 dopo che il gigante delle auto elettriche e delle batterie ha riportato utili preliminari in forte espansione nel primo semestre che erano ben al di sopra di quelli visti. Gli analisti si aspettano guadagni e margini più forti nella seconda metà, poiché la produzione continua a crescere e BYD si sposta verso veicoli più costosi e con margini più elevati.

Detto questo, il grafico azionario di BYD ha bisogno di tempo per aggiustarsi e formare una nuova base.

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Analisi dell’aumento del mercato

Alla fine, i principali indicatori hanno chiuso con perdite da leggere a modeste, ma non è stata una settimana tranquilla.

Il rally del mercato azionario è iniziato male, con il Nasdaq che lunedì si è ritirato dalla sua serie di 10 settimane, colpendo più volte la resistenza. I principali indici hanno continuato a scivolare, ma sono riusciti a riprendersi dai minimi mercoledì e giovedì, nonostante i bollenti rapporti sull’inflazione abbiano aumentato ulteriormente le probabilità che la Federal Reserve aumenti ulteriormente i tassi di interesse. Venerdì, le azioni hanno registrato un forte rimbalzo, con le linee Nasdaq, Dow Jones e Standard & Poor’s 500 che hanno riguadagnato 21 giorni.

Nonostante una certa volatilità significativa, il Nasdaq ha già avuto una settimana interna, sebbene altri indici abbiano brevemente ridotto i minimi della scorsa settimana. Ancora una volta, il Nasdaq è vicino alla sua media di 50 giorni e 10 settimane. Il complesso tecnologico si trasformerà di nuovo vicino a questi livelli? Un deciso spostamento al di sopra delle 10 settimane – che probabilmente significherebbe anche la rimozione dei massimi di fine giugno/inizio luglio – sarebbe un segnale positivo. Ma ci sono ancora molti altri livelli di resistenza chiave lungo la strada.

Per ora, il rally del mercato rimane sotto pressione, range bound e alta volatilità. È un momento difficile per investire.

Il clima macroeconomico resta difficile. Il rapporto CPI di mercoledì era cupo, con una cifra spaventosa e dettagli che indicavano le recenti pressioni inflazionistiche anche se i prezzi della benzina sono scesi. I dati economici di venerdì erano più ottimisti. Le vendite al dettaglio di giugno e l’Empire State Manufacturing Index della Fed di New York sono stati più forti del previsto. Fondamentalmente, i prezzi all’importazione, le metriche dei prezzi nell’Empire Factory Survey e le aspettative di inflazione fanno ben sperare per l’inflazione futura.

Il settore medico rimane la principale area di potere di mercato. Mentre alcuni nomi hanno oscillato a metà settimana, diversi livelli chiave sono rimbalzati giovedì mentre i rivali UN e altri hanno aumentato i guadagni venerdì.

I discount sembrano essere in buona salute.

Su scala più ampia, ci sono alcuni barlumi di speranza e incoraggianti germogli verdi.

Ehi patatine?

Le azioni di chip sono aumentate per la seconda settimana consecutiva, sostenute dalla forza Taiwan semiconduttori (TSM) Guadagno e linee guida. Questo è un segnale positivo, perché è difficile avere un rialzo significativo del mercato senza che le chips svolgano un ruolo importante. Il settore dei semiconduttori ha un valore di mercato significativo, soprattutto per il Nasdaq, quindi solo il peso conta. Inoltre, i chip sono disponibili praticamente in tutto, dai computer ai telefoni alle automobili. Quindi, se le chips stanno andando bene, è probabile che una buona fetta del mercato prosperi.

Tuttavia, l’ETF SMH è ancora ben al di sotto della linea dei 50 giorni mentre ci sono alcuni nomi individuali al di sopra di questo livello chiave.

Gli utili e le indicazioni scarsi hanno contribuito a spingere i titoli al ribasso all’inizio della settimana, mentre i buoni risultati, inclusi quelli di UnitedHealth, Taiwan Semiconductor e Citigroup, hanno contribuito a stimolare i guadagni in seguito.

Cosa stai facendo adesso

La stagione degli utili è iniziata questa settimana, con Tesla, Netflix (NFLX) E il Johnson & Johnson (JNJTra le segnalazioni degne di nota.

Durante la scorsa settimana, gli investitori potrebbero essere stati sconvolti dalle azioni in quanto sono scese in modo significativo. In molti casi, questi nomi alla fine si sono esauriti. Va bene. Segui le regole per non avere ragione ogni volta, ma per avere ragione la maggior parte del tempo ed evitare enormi perdite. Se un titolo ti scuote e poi appare un nuovo segnale di acquisto, come UnitedHealth, non aver paura di acquistarlo di nuovo, anche a un prezzo più alto.

È ancora un buon momento per mantenere la luce di esposizione. Il rally del mercato si sta avvicinando di nuovo alla resistenza chiave, quindi un’inversione non sarà fuori luogo. Fino a quando non ci saranno prove evidenti di un trend rialzista in corso, il contante dovrebbe rimanere il tuo numero uno.

Ma c’è un barlume di speranza. Rimani impegnato e crea le tue liste di controllo in modo da essere pronto a trarne vantaggio.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

