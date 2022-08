Futures Dow: il rally del mercato si prepara al rapporto sull’inflazione; L’ufficio commerciale sale alla guida

I futures Dow sono aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, con un massiccio rapporto sull’inflazione pubblicato prima dell’apertura di mercoledì.







Il rally del mercato azionario ha perso vigore, ritirandosi dai livelli di resistenza tecnologia dei micron (mo) ha causato una massiccia vendita di titoli di chip.

Al rialzo, alcuni titoli legati al gas naturale hanno mostrato forza, tra cui Risorse sul campo (RRC), EQT Corp. (EQT) E il Equinore (EQNR), che ha distrutto tutte le tendenze al ribasso nelle maniglie, creando potenziali punti di accesso anticipato. Tuttavia, solo il titolo RRC si stava muovendo su un buon volume. Gas naturale liquefatto Golar (GNLHa cancellato alcuni livelli a breve termine, ancora vicino alla linea dei 50 giorni, ma i guadagni sono previsti giovedì.

mela (AAPLLe azioni Microsoft sono aumentate, poiché i giganti della tecnologia Dow Jones hanno contribuito a ridurre le perdite nei principali indici. Tesla (TSLA) La recente inversione di tendenza è proseguita al ribasso mentre la Cina Lee Otto (LI) venduto duro.

Guadagno principale

Centigrado (CELH) E il Exelixis (eccellereNotevoli titoli sugli utili post-chiusura, insieme a tassi di crescita inferiori Pezzo Regina (Moneta), Roblox (RBLX) E il ufficio commerciale (TTD).

Le azioni CELH sono leggermente aumentate durante le contrattazioni notturne dopo un calo iniziale. Guadagno percentuale L’utile per azione a tre cifre e la crescita delle vendite hanno superato gli spettatori del secondo trimestre. Ma i margini lordi sono venuti in poca luce. Il titolo Celsius è sceso del 7,8% martedì a 93,38, ritirandosi dal massimo del 2 agosto di 109,74, ma il produttore di bevande energetiche di alto valore è aumentato negli ultimi tre mesi. Questo è stato coronato da una corsa all’inizio di agosto su a PepsiCo (PEP) Accordo di investimento e distribuzione con un grado Celsius.

Le azioni EXEL sono aumentate modestamente negli scambi prolungati in seguito I guadagni di Exelixis superano le aspettative. Martedì le azioni sono scese del 2,3% a 21,06. Le azioni Exelixis stanno facendo un pasticcio base a tazza con manico con le 22.57 punto di acquisto. Gli investitori possono utilizzare una linea di tendenza inclinata al ribasso per trovare un ingresso anticipato leggermente inferiore.

Le azioni COIN sono fortemente diminuite durante la notte poiché Coinbase ha registrato entrate inferiori rispetto alle visualizzazioni e una perdita molto peggiore del previsto. Martedì le azioni dell’exchange di criptovalute sono scese di quasi l’11% a 87,68. Le azioni di Coinbase sono raddoppiate dalla fine di giugno, ma sono ben al di sotto del picco del giorno di apertura di aprile 2021 di 429,54.

Le azioni RBLX sono diminuite in azioni estese poiché Roblox ha registrato una perdita maggiore del previsto mentre le entrate sono diminuite. Anche le prenotazioni e la crescita degli utenti sono mancate. Martedì le azioni sono scese del 3,35% a 47,26. Il titolo RBLX è più che raddoppiato da quando ha toccato il fondo all’inizio di maggio. Ma le azioni della piattaforma di videogiochi sono ben al di sotto del picco di 141,60 di novembre 2021.

Le azioni TTD sono aumentate negli scambi durante la notte poiché il trade desk ha soddisfatto le visualizzazioni EPS, ma ha sovraperformato le visualizzazioni dei ricavi e Dare indicazioni verso l’alto. Questo sarà ancora al di sotto della serie di 200 giorni. L’inventario dell’ufficio commerciale è sceso dello 0,9% a 54,50 martedì, ma è aumentato notevolmente da un minimo di 52 settimane di 39 il 14 luglio.

Lo stock EQNR si trova a Classifica IBD Elenco di controllo. Le azioni RRC sono in esecuzione Swing Trader Ed è martedì Azioni IBD oggi. Microsoft (MSFT) lui è Leader a lungo termine dell’IBD. Azioni CELH ed Equinor disponibili all’indirizzo difetto 50.

Il video incluso nell’articolo ha discusso il movimento del mercato martedì e ha analizzato il titolo RRC, Costco all’ingrosso (costo) E il vita (h).

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow si sono inclinati al rialzo rispetto al fair value. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,1%.

Il Dipartimento del lavoro pubblicherà il suo rapporto sull’inflazione CPI per luglio alle 8:30 ET. I dati sull’inflazione avranno sicuramente un impatto significativo sui futures Dow e sui rendimenti dei Treasury.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Rapporto sull’inflazione

Gli economisti si aspettano Indice dei prezzi al consumo per il mese di luglio Ha mostrato un aumento dello 0,2% rispetto a giugno, dopo l’aumento dell’1,3% del mese precedente. Il tasso di inflazione CPI dovrebbe scendere all’8,7% da un massimo di 40 anni a giugno del 9,1%. Questi rallentamenti riflettono il calo dei prezzi della benzina, che darà sollievo anche ad agosto.

Ma il CPI core, che esclude cibo ed energia, dovrebbe mostrare un aumento dello 0,5% dopo l’aumento dello 0,7% di giugno. L’inflazione core dovrebbe salire al 6,1% dal 5,9%.

Quindi, mentre l’inflazione primaria ha probabilmente raggiunto il picco, è probabile che le pressioni sui prezzi core rimangano feroci.

I mercati danno una probabilità del 67,5% di un aumento del tasso della Fed di altri 75 punti base il 21 settembre, seguito da movimenti di un quarto di punto a novembre e dicembre.

rialzo del mercato azionario

Martedì è iniziato un rally del mercato azionario, guidato dalle azioni di chip.

Micron è stato un catalizzatore per la diapositiva di martedì, poiché ha messo in guardia contro i tagli alle entrate e alla spesa in conto capitale. È arrivato un giorno dopo nvidia (NVDA) ha abbassato le sue previsioni di vendita. Martedì il titolo MU è sceso del 3,7%, mentre i titoli di chip sono stati tra i grandi perdenti, in particolare i produttori di apparecchiature incentrate sulla memoria come L ricerca (LRCX) E il KLA Corporation. (KLAC).

Le azioni Apple sono aumentate di 5 centesimi a 164,92 e hanno continuato a negoziare strettamente al di sopra della linea dei 200 giorni. Una mela forza relativa della linea È già su un nuovo livello. Le azioni Microsoft sono aumentate dello 0,7% a 282,30, ancora a meno di 200 giorni di distanza.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,2%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 ha perso lo 0,4%. Il Nasdaq Composite ha perso l’1,2%. Small cap Russell 2000 è sceso dell’1,3%.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso, chiudendo dello 0,3% a 90,50 dollari al barile. I prezzi del gas naturale sono aumentati del 3,2%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base al 2,8%. Il rendimento dei Treasury a due anni è salito di 5 punti base al 3,27%. La curva dei rendimenti è invertita da 1 anno a 10 anni, il che è un avviso di recessione.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo del 2%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) è diminuito dello 0,4%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è sceso dell’1,5% e il titolo MSFT è stato il primo posto nella classifica IGV. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito del 4,2%. Le azioni MU sono una proprietà SMH importante.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamoslider del 5,45% e ARK Genomics ETF)ARKG) 5,4%. Le azioni Tesla rimangono una delle principali proprietà degli ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è aumentato dello 0,8% e l’US Global X Infrastructure Development Fund (ETF) (culla) è diminuito dello 0,5%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo dell’1,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 3,3%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE(In rialzo dell’1,8% e l’ETF Financial Select SPDR)XLF) è aumentato dello 0,5%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dello 0,3%.

Azioni Tesla

Le azioni Tesla sono scivolate del 2,4% a 850. Venerdì, le azioni sono scese del 6,6% al di sotto della linea dei 200 giorni. Lunedì, il titolo TSLA ha tentato di riconquistare la sua serie di 200 giorni, ma ha ridotto il suo grande guadagno intraday a solo lo 0,8%.

Il titolo Li Auto è in calo del 7%, riducendo i minimi del recente consolidamento e avvicinandosi alla serie di 200 giorni. LI ha registrato un profitto il 15 agosto. Tra i concorrenti China EV di Li, Nuovo (NIO) è sceso del 5%, al di sotto della serie di 50 giorni, mentre era un gigante BYD (BYDDF) ha perso il 2,5% e ha iniziato a vivere al di sotto del massimo di 50 giorni.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario si è attenuato martedì, poiché i principali indici si sono ritirati da vari livelli di resistenza.

Il Nasdaq, che lunedì ha cancellato i suoi forti guadagni mattutini, ha guidato il calo martedì. Si è ritirato da una linea di tendenza risalente a gennaio, ma è ancora al di sopra dei massimi di inizio giugno. Il Russell 2000, che lunedì ha perso i massimi di inizio giugno, è tornato in quella zona di resistenza. Anche l’S&P 500 e il Dow Jones, che hanno testato quei livelli lunedì mattina, si stanno ritirando.

Una pausa nel rally del mercato attorno ai livelli attuali potrebbe essere positiva. Molti dei titoli principali che sono saliti sul lato destro delle basi possono utilizzare maniglie e movimenti più stretti.

Molti dei precedenti leader sconfitti sono aumentati dai minimi recenti, come le azioni RBLX e Trade Desk, ma non sono affatto vicini ai massimi. Alcuni di essi possono continuare a funzionare, ma è probabile che molti di essi siano dovuti a un’interruzione o inversione significativa.

I principali indicatori potrebbero anche essere pronti per un ritiro più marcato. Ciò non significa necessariamente sottovalutare i minimi del mercato ribassista. È anche possibile che il mercato cada e poi cada in un intervallo difficile per molto tempo.

Vendere in semifinale è un brutto segno. Le azioni in chip di solito svolgono un ruolo importante in qualsiasi rally significativo del mercato. I recenti progressi delle patatine fritte sono stati incoraggianti.

Sul lato positivo, le compagnie aerospaziale/difesa, energia e assicurazioni sanitarie hanno retto bene o hanno continuato ad avanzare. Le società biotecnologiche sono generalmente scese leggermente dopo i forti guadagni. Alcune combinazioni difensive stanno andando bene.

Il rapporto sull’inflazione di mercoledì fornirà uno stimolo a breve termine, ma il modo in cui le azioni si apriranno non sarà necessariamente come si chiudono.

Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato ha incontrato una certa resistenza. Questo può essere temporaneo o l’inizio di un declino più ampio. In ogni caso, gli investitori potrebbero voler ridurre l’esposizione e ottenere un profitto parziale. Se è solo una pausa, presto dovrebbero presentarsi una serie di nuove opportunità di acquisto.

Ci sono alcune opportunità di acquisto nei giochi di gas naturale come Range Resources. Se stai alimentando, è probabile che nel contesto non aumenti la tua esposizione netta. E sii intelligente. I prezzi dell’energia e le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente.

Continua a lavorare sulle liste di controllo. Questo è un rally confermato nel mercato con un certo numero di titoli che cercano di affermarsi. Vuoi essere pronto.

