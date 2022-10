Futures Dow Jones: il mercato è in rialzo, è ora di battere il gas? Incombente riunione della Fed

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con la stagione degli utili ancora in pieno svolgimento. Ma l’attenzione degli investitori si volgerà anche a una riunione fondamentale della Federal Reserve, così come al rapporto sull’occupazione di ottobre.







Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana volatile, ma alla fine ha mostrato resilienza e forza in mezzo a forti vendite Microsoft (MSFT), meta pad (morto), Amazon.com (AMZN) e il padre di Google l’alfabeto (Il Google). Dow Jones, Russell 2000 e infine l’S&P 500 hanno liquidato le loro serie di 50 giorni. Il Nasdaq non l’ha fatto, ma è rimbalzato registrando forti guadagni settimanali mela (AAPL) sui risultati trimestrali.

La stagione degli utili è ancora piena di importanti rapporti aziendali. Reti Arista (Rete), Albemarle (CAMICE), CF Industrie (CF), Chenière Energia (gas naturale liquefatto) E il Servizi quantistici (PWRIl resoconto della prossima settimana. I titoli ANET, Albemarle, CF, Cheniere e Quanta Services sono tutti vicini a potenziali punti di acquisto.

Ecco il bonus stock: sui semiconduttori (su di me), spesso noto come Onsemi, prima dell’apertura lunedì. Il titolo ON sta per entrare nella linea di tendenza. Ma questo produttore di chip elettrici ha mostrato molta attività nelle azioni negli ultimi mesi.

Scorte di GNL in corso Classifica IBD, mentre ALB e CF Industries sono nella classifica degli orologi. Arista Networks e CF Stock su Elenco di 50 IBD.

Il video incluso in questo articolo mette in evidenza una settimana cruciale nel mercato, con l’analisi dei titoli Arista Networks, Albemarle e GNL.

Riunione della Fed

La Federal Reserve si riunisce l’1 e il 2 novembre, mentre i politici si preparano ad aumentare nuovamente i tassi di interesse. Alcuni dati sull’inflazione relativamente blanda e vari movimenti e segnali della banca centrale in tutto il mondo hanno accresciuto le speranze che la Fed passi presto a rialzi dei tassi più contenuti.

I mercati continuano a prevedere con forza che la Fed aumenterà i tassi di 75 punti base per il quarto incontro consecutivo, anche se ora ci sono poche possibilità di una mossa di solo mezzo punto. Ma per la riunione di dicembre, la scommessa si è trasformata in un aumento del tasso di mezzo punto.

Quindi gli investitori presteranno molta attenzione alla dichiarazione politica della Fed alle 14:00 ET di mercoledì, in particolare alla conferenza stampa delle 14:30 del presidente della Fed Jerome Powell, per eventuali suggerimenti fondamentali da parte della Fed.

Ma ci sono ancora molti dati economici per spostare la Fed in vista della riunione della Fed di fine anno, inclusi due rapporti sul lavoro. Il rapporto sull’occupazione di ottobre sarà presentato venerdì prossimo, tre giorni dopo il sondaggio JOLTS di settembre. Segnali di allentamento del mercato del lavoro potrebbero rafforzare le speranze cardine della Federal Reserve. Ma una forte occupazione e una minore disoccupazione potrebbero indicare aumenti dei prezzi più significativi e un punto finale più alto.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha visto una certa volatilità e divergenza legate agli utili durante la settimana, ma alla fine tutti i principali indici sono saliti fortemente.

Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 5,7%. negoziazione in borsaIl suo quarto guadagno settimanale consecutivo. L’S&P 500 ha guadagnato quasi il 4%. Il Nasdaq Composite è in rialzo del 2,2%, compreso il rialzo del 2,9% di venerdì. Il prezzo del piccolo Russell 2000 è aumentato di oltre il 6%.

Le azioni Apple sono aumentate del 5,75% la scorsa settimana, incluso un aumento del 7,6% venerdì. Le azioni Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq titan sono balzate sopra la linea dei 50 giorni e hanno chiuso poco meno di 200 giorni. Ma le azioni AAPL devono fare più progressi sul lato destro della base. Il titolo Microsoft è sceso del 7,7% mercoledì e ha chiuso la settimana in calo del 2,6%. Le azioni di Google sono scese del 4,8% la scorsa settimana mentre Meta è crollato del 23%. Le azioni di Amazon sono scivolate del 13%, anche dopo aver pareggiato le perdite di venerdì.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 20 punti base per terminare a 4,01 venerdì, ponendo fine a una serie di vittorie consecutive di 12 settimane. Il rendimento delle obbligazioni a 10 anni è rimbalzato dal minimo di giovedì del 3,91%, vicino alla linea dei 21 giorni.

Nel frattempo, il rendimento del Treasury a 3 mesi è del 4,09%, ora superiore al rendimento a 10 anni. Questo è un segnale di recessione più forte del colpo di stato biennale/decennale, iniziato diverse settimane fa.

La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono aumentati del 3,4% a 87,90 dollari al barile.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è aumentato del 3% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) è aumentato del 4,8%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è in rialzo del 4%, nonostante il titolo MSFT detenga una partecipazione significativa. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è in aumento del 3,45% e tutto arriva venerdì.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) è aumentato dello 0,7% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) è balzato del 5,5%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato del 5,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato del 7,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è aumentato del 2,7%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato del 5%, riguadagnando la serie di 200 giorni.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è balzato dell’8,4% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) volteggio 10%.

Scorte vicino ai punti di acquisto

Il titolo ANET è balzato del 9,9% a 121,47 nel più grande volume settimanale in otto mesi, rimbalzando al di sopra delle medie mobili a 50 e 200 giorni. Tutto questo guadagno settimanale è arrivato principalmente giovedì, poiché Arista Networks è visto come un beneficiario significativo della spesa inversa di Meta Platforms. Il titolo ANET ha superato una linea di tendenza corta, fornendo un ingresso anticipato. Una mossa sopra il massimo di giovedì a 126,53 potrebbe offrire un altro punto di ingresso da una linea di tendenza più lunga. Ma i guadagni sono sul tavolo lunedì sera.

Il titolo ALB è aumentato del 3,8% a 280,16 la scorsa settimana, reclamando la serie di 50 giorni. L’azione sui prezzi è stata incoraggiante nelle ultime due settimane, ma il volume è stato leggero. Lo stock Albemarle contiene 308,34 punto di acquisto. Una forte mossa sopra 287,07 massimo 26 ottobre potrebbe offrire un ingresso per il gigante del litio. I guadagni dell’Albemarle sono dovuti mercoledì sera. La complessità della questione: Levent (LTHM) Rapporti del martedì sera. Le azioni LTHM hanno uno schema simile.

Le azioni di GNL sono scese dello 0,75% a 174,48 la scorsa settimana, ma si sono riprese dalle loro serie di 21 giorni e 10 settimane. L’inventario di Cheniere Energy è ora esaurito base a tazza con manico Con 178.69 punti acquisto. I guadagni di Cheniere scadono giovedì.

Il titolo CF è sceso dell’1,6% a 105,68 la scorsa settimana, invertendo leggermente al ribasso venerdì dopo aver tentato di fare una mossa decisiva al di sopra della linea dei 50 giorni e dei livelli a breve termine. Ma ha mantenuto le serie di 10, 21 e 50 giorni, che sono molto vicine tra loro. Una rottura del massimo di venerdì a 110,59 potrebbe fornire un ingresso anticipato, con 119,70 punti di acquisto ufficiali. Guadagno CF in scadenza mercoledì. Giocare ai compagni di fertilizzante neutrino (NT) E il Basilico Potassa (Contenitore) segnala mercoledì, ma questi titoli non sembrano in buona salute.

Il titolo Quanta Services è aumentato del 5,8% a 141,18 la scorsa settimana, reclamando la sua serie di 50 giorni. Le azioni sono aumentate dell’8,1% nella settimana precedente. Il titolo PWR potrebbe formare una maniglia sul grafico giornaliero, che è allineato con una linea di tendenza corta. Attualmente, le azioni di Quanta hanno un file base della tazza Con un punto di acquisto ufficiale di 149,43, secondo Analisi MarketSmith. Giovedì, riporta Quanta Services, che fornisce servizi infrastrutturali al settore dei servizi pubblici.

La “quota bonus” nei semiconduttori è aumentata del 2,7% la scorsa settimana a 67,48, tornando al di sopra della media mobile a 50 giorni. Non è lontano dalla linea di tendenza inclinata al ribasso dal massimo di fine agosto. Le azioni Onsemi hanno mostrato una certa resilienza dato il gioco dei compagni di chip EV Wolfspeed (lupo) si è bloccato in base alle istruzioni della scorsa settimana.

Pertanto, vale la pena vedere i guadagni di On Semiconductor lunedì presto. Ma le azioni ON hanno movimenti giornalieri e settimanali così grandi che probabilmente dovrebbero essere chiamate azioni on-and-off.

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario ha mostrato resilienza di fronte alle pesanti perdite delle gigantesche società tecnologiche. L’S&P 500, dopo aver urtato la resistenza alla media mobile a 50 giorni, è salito in modo deciso venerdì. Il Russell 2000 si sta muovendo verso la linea dei 200 giorni mentre il Dow Jones ha già superato quel livello venerdì poiché la sua serie di vittorie si estende su sei sessioni e quattro settimane.

Il Nasdaq è in ritardo, ma venerdì è tornato al di sopra della linea dei 21 giorni ed è salito fortemente durante la settimana.

Anche se la scorsa settimana è stata incoraggiante, non sappiamo ancora se si tratti di un rialzo del mercato ribassista o di qualcos’altro.

Il Nasdaq può ora spostarsi sopra la linea dei 50 giorni, quindi correre sulla linea dei 200 giorni e oltre?

Mentre gli utili hanno fatto notizia, il calo dei rendimenti del Tesoro e un dollaro più debole sono stati i principali venti favorevoli per le azioni la scorsa settimana. Questi riflettono le speranze centrali della Federal Reserve.

L’aumento del tasso della Fed di mercoledì prossimo e il rapporto sull’occupazione di ottobre di venerdì sarà la chiave per il rally del mercato.

Nel frattempo, in caso di una piccola inversione di tendenza, mentre i principali indici sono in rialzo, i titoli blue chip sembravano meno stellati.

Come ha detto Brian Shannon di AlphaTrends su IBD Live Friday, è “troppo magro” quando si tratta di opportunità di acquisto.

I titoli energetici stanno ancora andando bene, con le azioni GNL che si avvicinano al punto di acquisto. Così sono alcuni dei nomi per la crescita difensiva nel settore sanitario. Sconti, rivenditori di ricambi auto, compagnie assicurative e alcuni ristoranti sono i punti salienti, con molti di quei giochi difensivi. Ma molti di quei nomi sono tra questi Eli Lilli (LLY) E il Motori O’Reilly (Orly), è già stato prorogato.

I nomi tradizionali e in forte crescita non sono particolarmente buoni. Ci sono state alcune battute d’arresto o vendite notevoli in quello spazio. Le debolezze del cloud computing in Microsoft Azure e Amazon Web Services hanno portato a critiche sui titoli di software cloud. Ma vantarsi di spendere per Meta aiuta le azioni ANET, pura conservazione (PSG) e forse piace ad alcuni produttori di chip nvidia (NVDA). Intel Corporation (INTC) ha saltato su risultati e indicazioni negative, suggerendo che le cattive notizie sono cattive notizie per INTC e le azioni di chip in generale. Ma generalmente vengono picchiati.

Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato azionario ha avuto alcuni grandi venti contrari la scorsa settimana, che alla fine ha gestito bene. Ma la riunione della Fed incombe questa settimana, insieme a un flusso di guadagni costante.

Gli investitori possono aggiungere una certa esposizione, ma possono scegliere di aspettare almeno la riunione della Fed. Nel caso delle azioni di ALB, Arista Networks, CF Industries e molte altre società, è probabile che gli investitori attendano i risultati degli utili. Il numero ancora limitato di azioni eseguibili al momento è anche motivo di cautela nell’aggiunta di nuove operazioni. La costante volatilità giornaliera e settimanale dei principali indici e dei singoli titoli aumenta il livello di difficoltà.

Ma il rally del mercato azionario sta andando bene. Gli investitori devono partecipare. Crea le tue liste di controllo, assicurandoti di avere una varietà di titoli di qualità.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

