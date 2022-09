Futures Dow Jones: Nasdaq prolunga la serie di perdite, Enphase brilla; Apple iPhone 14 su richiesta

Durante la notte i futures Dow Jones sono scesi al ribasso, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con particolare attenzione all’evento Apple iPhone di mercoledì. Il rally rialzista del mercato azionario ha perso più terreno a causa dell’impennata dei rendimenti dei Treasury.







Gli indicatori principali sono più bassi delle medie mobili a 50 giorni. Il Nasdaq, che ha esteso la sua serie di sconfitte a sette giorni, ha intaccato i minimi di fine giugno.

Non è il momento di aggiungere esposizione, ma gli investitori dovrebbero cercare titoli con una forte forza relativa. Enfase di energia (ENPH), L’ultima bellezza (ULTA), Cigna (CI), connessioni dei rifiuti (WCN) E il gestione dei rifiuti (WM) Ognuno possiede Linee di forza relativa al massimo di 52 settimane. La linea RS traccia la performance di un titolo rispetto all’indice S&P 500 ed è un modo semplice per individuare i leader e i ritardatari in qualsiasi tipo di mercato. Una linea RS che colpisce una nuova linea come un breakout azionario o prima che sia considerata particolarmente rialzista.

I titoli ENPH, Waste Connections e Ulta Beauty stanno lanciando segnali di acquisto, anche se l’ambiente di mercato sta rendendo gli acquisti rischiosi al momento.

Lo stock Enphase e il WCN sono in archivio difetto 50. Le azioni ENPH sono in archivio IBD Big Cap 20.

Il video incluso in questo articolo discute l’azione di mercato di martedì e analizza Enphase, sunron (Essendo) e azioni WCN.

guadagni

Avvio cinese di veicoli elettrici Nuovo (NIO) e un rivenditore di articoli sportivi Accademia dello sport e dell’aria aperta (ASO) prima dell’apertura il mercoledì. Le azioni di Nio stanno lottando insieme alla maggior parte dei produttori di auto elettriche in Cina. Il titolo ASO sta cercando di mantenere il supporto sulla linea dei 50 giorni. Un forte rimbalzo da questo livello potrebbe fornire un ingresso anticipato.

Evento Apple iPhone

mela (AAPL) volere iPhone 14 svelato E un nuovo Apple Watch all’evento di mercoledì alle 13:00 ET. L’ultimo Apple iPhone dovrebbe presentare miglioramenti incrementali – un processore più veloce, una fotocamera migliore e una maggiore durata della batteria – in cambio di modifiche rivoluzionarie. Tuttavia, i nuovi prodotti sono fondamentali per la stagione dello shopping natalizio.

Il titolo Apple è sceso dello 0,8% a 154,53 dopo aver colpito la resistenza sulla linea dei 50 giorni. Le azioni sono scese al di sotto di 200 giorni e poi di 50 giorni la scorsa settimana. La linea RS del titolo AAPL non è lontana dai massimi, ma il mercato si è indebolito.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi rispetto al fair value. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi dello 0,1%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario ha aperto al rialzo con guadagni modesti ma gli indici sono rapidamente scesi. Nonostante il rimbalzo intraday, le azioni sono svanite ancora una volta.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,55%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,4%. L’indice Nasdaq Composite ha perso lo 0,7%. Le azioni di Russell 2000 della società di piccoli volumi sono scese dello 0,9%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati di 1 centesimo dalla chiusura di venerdì a 86,88 dollari al barile. Ma questo è dopo che è aumentato del 4% lunedì mattina L’OPEC + taglia inaspettatamente le quote di produzione un po. I futures sul gas naturale sono scesi del 7,3%, aggiungendosi alle forti perdite di venerdì e continuando a ritirarsi dai massimi di 14 anni. Questo nonostante la Russia abbia affermato che non ripristinerà il flusso di gas naturale verso l’Europa a meno che le sanzioni non vengano revocate.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 15 punti base al 3,34% per chiudere a giugno al massimo degli 11 anni al 3,48%. Il 2 agosto il rendimento a 10 anni ha toccato un minimo recente del 2,52%.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è diminuito dell’1,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ha perso lo 0,8%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è scivolato dell’1,1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è aumentato dello 0,7% e il Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli USA (culla) è aumentato dello 0,2%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) In calo dello 0,9% e Financial Select SPDR ETF (XLF) è diminuito dello 0,2%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dello 0,1%

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) in calo dell’1,2% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 1,8%.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

stock alto RS

Il titolo Enphase è balzato del 4,9% in volume sopra la media, rimbalzando dalla media mobile a 21 giorni e rompendo il ribasso in un breve consolidamento. Gli investitori possono acquistare azioni ENPH qui. È lo stock più alto nell’array solare classificato n. 1, con Tecniche Matriciali (Vedo), sunron (Essendo) e Invesco Solar ETF (abbronzatura) Tra coloro che risiedevano. Ma qualsiasi ripresa del mercato potrebbe rapidamente invertire.

Un titolo ENPH può avere un’estensione base piatta Sul grafico settimanale dopo questa settimana.

Il titolo ULTA è salito dell’1,1% a 427,82, attestandosi sopra 417,08 doppio fondo acquisto a punti. Le azioni dei negozi di cosmetici hanno faticato a chiudere al di sopra del precedente punto di acquisto di 429,58. Le azioni ULTA sono state limitate nell’ultimo anno.

Il titolo Cigna è sceso dello 0,5% a 285,25, trovando supporto intorno alla media mobile a 21 giorni e al di sopra della linea delle 10 settimane. Lo stock di CI è nell’intervallo di 273,67 punto di acquisto È stato autorizzato per la prima volta all’inizio di luglio. Le azioni della compagnia di assicurazione sanitaria sono appena sopra la voce alternativa a 282,43. Le azioni Cigna possono lavorare su file Tre settimane strette Lo stile mentre la base tradizionale potrebbe richiedere altre due settimane.

Le scorte di gestione dei rifiuti sono aumentate dello 0,4% a 169,12. Le azioni hanno raggiunto quota 170,28 nella giornata, che corrisponde esattamente a un punto di acquisto consolidato ancora in vigore, secondo Mercatino. Sta inoltre incontrando resistenza alla media mobile a 21 giorni e un breve trend ribassista. Il titolo WM ha registrato tre cali di volume sopra la media la scorsa settimana.

Martedì, le azioni di Waste Connections hanno rotto la tendenza al ribasso della maniglia, fornendo un ingresso anticipato. Ma le azioni hanno chiuso in rialzo dello 0,5% a 141,30, ben al di fuori dei massimi intraday. Lo stock WCN ha 144,56 tazze con una maniglia per il punto vendita. Gli altri titoli del gruppo di controllo dell’inquinamento altamente quotato stanno andando bene.

Analisi dell’aumento del mercato

Il Nasdaq è caduto per sette sessioni consecutive. Lo stesso vale per l’indice Russell 2000. Il Dow Jones e l’S&P 500 hanno solo un giorno in questa estensione. Tutti iniziano a perdere di vista le medie mobili a 50 giorni.

Si può dire che il mercato a causa di un rimbalzo. Ma questo non avrà senso.

I principali indici che ripristinano le loro serie di 50 e 21 giorni saranno solo un primo passo. La media mobile a 200 giorni sarà il vero ostacolo.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è balzato di nuovo, vicino ai massimi di lungo termine e in rialzo dall’inizio di agosto. È difficile per le azioni resistere a rendimenti più elevati dei Treasury, soprattutto quando ciò fa salire anche il dollaro.

Le scorte solari e il controllo dell’inquinamento sono tra i leader. Gli assicuratori sanitari, i titoli energetici e la biotecnologia stanno andando relativamente bene.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori dovrebbero avere un’esposizione minima e non cercare di aggiungere troppa esposizione, se del caso. Se non ti sei ritirato molto nelle ultime due settimane, potresti cercare di prendere profitti o ridurre le perdite.

Rimanere in gran parte in disparte fino a quando non ci saranno segni reali di forza del mercato potrebbe significare perdere alcune opportunità di acquisto, alcune delle quali potrebbero funzionare bene. Ma se il mercato avesse davvero le gambe, allora ci sarebbero molte opportunità per fare soldi. Se il mercato rimbalza su e giù o vende, mantenere la liquidità alta sarà la chiave.

Se non riesci a resistere e ad assumere una posizione, ad esempio, in azioni ENPH o Waste Communications, sii consapevole dei maggiori rischi poiché il mercato lotta e gli indici principali incontrano molteplici aree di resistenza.

Vale la pena dare un’occhiata a Enphase Energy e ad altri nomi solari. Così come i titoli con una forte forza relativa su larga scala. È qui che è probabile che sia il prossimo round di potenziali leader. Quindi costruisci le tue liste di controllo con titoli RS elevati.

Ma in un mercato difficile, i vincitori relativi possono essere dei perdenti assoluti.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

