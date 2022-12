Futures Dow Jones: rapporto sull’inflazione dopo che l’S&P 500 guadagna oltre 200 giorni sul capo della Fed Powell

Giovedì mattina i futures Dow Jones sono saliti, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Salesforce.com ha pubblicato utili durante la notte, ma mentre l’attenzione degli investitori sarà focalizzata sul rapporto sull’inflazione PCE di giovedì, mercoledì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha innescato un rally del mercato azionario guidato dalla tecnologia.







X









Il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe iniziare a rallentare alla riunione di dicembre, ha detto mercoledì il presidente della Fed Powell, fornendo un supporto più evidente per un piccolo aumento alla prossima riunione. Ma Pavel rimase fedele alla sua visione Il tasso sui fondi federali è del 5% o superiore. L’attuale range dei tassi sui Fed funds è del 3,75%-4%. Powell ha anche notato che molti dei fattori che guidano l’inflazione stanno diminuendo. Suggerendo che potrebbe essere necessario un rallentamento, il capo della banca centrale ha affermato che un “atterraggio morbido” è ancora possibile.

Anche il Nasdaq ha aperto la strada Mela (AAPL), Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA), Tesla (D.S.L.A) e Google Parents lettere (Google) sono tutti maggiori del composto. In particolare, l’indice S&P 500 è salito per superare la media mobile a 200 giorni, un’area di resistenza chiave.

Giovedì, gli investitori riceveranno l’indice dei prezzi PCE di ottobre e il rapporto sull’occupazione di novembre verrà pubblicato venerdì mattina.

Quindi, mentre l’azione di mercoledì è incoraggiante, gli investitori dovranno attendere la reazione del mercato ai dati chiave della banca centrale.

Entrate principali

Salesforce.com (CRM), Fiocco di neve (Neve) e la scatola (la scatola) ha guidato molti rapporti sulle entrate del software. Puro risparmio (PSTG) e il segreto di Victoria (VSCO) è stato anche segnalato.

Le azioni CRM sono diminuite drasticamente nel commercio pre-mercato Le entrate di Salesforce sono al primo posto Ma la guida era leggera. Il co-CEO Brett Taylor si dimetterà, con Marc Benioff che rimarrà come unico CEO. Dopo essersi tuffato inizialmente nel conservatorismo mercoledì sera, il titolo SNOW è sceso modestamente all’inizio di giovedì Guida alle entrate del fiocco di neve. Le scorte di scatole sono state leggermente modificate poiché l’EPS ha raggiunto il massimo e le vendite sono diminuite un po ‘.

Le azioni di BSTG sono aumentate modestamente all’inizio di giovedì Pure Storage supera le visualizzazioni del terzo trimestre e guida rialzata. Le azioni sono scese di circa l’1% mercoledì dopo essere scese intraday su risultati e linee guida deboli NetApp (NTAP) le azioni di VSCO sono diminuite modestamente prima dell’apertura poiché i guadagni di Victoria’s Secret hanno superato l’apertura, ma le vendite sono state meno contenute.

Giovedì mattina, Generale del dollaro (DG) mancato guadagno e guida al ribasso sull’EPS del quarto trimestre. Il titolo DG è sceso, indicando un movimento al di sotto dei 50 giorni e forse dei 200 giorni.

Produttori di veicoli elettrici cinesi Neo (NIO), Li Auto (LI) e Spesa (XPEV) ha annunciato le vendite di novembre all’inizio di giovedì. Neo e Li Auto hanno registrato consegne mensili con nuovi modelli. Le consegne di Xpeng sono leggermente diminuite rispetto a un anno fa, ma sono state leggermente superiori alle aspettative di un miglioramento maggiore in ottobre e dicembre. Tutti e tre i titoli sono scesi negli scambi pre-mercato dopo il rally di mercoledì, insieme ad altri nomi cinesi nella speranza di una riapertura del Covid.

Rapporto sull’inflazione

Il Dipartimento del Commercio rilascerà l’indice dei prezzi PCE, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, come parte del rapporto su entrate e spese alle 8:30 ET.

L’indice dei prezzi PCE di ottobre dovrebbe mostrare un aumento dello 0,4% rispetto a settembre. Anno su anno, l’inflazione PCE dovrebbe scendere al 6% dal 6,2% di settembre. Escludendo cibo ed energia, il PCE core dovrebbe aumentare dello 0,3%. Il tasso di inflazione core PCE scende al 5% dal 5,1% di settembre.

Il rapporto sull’inflazione PCE, insieme al rapporto sull’occupazione di novembre di venerdì, contribuirà a plasmare le aspettative di rialzo dei tassi della Fed. L’indice dei prezzi al consumo di novembre sarà pubblicato il 13 dicembre, un giorno prima dell’annuncio della riunione di dicembre della banca centrale.

Mercoledì scorso, l’ATP ha riportato un forte rallentamento delle assunzioni nel settore privato a novembre. Inoltre, l’indagine JOLTs ha mostrato che le aperture di lavoro erano inferiori al previsto in ottobre. La crescita del PIL del terzo trimestre è stata rivista più in alto del previsto, insieme al tasso di inflazione riportato.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono saliti meno dello 0,1%. Il valore equo si è ripreso dalle perdite ridotte, anche se le azioni CRM si trascinano sulle blue chip. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono saliti dello 0,1%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 11 punti base al 3,59%.

I prezzi dell’oro e dell’argento sono aumentati mentre il dollaro si è indebolito, minacciando di rompere i recenti minimi.

I futures sul petrolio greggio sono aumentati dell’1%, mentre il gas naturale è aumentato del 3%.

Ricorda che si tratta di un’operazione durante la notte Dow futures La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in trading effettivo mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti IBD mentre esaminano le azioni che potrebbero essere coinvolte in un rally del mercato azionario su IBD Live

Raduno del mercato azionario

Le azioni si sono rafforzate per gran parte della sessione di mercoledì, poi hanno chiuso la sessione in rialzo con i commenti del presidente della Fed Powell.

La media industriale del Dow Jones è salita del 2,2% mercoledì Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è salito del 3,1%. Il composito Nasdaq è salito del 4,4%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è salito del 2,7%.

Le azioni Apple sono aumentate del 4,9% e quelle di Google sono aumentate del 6,1%, entrambe al di sopra dei massimi di 50 giorni. Le azioni Microsoft e Nvidia, già al di sopra delle loro linee di 50 giorni, sono aumentate rispettivamente del 6,2% e dell’8,2%. Le azioni Tesla sono aumentate del 7,7%, facendo scattare una serie di successi di 21 giorni.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 3% a 80,55 dollari al barile, ma sono diminuiti del 6,9% nel mese. Anche i futures sul rame sono stati favoriti dalle speranze di riapertura della Cina a causa del Covid.

Anomalie dei rendimenti dei Treasury e dei rialzi dei tassi della banca centrale

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 5 punti base al 3,7%. Il rendimento dei Treasury a due anni, più legato alla politica della banca centrale, è sceso al 4,33%.

Le probabilità di un aumento dei tassi della Fed di 50 punti base sono ora del 79% contro il 66% dopo martedì. I mercati vedono ancora un altro movimento di mezzo punto a febbraio come leggermente favorito, ma le probabilità di un movimento di un quarto di punto hanno raggiunto il 45%.

Tesla vs. BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il miglior acquisto?

ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FTY) è aumentato dell’1,8%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot2% in più. ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGV) è aumentato del 4,4% con due componenti principali, Microsoft e CRM. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMH) è salito del 5,7%, con il titolo Nvidia in testa.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è avanzato del 3,75% e l’ETF Global X US Infrastructure Development (marciapiede2,4% in più. Energy Select SPDR ETF (XLEè aumentato dello 0,5% e la scelta del fondo SPDR ETF (XLF1,7% in più. Fondo SPDR di settore selezionato per l’assistenza sanitaria (XLV) ha aggiunto il 2,4%.

Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKKè aumentato del 7,7% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) Il 6,5% delle azioni Tesla è la partecipazione dominante tra gli ETF di Arc Invest.

Cinque migliori azioni cinesi da tenere d’occhio ora

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario ha preso una grande mossa rialzista mercoledì sui commenti del presidente della Fed Powell.

L’indice S&P 500 è salito sopra la sua linea dei 200 giorni per la prima volta in sette mesi, superando il livello di 4.000 vicino alla sua linea dei 21 giorni.

Il composito del Nasdaq è stato al rialzo mercoledì dopo essere rimasto indietro rispetto al rally del mercato. Ha ripreso la sua linea di 21 giorni e il livello di 11.000 per stabilirsi su un massimo di chiusura di due mesi. Le azioni di Apple, Microsoft, Google, Nvidia e Tesla hanno registrato forti guadagni mercoledì, ma non è chiaro se qualcuno di loro guiderà l’attuale rally.

Il Russell 2000, che ha interrotto la sua serie di 21 giorni intraday, è rimbalzato per ripercorrere il suo massimo di 200 giorni. Il Dow Jones, il leader dell’attuale rally di mercato, è tornato a un nuovo massimo di sette mesi.

I progressisti battono i perdenti con guadagni su vasta scala. Diversi titoli leader sotto pressione sono saliti mercoledì.

Nonostante molte azioni positive mercoledì, l’S&P 500 è rimasto al di sotto della sua media mobile a 200 giorni. Il rapporto sull’inflazione PCE di ottobre di giovedì e il rapporto sull’occupazione di novembre di venerdì potrebbero rafforzare la volatilità di mercoledì o innescare un pullback ribassista.

Ricorda che l’attuale rally del mercato è costituito da molti grandi guadagni di un giorno, ma fatica ad avanzare nei prossimi giorni o settimane.

Cronometra il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

cosa fare adesso

Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione forte, con i principali indici e le principali azioni che hanno fatto movimenti incoraggianti.

Gli investitori potrebbero essere stati tentati di aumentare l’esposizione mercoledì, e ciò potrebbe aver dato i suoi frutti.

Ma ci sono buone ragioni per non aumentare ancora l’esposizione. L’S&P 500 è al di sopra della sua fascia di 200 giorni, ma non in modo decisivo. Ciò porterebbe a una linea di tendenza lunga e discendente sul grafico settimanale. Una rottura decisiva al di sopra di quest’area sarebbe un segnale forte che l’attuale tendenza al rialzo è superiore a un rally del mercato ribassista.

Ma i prossimi dati sull’inflazione PCE e il rapporto sull’occupazione richiederanno una reazione positiva.

Gli investitori dovrebbero lavorare furiosamente sulle loro liste di controllo, alla ricerca di titoli promettenti di vari settori. Ma rimani sicuramente fidanzato. Il rally del mercato potrebbe essere a un punto di svolta, ma in che direzione si trasformerà?

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e dei principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Potrebbe piacerti anche:

Perché questo strumento IBD lo rende facile Signorecap Per le migliori azioni

Ottieni il tuo prossimo grande successo con MarketSmith

Vuoi evitare profitti rapidi e grandi perdite? Prova SwingTrader

I migliori titoli di crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: apri oggi gli elenchi di titoli, gli strumenti e le analisi di IBD