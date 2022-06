Futures Dow: perché le azioni salgono mentre il tasso della Fed aumenta in modo significativo; Cosa stai facendo adesso

I futures Dow sono aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il mercato azionario ha oscillato mercoledì dopo che la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse al massimo dal 1994, ma è salito al rialzo quando il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha segnalato che i responsabili politici potrebbero alzare leggermente i tassi durante la riunione della Fed a fine luglio.







I rendimenti dei Treasury sono scesi drasticamente mercoledì dopo essere saliti ai massimi pluriennali martedì.

Enfase di energia (ENPH), Armonia nelle scienze biologiche (HRM), automazione (UN), L’ultima bellezza (Ulta) E il il mio sim (su di meCinque titoli da tenere d’occhio. Si stanno tutti consolidando, mantenendosi al di sopra o vicino alle medie mobili a 50 giorni, con Linee di forza relativa Ad altitudini o vicine.

ON stock è disponibile Elenco di controllo della classifica IBD. Stock and Harmony Biosciences sono disponibili all’indirizzo difetto 50. AutoNation è mercoledì Azioni IBD oggi.

Tesla (TSLA) si è ripreso fortemente mercoledì anche se l’Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico autostradale ha riferito che il gigante dei veicoli elettrici stava dominando gli incidenti che coinvolgono i sistemi di assistenza alla guida.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono in rialzo dello 0,5% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,6% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,7%. I futures sono usciti dai massimi quando i rendimenti obbligazionari sono scivolati dai minimi.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 3 punti base al 3,36%, ben al di fuori dei minimi durante la notte. I rendimenti a due anni hanno invertito le perdite notturne, in rialzo di 2 punti base al 3,3%.

I prezzi del greggio negli Stati Uniti sono aumentati dell’1%.

Il Bitcoin è stato scambiato di nuovo sopra i 22.000$ mercoledì sera dopo aver toccato il minimo di 18 mesi di 20.087,90$ all’inizio di questa settimana.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Riunione della Fed

decisori politici Hanno votato per aumentare i tassi di interesse di 75 punti base per la prima volta dal 1994, al termine della riunione di due giorni della Federal Reserve, in un intervallo compreso tra 1,5% e 1,75%.

Ciò è avvenuto dopo che l’IPC di maggio del 10 giugno ha mostrato che l’inflazione è salita inaspettatamente a un massimo di 40 anni dell’8,6%.

Il presidente della Fed Powell, parlando in una conferenza stampa dopo la riunione politica, ha affermato che la banca centrale sta alzando i tassi di interesse “urgentemente” e ha deciso di aumentare il “caricamento frontale”. “L’inflazione è troppo alta” con mercati del lavoro rigidi, ha affermato.

Ma Powell ha detto che la Fed potrebbe aumentare i tassi di 50 o 75 punti base alla riunione della Fed di fine luglio. Ha anche sottolineato che la politica sarebbe “sensibile e flessibile”. Prima di questi commenti, i mercati avevano tutti fissato il loro prezzo a 75 punti base alla riunione del mese prossimo, secondo Strumento FedWatch ECM. I mercati vedono ancora una probabilità del 70% di una mossa di tre quarti a fine luglio.

Tutti i funzionari della Fed vedono i tassi di interesse salire almeno al 3% entro la fine dell’anno, con una stima media del 3,4%. Vedono il 3,8% entro la fine del 2023.

La banca centrale vede ora l’inflazione al 5,2% quest’anno, secondo il suo indice dei prezzi delle spese per consumi personali. È superiore al suo obiettivo del 4,3% a marzo e del 2,6% lo scorso dicembre.

I politici si aspettano che la loro misura preferita dell’inflazione, l’indice PCE core, regredirà a un aumento ancora alto del 4,3% nel quarto trimestre e rallenti al 2,7% entro la fine del 2023.

La Fed e il presidente della Fed Powell hanno cercato di trovare un delicato equilibrio mercoledì. Da un lato, volevano fare un grande passo contro l’inflazione e ripristinare la credibilità perduta. D’altra parte, Powell ei suoi colleghi non vogliono che i politici schiacciano l’economia. L’improvviso calo delle vendite al dettaglio è stato uno dei tanti rapporti economici deboli di mercoledì.

La banca centrale ha battuto Wall Street, almeno un pomeriggio. Gli indicatori anticipatori, che sono caduti in miscuglio dopo l’aumento della Fed e quando Powell ha iniziato a parlare, sono balzati ai massimi intraday poiché il presidente della Fed “flessibile” ha lasciato aperta la possibilità di una mossa di mezzo punto. Le azioni hanno chiuso al meglio, ma sono state ancora fortemente o nettamente al rialzo.

I rendimenti dei Treasury sono scesi bruscamente sulla sospensione di Powell di 50 o 75, in particolare il rendimento a due anni.

mercato azionario mercoledì

Il mercato azionario ha oscillato dopo l’annuncio dell’aumento dei tassi, ma è rimbalzato dopo i commenti di Powell.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1% mercoledì negoziazione in borsa. L’S&P 500 è salito dell’1,5%. L’indice Nasdaq Composite è balzato del 2,5%. Small cap Russell 2000 è aumentato dell’1,5%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 9 punti base al 3,39%. Il rendimento a due anni, più strettamente correlato ai movimenti dei tassi della Fed, è sceso di 15 punti base al 3,28%.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso del 3% a 115,31 dollari al barile. I prezzi del gas naturale sono aumentati leggermente dopo essere scesi del 16% martedì.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta(chiuso invariato, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)in forma) è diminuito dello 0,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è aumentato del 2,65%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) anticipo 1,8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito del 2,1% e l’ETF statunitense Global X Infrastructure Development Fund (culla) dello 0,8%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato dell’1,55%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 0,3%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in calo del 2,2% e Financial Select SPDR ETF )XLF) ha guadagnato l’1,1%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dell’1%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è balzato del 6,6% e l’indice ARK Genomics ETF (ARKG) 5,2%. Il titolo Tesla continua a essere leader negli ETF su Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

azione da guardare

Il titolo ENPH è balzato del 5% a 188,48 mercoledì, rimbalzando dalle linee a 50 e 200 giorni. Il produttore di inverter solari è scoppiato da A doppia base inferiore Durante un consolidamento più ampio il 2 giugno. Le azioni Enphase sono aumentate per alcuni giorni prima di ricadere. La voce 193 non è più valida. Manico ENPH a forma di freccia, con prolunga punto di acquisto a 217.33, appena sopra il massimo intraday dell’8 giugno.

Il titolo HRMY è salito dello 0,3% a 44,61, allontanandosi dalla linea dei 50 giorni ma riducendo i guadagni intraday. Harmony Biosciences possiede a base della tazza Con voce 54.10. Ma ha bisogno di un giorno in più per formare una maniglia, portando il punto di acquisto a 47,21.

Mercoledì il titolo di AutoNation è sceso in ribasso, scendendo dell’1,45% a 113,40 per chiudere al di sotto delle linee a 50 e 200 giorni. Il titolo AN è in uno stato di lungo consolidamento a 133,58 punti di acquisto. Ma gli investitori possono utilizzare la resistenza appena sopra 126 come ingresso anticipato. Venerdì scorso, il gigante delle auto usate ha raggiunto quota 126,14, avvicinandosi quasi a un massimo di inizio maggio di 126,39, prima di invertire la propria posizione al ribasso.

Il titolo Ulta Beauty è salito del 3,3% a 405,61, rivendicando la linea dei 50 giorni dopo aver trovato supporto sulla linea dei 200 giorni all’inizio di questa settimana. Il titolo ULTA ha scambiato un punto di acquisto di 426,93 tazze con un handle la scorsa settimana prima di scendere di nuovo. La nuova voce di handle 429.58 è ora in esecuzione.

Il titolo Onsemi è salito del 2,45% mercoledì a 58,04, in rialzo rispetto alle linee a 50 e 200 giorni. Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, il titolo ON è salito dalle linee dei 50 giorni/200 giorni a 67,19 l’8 giugno, spostandosi verso il punto di acquisto di consolidamento di 71,25. Ma il chipmaker ha fatto marcia indietro. Ciò ha comportato una formazione di maniglie alquanto caotica con la voce 67.29. L’ingresso coincide anche con i picchi inferiori linea di tendenza.

Azioni Tesla

Il titolo Tesla è rimbalzato del 5,5% a 699 mercoledì, ancora al di sotto della serie di 21 giorni. Le azioni hanno raggiunto il minimo di 11 mesi di 620,57 il 24 maggio.

Mercoledì, la National Highway Traffic Safety Administration ha segnalato incidenti che hanno coinvolto i sistemi di assistenza alla guida. I veicoli Tesla che utilizzano il pilota automatico sono stati coinvolti in 273 incidenti dal 20 luglio 2021 al 21 maggio 2022 su un totale di 392 incidenti. Il motivo principale è che ci sono così tanti veicoli elettrici Tesla in circolazione con pilota automatico.

Tesla ha sempre affermato che il pilota automatico migliora la sicurezza, ma non utilizza confronti mele-mele in termini di tipo di strada, condizioni meteorologiche e altro. NHTSA ha recentemente ampliato la sua sonda del pilota automatico, mentre studiava anche la “frenata fantasma” nelle auto Tesla.

Separatamente, il CEO Elon Musk ha twittato mercoledì che è incline a sostenere il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis per la presidenza nel 2024.

Giovedì Musk terrà un municipio con Twitter (TWTR) ai dipendenti, rivolgendosi ai dipendenti per la prima volta da quando a fine aprile è stato raggiunto un accordo di $ 44 miliardi, $ 54,20 per azione per il sito social. Da allora, Musk, che ha sventato i diritti di due diligence, si è lamentato di account falsi su Twitter. Musk potrebbe voler uscire dall’accordo o abbassare significativamente il prezzo.

Le azioni di Twitter sono aumentate del 2,1% a 37,99 mercoledì.

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

analisi di mercato

Il mercato azionario ha chiuso in rialzo mercoledì dopo l’aumento del tasso della Fed e i commenti di Powell.

Il rally del mercato azionario è ora in corso. Mercoledì ha segnato il secondo giorno del tentativo di rialzo del Nasdaq dopo che gli indici tecnologici pesanti sono saliti martedì. Ma cercare di radunarsi non è il via libera.

Dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni, i principali indicatori sono ben al di sotto delle medie mobili a 10 giorni, per non parlare della resistenza più fondamentale.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero presto cercare a Giornata di follow-up Per confermare il nuovo trend rialzista. Tuttavia, i rialzi del mercato confermati non sempre funzionano, come ha dimostrato il 2022.

Cosa stai facendo adesso

Il movimento di mercoledì è stato positivo, ma un giorno decente non è stato significativo, soprattutto in un mercato ribassista.

Se c’è un giorno di follow-up, gli investitori possono puntare i piedi nel mercato, aggiungendo lentamente esposizione se le condizioni iniziano a migliorare.

Nel frattempo, stai attento e preparati. Costruisci queste liste di controllo di potenziali leader.

Enphase, Onsemi e altri titoli da tenere d’occhio hanno tutti lottato, nonostante la loro forte forza relativa. Non vi è alcuna garanzia che questi nomi resisteranno relativamente bene o che guideranno nella prossima vera tendenza rialzista.

