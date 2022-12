Galassie mai viste prima risplendono luminose in una nuova immagine di James Webb

Il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA ha catturato galassie mai viste prima che sembrano diamanti abbaglianti nell’oscurità dello spazio.

L’immagine trasporta gli spettatori indietro di 13,5 miliardi di anni nell’universo primordiale con luci deboli e lontane che si irradiano da galassie appena formate in una regione nota come polo nord del sole.

Solo il 2% del cielo catturato nell’immagine è coperto dalla luna piena della Terra, ma JWST può scrutare più in profondità in questa regione e osservare migliaia di galassie scintillanti che si estendono fino agli angoli più remoti dell’universo.

Gli oggetti cosmici che appaiono nell’immagine sono un miliardo di volte più leggeri di quelli che possono essere visti ad occhio nudo, ma la Near Infrared Camera (NIRCam) del telescopio ha raccolto gli spettri di luce provenienti dagli oggetti nell’immagine.

Una nuova immagine dal telescopio della NASA cattura migliaia di galassie senza precedenti che si sono formate 13,5 miliardi di anni fa – 200 milioni di anni dopo il Big Bang

L’immagine è una delle prime immagini dell’universo ad ampio campo e media profondità e proviene dal programma GTO Prime Extragalactic Reionization and Lensing Sciences (PEARLS).

I ricercatori coinvolti in questo lavoro spiegano che il termine “profondità media” si riferisce all’oggetto più debole visibile in questa immagine, che ha una magnitudine di circa 29 (un miliardo di volte più leggero di quello che si può vedere ad occhio nudo).

Il termine “ampio campo” si riferisce all’area totale che coprirà il programma, circa un dodicesimo dell’area di una luna piena.

“Per più di due decenni, ho lavorato con un grande team internazionale di scienziati per creare il nostro programma Web Science”, ha dichiarato Roger Windhorst, Regent Professor presso l’Arizona State University (ASU) e ricercatore principale di PEARLS, in una dichiarazione.

Le foto di Webb sono davvero eccezionali, davvero oltre i miei sogni più sfrenati. Mi permette di misurare l’intensità del numero di galassie che brillano nella debolissima frontiera dell’infrarosso e la quantità totale di luce che producono.

L’immagine include otto colori diversi da NIRCam e tre colori dalla luce ultravioletta e visibile dal telescopio spaziale Hubble.

“Le immagini Web superano di gran lunga ciò che ci aspettavamo dalle simulazioni che ho eseguito nei mesi precedenti alle prime osservazioni scientifiche”, ha affermato Jake Summers, assistente di ricerca presso l’Arizona State University.

Guardandoli, sono rimasto sorpreso dall’impressionante precisione.

Ci sono molte cose che non pensavo saremmo stati effettivamente in grado di vedere, inclusi singoli ammassi globulari attorno a galassie ellittiche distanti, nodi di formazione stellare all’interno di galassie a spirale e migliaia di deboli galassie sullo sfondo.

Le osservazioni NIRCam saranno combinate con gli spettri ottenuti con il Near Infrared Imager and Slit-Free Spectrometer (NIRISS) di Webb, consentendo al team di cercare oggetti deboli con linee di emissione spettrale, che possono essere utilizzate per stimare le loro distanze in modo più accurato.

“La luce diffusa che ho misurato davanti e dietro le stelle e le galassie ha un significato cosmologico, simboleggiando la storia dell’universo”, ha detto Rosalia O’Brien, assistente ricercatrice presso l’Arizona State University.

Mi sento molto fortunato ad iniziare la mia carriera ora. I dati di Webb sono diversi da qualsiasi cosa abbiamo visto prima e sono davvero entusiasta delle opportunità e delle sfide che presenta.

La qualità dell’immagine è “davvero fuori dal mondo”, ha affermato Anton Koekemoer, un astronomo di STScI, che ha combinato le immagini di PEARLS in un mosaico molto grande.

Ha continuato: “Per osservare galassie molto rare all’alba del tempo cosmico, abbiamo bisogno di immagini profonde su una vasta area, che è ciò che fornisce il campo PEARLS.

Il polo nord dell’eclittica si trova nella costellazione del Draco, una delle più grandi costellazioni del cielo, che si trova nell’emisfero celeste settentrionale.

È una delle antiche costellazioni greche ed è stata catalogata per la prima volta dall’astronomo greco Tolomeo nel II secolo.

JWST ha ripreso altre immagini di galassie a spirale, con un’immagine che rivela la caotica galassia Cartwheel a 489,2 milioni di anni luce dalla Terra.

L’immagine mostra anche singoli ammassi globulari attorno a galassie ellittiche distanti e nodi di formazione stellare all’interno di galassie a spirale (nella foto)

Proprio come una ruota di carro, il suo aspetto è causato da un evento estremo: una collisione ad alta velocità tra una grande galassia a spirale e una galassia più piccola non visibile in questa immagine.

Altri telescopi, incluso il telescopio spaziale Hubble, hanno esaminato la ruota in precedenza.

Ma la drammatica galassia era avvolta nel mistero, forse letteralmente, data la quantità di polvere che ne oscurava la visuale.

Le capacità a infrarossi di JWST significano che può “vedere il tempo passato” entro soli 100-200 milioni di anni dal Big Bang, permettendogli di scattare foto delle prime stelle a brillare nell’universo più di 13,5 miliardi di anni fa.

Le sue prime immagini di nebulose, esopianeti e ammassi di galassie hanno suscitato grandi festeggiamenti nel mondo scientifico in quello che è stato salutato come il “grande giorno dell’umanità”.

I ricercatori inizieranno presto a saperne di più sulle masse, le età, le storie e le composizioni delle galassie mentre il telescopio cerca di esplorare le galassie più antiche dell’universo.

